Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που μαχητικό στο Dubai συντρίβεται σε Airshow - Νεκρός ο πιλότος

Νέο βίντεο καταγράφει τις τελευταίες στιγμές του μαχητικού Tejas πριν από τη συντριβή στο Dubai Airshow, στις 21 Νοεμβρίου, που στοίχισε τη ζωή στον Σμηναγό Namansh Syal.

Το διάρκειας δύο λεπτών υλικό, που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει τον πιλότο της Ινδικής Πολεμικής Αεροπορίας να εκτελεί μια σειρά αεροβατικών ελιγμών, πριν το αεροσκάφος χάσει αιφνιδίως τον έλεγχο, πάρει απότομη καθοδική πορεία και μετατραπεί σε πύρινη σφαίρα κατά την πρόσκρουση.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια χαμηλής πτήσης επίδειξης, την τελευταία ημέρα της διεθνούς αεροπορικής έκθεσης στο Ντουμπάι. Ο Σμηναγός Syal, που συμμετείχε με το Tejas Light Combat Aircraft (LCA Mk-1) στο πλαίσιο της ινδικής παρουσίας στο airshow, σκοτώθηκε ακαριαία.

Η κηδεία του τελέστηκε την Κυριακή στο χωριό καταγωγής του, Patialkar, στην περιοχή Kangra της πολιτείας Himachal Pradesh. Πίσω του αφήνει τη σύζυγό του, επίσης αξιωματικό της Ινδικής Πολεμικής Αεροπορίας, την εξάχρονη κόρη τους και τους γονείς του.

Η ανακοίνωση της Ινδικής Πολεμικής Αεροπορίας

«Κατά τη διάρκεια εναέριας επίδειξης στο Dubai Air Show, ένα αεροσκάφος Tejas της IAF ενεπλάκη σε ατύχημα. Ο πιλότος υπέκυψε στα τραύματά του. Η IAF εκφράζει τη βαθιά της λύπη και στέκεται στο πλευρό της οικογένειας σε αυτή τη δύσκολη ώρα», ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι διατάχθηκε δικαστική έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Η Πολεμική Αεροπορία χαρακτήρισε τον Syal αφοσιωμένο πιλότο και υποδειγματικό επαγγελματία, επισημαίνοντας πως η αξιοπρέπειά του αποτυπώθηκε και στην τελετή αποχαιρετισμού, στην οποία παρευρέθηκαν αξιωματούχοι των ΗΑΕ, συνάδελφοί του και εκπρόσωποι της ινδικής πρεσβείας.

Δεύτερο δυστύχημα σε λιγότερο από δύο χρόνια

Η συγκεκριμένη τραγωδία αποτελεί τη δεύτερη συντριβή που αφορά το εγχώριας κατασκευής μαχητικό Tejas μέσα σε διάστημα μικρότερο των δύο ετών, γεγονός που επαναφέρει στο προσκήνιο ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια και την αξιοπιστία του προγράμματος.