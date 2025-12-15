Σεισμικές δονήσεις σε Πέλλα και Κιλκίς

Ασθενής σεισμική δόνηση, μεγέθους 3,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 6:22 το απόγευμα, με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα βόρεια της Αριδαίας Πέλλας, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Σύμφωνα με τον Σεισμολογικό Σταθμό του ΑΠΘ, ο σεισμός ήταν επιφανειακός με βάθος τα 3 χιλιόμετρα.

Εξάλλου, λίγα λεπτά αργότερα, στις 6:29 σημειώθηκε ασθενής σεισμική δόνηση, μεγέθους 2,5 βαθμών, με επίκεντρο 4 χιλιόμετρα ανατολικά, βορειοανατολικά της Νέας Σάντας Κιλκίς. Ο σεισμός άν και ήταν επιφανειακός, με βάθος τα 3 χιλιόμετρα και είχε μικρό μέγεθος, έγινε αισθητός και στη Θεσσαλονίκη.

