Χαβάη: Νέα θεαματική έκρηξη στο ηφαίστειο Κιλαουέα – Σε συναγερμό οι αρχές – Δείτε live εικόνα

Το ηφαίστειο Κιλαουέα, που θεωρείται ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο, σύμφωνα με το USGS (United States Geological Survey) και τη Smithsonian Institution Global Volcanism Program, παρουσίασε εκ νέου έντονη δραστηριότητα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με την Υπηρεσία Γεωλογικών Ερευνών των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS).

Οι ειδικοί καταγράφουν εκπομπές λάβας και στάχτης από τον κρατήρα Χαλεμαʻουμού, εντός του Εθνικού Πάρκου Ηφαιστείων της Χαβάης. Ο συναγερμός για την αεροπορική κυκλοφορία έχει ανέβει στο επίπεδο «Πορτοκαλί», που σημαίνει ενεργό ή επικείμενη έκρηξη.

Δείτε live εικόνα

Σύμφωνα με το USGS, πρόκειται για το 37ο επεισόδιο έκρηξης από τον Δεκέμβριο του 2024, γεγονός που υπογραμμίζει ότι ο Κιλαουέα παραμένει ένα από τα πιο δραστήρια ηφαίστεια στον κόσμο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές, ωστόσο οι αρχές συνιστούν στους κατοίκους των γύρω περιοχών να παρακολουθούν τις επίσημες οδηγίες λόγω του κινδύνου από τα αέρια και τη στάχτη.

Το Κιλαουέα, που βρίσκεται στο Μεγάλο Νησί της Χαβάης, έχει εκραγεί πολλές φορές τα τελευταία χρόνια — η πιο εκτεταμένη έκρηξη σημειώθηκε το 2018, προκαλώντας την καταστροφή εκατοντάδων κατοικιών και την εκκένωση χιλιάδων ανθρώπων.

Οι επιστήμονες παρακολουθούν την εξέλιξη της δραστηριότητας μέσω δορυφόρων και σεισμογράφων, καθώς η πίεση στον μαγματικό θάλαμο του ηφαιστείου παραμένει αυξημένη.