Κιρ Στάρμερ: Υιοθέτησε το trend «6-7» και ξετρέλανε μαθητές δημοτικού - Δείτε το βίντεο

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ επισκέφθηκε χθες την Ακαδημία Γουέλαντ στο Πίτερμπορο μαζί με την Υπουργό Παιδείας Μπρίτζετ Φίλιπσον για να προωθήσουν την επέκταση του προγράμματος δωρεάν σχολικών γευμάτων. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης κι ενώ διάβαζε με τους μαθητές ένας από αυτούς επεσήμανε ότι βρίσκονταν στη σελίδα 67. Ο πρωθυπουργός έκανε την χειρονομία ζογκλερικών που συνοδεύει τη διάσημη πλέον φράση, με αποτέλεσμα όλη η τάξη να ξεσπάσει σε γέλια.

«Ξέρεις, τα παιδιά μπλέκουν σε μπελάδες όταν το λένε αυτό στο σχολείο μας», του είπε αργότερα ένας δάσκαλος. «Δεν το έχουμε ξεπεράσει ακόμα αυτό, το 6-7, είναι ακόμα κάτι που συμβαίνει». Καθώς έφευγε από την τάξη, ο Σερ Κιρ είπε στη διευθύντρια Τζο Άντερσον ότι μάλλον...ξέφυγε λίγο στην τάξη, μόνο και μόνο για να του πουν ότι ο χορός είχε απαγορευτεί στο σχολείο.

Στη συνέχεια ζήτησε συγγνώμη από τον διευθυντή, επιμένοντας: «Δεν το ξεκίνησα εγώ, δεσποινίς». Ο πρωθυπουργός ανέβασε ένα βίντεο με τη χαλαρή του στιγμή στο Instagram, με τη λεζάντα: «Νομίζω ότι μόλις με έβαλαν τιμωρία...»

Η φράση «6-7», η οποία έγινε διάσημη στη «Gen A», έχει γίνει viral και έχει μάλιστα ανακηρυχθεί Λέξη της Χρονιάς του Dictionary.com για το 2025. Η «πιασάρικη» φράση και ο χορός που την συνοδεύει έχουν καθηλώσει τις τάξεις όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και σε όλο τον κόσμο, προς μεγάλη απορία και ενόχληση ορισμένων γονέων και δασκάλων.

Σύμφωνα με το Dictonary.com, η φράση πιστεύεται ότι προέρχεται από ένα τραγούδι με τίτλο Doot Doot (6-7) του Αμερικανού ράπερ Skrilla. Το τραγούδι έγινε viral στο TikTok και σε άλλα βίντεο κοινωνικής δικτύωσης, μιλώντας αρχικά για το ύψος των παικτών του μπάσκετ.

Νωρίτερα φέτος, ο έφηβος Maverick Trevillian έγινε γνωστός ως το παιδί «6-7» μετά από ένα βίντεο που έγινε viral και τον έδειξε να φωνάζει τη φράση σε έναν αγώνα μπάσκετ, ενώ παράλληλα έκανε τη συνοδευτική χειρονομία. Το βίντεο στο YouTube έχει προβληθεί περισσότερες από 7,7 εκατομμύρια φορές. Η πραγματική του σημασία είναι ασαφής, αν και κάποιοι λένε ότι σημαίνει «έτσι κι έτσι» ή «ίσως αυτό, ίσως εκείνο».

Διαβάστε επίσης