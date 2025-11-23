To «Τέρας του Μπίρκενχεντ» ήταν θύμα δικαστικής πλάνης - Τώρα παλεύει με smartphone και εφαρμογές

Πέρασε 38 χρόνια στη φυλακή και τώρα προσπαθεί να συμβαδίσει με τον νέο σύγχρονο τρόπο ζωής 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

To «Τέρας του Μπίρκενχεντ» ήταν θύμα δικαστικής πλάνης - Τώρα παλεύει με smartphone και εφαρμογές
Ο Πίτερ Σάλιβαν χαρακτηρίστηκε ως το «Τέρας του Μπίρκενχεντ» για τη δολοφονία της Ντάιν Σιντάλ το 1987 και πέρασε 38 χρόνια πίσω από τα κάγκελα, πριν αποδειχθεί ότι ήταν θύμα μιας από τις μεγαλύτερες δικαστικές πλάνες στη Βρετανία.

Νωρίτερα φέτος, τρεις ανώτεροι δικαστές ακύρωσαν την καταδίκη του, μετά την ανάλυση DNA που έδειξε ότι ο δολοφόνος ήταν κάποιος άλλος.

Μετά την απελευθέρωσή του τον Μάιο, ο Σάλιβαν αγωνίζεται να συντονιστεί με τις νέες συνθήκες που επικρατούν πλέον, καθώς η ζωή έχει σε μεγάλο μέρος ενσωματώσει την τεχνολογία.

Τώρα πρέπει με το smartphone, που αναγκάστηκε να αγοράσει για να κλείσει ραντεβού σε γιατρό, να μάθει τι σημαίνει «εφαρμογή».

Η πρώτη του «συνάντηση» με τα κινητά ήρθε καθώς καθόταν στο λεωφορείο και είδε ανθρώπους κολλημένους στις οθόνες τους πριν συνειδητοποιήσει ότι ήταν τηλέφωνα όταν τους είδε να τα πιέζουν στα αυτιά τους.

Ο 68χρονος, ο οποίος μέχρι σήμερα έχει περάσει περισσότερο από τη ζωή του στη φυλακή παρά ελεύθερος, έχει επίσης μιλήσει για την πίεση της αναπόφευκτης ιδρυματοποίησης, με τον ίδιο να περιγράφει ότι κάθεται στην κρεβατοκάμαρά του και υποσυνείδητα περιμένει έναν σωφρονιστικό υπάλληλο να τον κλειδώσει ξανά στο κελί του.

«Πρέπει να είσαι στην πόρτα σου μια συγκεκριμένη ώρα, διαφορετικά οι αστυνομικοί θα σου επιτεθούν», είπε στο BBC. «Απλώς καθόμουν εκεί και σκεφτόμουν: «Τι κάνω;»

Ο Σάλιβαν δικαιούται τώρα αποζημίωση 1.3 εκατομμυρίων λιρών, αλλά η διαδικασία είναι χρονοβόρα.

Ήταν 30 ετών όταν καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη με ελάχιστη ποινή 16 ετών το 1987, αλλά παρέμεινε στη φυλακή για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.

Ο Σάλιβαν είπε στο BBC: «Δεν μπορώ να τους συγχωρήσω για αυτό που μου έκαναν γιατί θα είναι εκεί μαζί μου για το υπόλοιπο της ζωής μου - πρέπει να κουβαλάω αυτό το βάρος μέχρι να μπορέσω να ζητήσω συγγνώμη για αυτό που συνέβη από όλους τους άλλους που έχουν εμπλακεί στην υπόθεση.

«Αυτό είναι το μόνο που θέλω είναι μια συγγνώμη για τον λόγο που μου το έκαναν αυτό... από την αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ και όλους τους άλλους - έχασα όλη μου την ελευθερία, έχασα τη μητέρα μου, από τότε που με έβαλαν στη φυλακή, έχασα τον πατέρα μου και πονάει γιατί δεν ήμουν εκεί για αυτούς.

«Ποτέ δεν μπόρεσα να βάλω τον εαυτό μου να πάει να δει τον τάφο της μαμάς μου και δεν μπορώ... να συνεχίσω τη ζωή μου αν δεν μπορώ να πάρω μια απάντηση από αυτούς, αυτό είναι που χρειάζομαι περισσότερο, είναι μια απάντηση από αυτούς, και αυτό είναι το μόνο που με νοιάζει, αυτή η απάντηση - γιατί μου το έκαναν».

Η έρευνα για τη δολοφονία της Ντάιαν συνεχίζεται. Δολοφονήθηκε αφού έφυγε από τη δουλειά της σε μια παμπ στο Bebington, όπου δούλευε ως μπαργούμαν για να κερδίσει επιπλέον χρήματα για τον γάμο της.

Το άψυχο και βάναυσα κακοποιημένο σώμα της ανακαλύφθηκε 12 ώρες αργότερα σε ένα δρομάκι.

