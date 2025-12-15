Σεισμικές δονήσεις σε Πέλλα και Κιλκίς
Σεισμικές δονήσεις μεγέθους 3,1 και 2,5 βαθμών ρίχτερ σε Αριδαία Πέλλας και Νέα Σάντα Κιλκίς
Ασθενής σεισμική δόνηση, μεγέθους 3,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 6:22 το απόγευμα, με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα βόρεια της Αριδαίας Πέλλας, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών.
Σύμφωνα με τον Σεισμολογικό Σταθμό του ΑΠΘ, ο σεισμός ήταν επιφανειακός με βάθος τα 3 χιλιόμετρα.
Εξάλλου, λίγα λεπτά αργότερα, στις 6:29 σημειώθηκε ασθενής σεισμική δόνηση, μεγέθους 2,5 βαθμών, με επίκεντρο 4 χιλιόμετρα ανατολικά, βορειοανατολικά της Νέας Σάντας Κιλκίς. Ο σεισμός άν και ήταν επιφανειακός, με βάθος τα 3 χιλιόμετρα και είχε μικρό μέγεθος, έγινε αισθητός και στη Θεσσαλονίκη.
