Σε κίνδυνο η εκεχειρία στη Γάζα: 33 νεκροί από τις τελευταίες επιθέσεις του Ισραήλ

«Η κόρη μου με ρωτούσε όλη τη νύχτα: “Θα ξαναρχίσει ο πόλεμος;”. Πότε θα τελειώσει αυτός ο εφιάλτης;» δήλωσε 33χρονη Παλαιστίνια από την πόλη της Γάζας

Παλαιστίνιοι ελέγχουν τα ερείπια κτιρίου έπειτα από ισραηλινό πλήγμα στην πόλη της Γάζας, την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025. 

Το τελευταίο μπαράζ επιθέσεων του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας την Τετάρτη (19/11) έχει σκοτώσει 33 άτομα και τραυματίσει πολλά περισσότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση των ιατρικών αξιωματούχων του παλαιστινιακού θύλακα την Πέμπτη (20/11). Πρόκειται για μία από τις πιο σοβαρές κλιμακώσεις της βίας από την έναρξη της εκεχειρίας τον περασμένο μήνα.

Αξιωματούχοι του νοσοκομείου Νάσερ στη Χαν Γιούνις δήλωσαν ότι παρέλαβαν τις σορούς 17 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων πέντε γυναίκες και πέντε παιδιά, μετά από τέσσερις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που είχαν ως στόχο σκηνές που φιλοξενούσαν εκτοπισμένους. Στην πόλη της Γάζας, ιατρικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δύο αεροπορικές επιδρομές σκότωσαν 16 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων επτά παιδιά και τρεις γυναίκες.

Παλαιστίνιοι πενθούν τους νεκρούς του ισραηλινού πλήγματος, έξω από το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις της Γάζας, την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025.

Το Ισραήλ δήλωσε ότι εξαπέλυσε τις επιθέσεις μετά την επίθεση εναντίον των στρατιωτών του στη Χαν Γιούνις την Τετάρτη (19/11), αν και δεν αναφέρθηκαν θύματα. Η Χαμάς καταδίκασε τις ισραηλινές επιθέσεις ως «σοκαριστική σφαγή» και αρνήθηκε ότι πυροβόλησε εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων.

300 νεκροί από την έναρξη της εκεχειρίας

Οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα δήλωσαν ότι ένιωθαν σαν ο διετής πόλεμος να μην είχε σταματήσει ποτέ. Αξιωματούχοι στην περιοχή αναφέρουν ότι περισσότεροι από 300 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις από την έναρξη της εκεχειρίας.

«Η κόρη μου με ρωτούσε όλη τη νύχτα: “Θα ξαναρχίσει ο πόλεμος;” Κάθε φορά που προσπαθούμε να ανακτήσουμε την ελπίδα, οι βομβαρδισμοί ξαναρχίζουν. Πότε θα τελειώσει αυτός ο εφιάλτης;» δήλωσε η 33χρονη Λίνα Κουράζ από τη συνοικία Τούφα, ανατολικά της πόλης της Γάζας, στο πρακτορείο Agence France-Presse.

Περισσότεροι από 300 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις από την έναρξη της εκεχειρίας

Ο Μοχάμεντ Χαμντούνα, 36 ετών, ο οποίος εκτοπίστηκε από τη βόρεια Γάζα σε μια σκηνή στο αλ-Μαουάσι, είπε ότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει. «Ο αριθμός των θυμάτων έχει μειωθεί, αλλά κάθε μέρα υπάρχουν μάρτυρες και βομβαρδισμοί. Ζούμε ακόμα σε σκηνές. Οι πόλεις είναι ερείπια, τα συνοριακά περάσματα είναι ακόμα κλειστά και εξακολουθούν να λείπουν όλα τα βασικά είδη πρώτης ανάγκης», είπε.

Το Κατάρ, βασικός μεσολαβητής καθ' όλη τη διάρκεια του διετούς πολέμου, καταδίκασε τις «βάρβαρες» ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, λέγοντας ότι αποτελούν «επικίνδυνη κλιμάκωση που απειλεί να υπονομεύσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός».

Τεράστιες προκλήσεις για το σχέδιο ειρήνης

Τη Δευτέρα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, το οποίο περιλαμβάνει την ανάπτυξη μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης και μια πιθανή πορεία προς ένα κυρίαρχο παλαιστινιακό κράτος.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν τεράστιες προκλήσεις. Δεν είναι σαφές πώς θα αναγκαστεί η Χαμάς να παραδώσει τα όπλα της, ποιος θα προμηθεύσει τις δυνάμεις της νέας ειρηνευτικής δύναμης και πώς θα φτάσει η «πλήρης βοήθεια» στη Γάζα χωρίς το Ισραήλ να άρει πολλές από τις τρέχουσες περιοριστικές διατάξεις που επιβάλλει στις ανθρωπιστικές προμήθειες.

Η Χαμάς εξακολουθεί να κρατά τις σορούς τριών ομήρων, ενώ οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις ελέγχουν περισσότερο από το 50% της Γάζας μετά την απόσυρση από ορισμένες θέσεις τους κατά τη στιγμή της κατάπαυσης του πυρός. Το έδαφος είναι πλέον χωρισμένο από την «κίτρινη γραμμή».

Ένα αγόρι οδηγάει το ποδήλατό του δίπλα από ερείπια στην πόλη της Γάζας, την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας έχει αναφερθεί σε περισσότερους από 300 θανάτους από την έναρξη της εκεχειρίας, κατά μέσο όρο περισσότερους από επτά την ημέρα. Κάθε πλευρά έχει κατηγορήσει την άλλη για παραβίαση των όρων της εκεχειρίας, οι οποίοι περιλαμβάνουν την αύξηση της ροής βοήθειας προς τη Γάζα και την επιστροφή των ομήρων, νεκρών ή ζωντανών, στο Ισραήλ.

Η νέα βία στη Γάζα συνέπεσε με μια σειρά ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στο νότιο Λίβανο την Τετάρτη. Μια μέρα νωρίτερα, μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σκότωσε 13 άτομα στο παλαιστινιακό προσφυγικό στρατόπεδο Ein el-Hilweh, η πιο θανατηφόρα ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο από την κατάπαυση του πυρός στη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ πριν από ένα χρόνο.

*Με πληροφορίες από Guardian

