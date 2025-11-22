Γάζα: Οι Ισραηλινοί εξουδετέρωσαν τον στρατιωτικό διοικητή της Χαμάς

Σύμφωνα με μάρτυρες, οι Ισραηλινοί κτύπησαν αυτοκινητοπομπή

Γάζα: Οι Ισραηλινοί εξουδετέρωσαν τον στρατιωτικό διοικητή της Χαμάς
Τον στρατιωτικό διοικητή της Χαμάς (των Ταξιαρχιών αλ Κασάμ), Abdullah al-Hudaydi, εξουδετέρωσε στη Γάζα ο στρατός του Ισραήλ, όπως αναφέρουν ισραηλινά ΜΜΕ, τα οποία επικαλούνται έγκυρες πηγές.

Οι IDF έπληξαν συγκεκριμένη περιοχή στην πόλη της Γάζας, για την οποία υπήρχε πληροφορία ότι έχει βρει καταφύγιο ο Χουνταϊντί. Από την επίθεση, εννέα άνθρωποι έχασαν συνολικά τη ζωή τους και αρκετοί ακόμα τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με μάρτυρες, οι Ισραηλινοί κτύπησαν αυτοκινητοπομπή, στην οποία επέβαινε ο διοικητής της Χαμάς και συνεργάτες του.

