Τουρκία: Διευθυντής γυμνασίου στην Προύσα πέταξε μαθητή στο έδαφος

Στην πόλη Προύσα της Τουρκίας, σημειώθηκε ένα σοκαριστικό περιστατικό σε ένα γυμνάσιο, όπου ο διευθυντής του σχολείου φέρεται να έπιασε έναν μαθητή από τον γιακά και να τον έριξε βίαια στο έδαφος μέσα στην αυλή του σχολείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι στιγμές καταγράφηκαν από περαστικούς ή συμμαθητές με κινητό τηλέφωνο, και το βίντεο κάνει ήδη τον γύρο των κοινωνικών δικτύων, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

https://www.instagram.com/reel/DSSLlbsCere/

Η οικογένεια του μαθητή υπέβαλε επίσημη καταγγελία, ζητώντας να διερευνηθεί το περιστατικό και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα απέναντι στον διευθυντή. Μετά την καταγγελία, οι αρχές του εκπαιδευτικού συστήματος άνοιξαν επίσημη έρευνα για να εξακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό και αν υπήρξε υπέρβαση εξουσίας ή κακοποίηση από τον διευθυντή.

Το γεγονός έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία και μεταξύ των μαθητών, με πολλούς γονείς να ζητούν αυστηρά μέτρα για την προστασία των παιδιών στα σχολεία.

Οι Αρχές δήλωσαν ότι θα εξετάσουν το βίντεο και θα συλλέξουν μαρτυρίες από μαθητές και προσωπικό του σχολείου.