Γάζα: Τουλάχιστον επτά νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο κεντρικό και βόρειο τμήμα της Γάζας, όπου Ισραήλ και Χαμάς ανταλλάσσουν κατηγορίες περί παραβίασης της εύθραυστης εκεχειρίας, σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της περιοχής.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της υπηρεσίας, η οποία επιχειρεί υπό τη Χαμάς, Μαχμούτ Μπασάλ, έκανε λόγο για τρεις ανθρώπους που σκοτώθηκαν στην πόλη της Γάζας, τρεις στο Ντέιρ αλ Μπάλαχ και έναν νεκρό στη περιοχή της Νουσεϊράτ.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε μία ανακοίνωση όπου επιβεβαίωσε πως σκότωσε σήμερα έναν «ένοπλο τρομοκράτη» στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, ο οποίος, όπως είπε, πυροβόλησε εναντίον των στρατιωτών του και παραβίασε μία γραμμή που οριοθετεί τις θέσεις του.