Σαουδική Αραβία: Ρεκόρ εκτελέσεων κρατουμένων το 2025 - Ένας νεκρός κάθε ημέρα

Αριθμό ρεκόρ εκτελέσεων κρατουμένων κατέγραψε το 2025 η Σαουδική Αραβία.

Το βασίλειο της Μέσης Ανατολής εκτέλεσε 340 ανθρώπους κατά τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), ο οποίος βασίζεται στις επίσημες ανακοινώσεις, περίπου μία εκτέλεση ανά ημέρα.

Με τον αριθμό αυτό, η χώρα ξεπέρασε το ρεκόρ των 338 εκτελέσεων του 2024.

Τρεις Σαουδάραβες καταδικασμένοι για την δολοφονία Σουδανού υπηκόου εκτελέσθηκαν στην Μέκκα, ανακοίνωσε τη Δευτέρα (15/12) το Υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με το σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων SPA. Με αυτούς, ο αριθμός των εκτελεσθέντων από την αρχή της χρονιάς έφθασε τους 340.

