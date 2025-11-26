ΣΑ ΟΗΕ: Εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα και ανησυχία για τη Δυτική Όχθη

Στήριξη της Ελλάδας στο σχέδιο των 20 σημείων «για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα»

ΣΑ ΟΗΕ: Εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα και ανησυχία για τη Δυτική Όχθη
AP
Η τακτική μηνιαία ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του παλαιστινιακού ζητήματος, επικεντρώθηκε στην εφαρμογή του «Συνολικού Σχεδίου για τον Τερματισμό της Σύγκρουσης στη Γάζα (σχέδιο 20 σημείων)» που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι στις 17 Νοεμβρίου, το Συμβούλιο είχε υιοθετήσει το Ψήφισμα 2803, με το οποίο καλωσορίζει τη σύσταση της Επιτροπής Ειρήνης και εξουσιοδοτεί τη δημιουργία της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης. Το Ψήφισμα πέρασε με 13 ψήφους υπέρ και δύο αποχές από Κίνα και Ρωσία.

Μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ο αναπληρωτής Ειδικός Συντονιστής του ΟΗΕ για τη Μέση Ανατολή, Ραμίς Αλακμπάροφ, επισήμανε ότι η εκεχειρία στη Γάζα «έχει σε μεγάλο βαθμό κρατήσει», αλλά οι πρόσφατες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και οι σποραδικές επιθέσεις Παλαιστινίων μαχητών «θέτουν σε κίνδυνο την εύθραυστη εκεχειρία», καλώντας όλα τα μέρη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους.

Ο κ. Αλακμπάροφ χαιρέτισε τις προσπάθειες των μεσολαβητών –Αιγύπτου, Κατάρ, Τουρκίας και ΗΠΑ– και υπογράμμισε ότι το Ψήφισμα 2803 (2025) αποτελεί κρίσιμο βήμα για την εδραίωση της κατάπαυσης του πυρός. Σημείωσε επίσης ότι «τα σώματα τριών ομήρων δεν έχουν ακόμη επιστραφεί».

Στο ανθρωπιστικό πεδίο, περιέγραψε μια εικόνα σχεδόν ολοκληρωτικής καταστροφής: «σχεδόν το 80% των 250.000 κτιρίων» της Γάζας έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί, ενώ 1,7 εκατομμύρια άνθρωποι παραμένουν εκτοπισμένοι σε συνθήκες συνωστισμού και σοβαρής έλλειψης βασικών αγαθών. Η κατάσταση υγείας χαρακτηρίζεται κρίσιμη, με νοσοκομεία χωρίς σταθερή ηλεκτροδότηση και νερό, ενώ η λίμνη Σεΐχ Ραντγουάν έχει μετατραπεί σε «ανοιχτή δεξαμενή λυμάτων». Κάλεσε το Ισραήλ να αυξήσει τη χωρητικότητα των διόδων και να επιταχύνει την είσοδο των 190.000 τόνων βοήθειας που βρίσκονται στην περιοχή.

Για τη Δυτική Όχθη, προειδοποίησε για «ανησυχητική κλιμάκωση» βίας, κάνοντας λόγο για τον υψηλότερο αριθμό επιθέσεων εποίκων από τότε που ξεκίνησε η παρακολούθηση του ΟΗΕ, με «οκτώ επιθέσεις ημερησίως». Τόνισε ότι η ατιμωρησία πρέπει να τερματιστεί και ότι «όλοι οι δράστες βίας πρέπει να λογοδοτούν».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι οι αποφάσεις των επόμενων εβδομάδων θα κρίνουν αν η εκεχειρία «θα αντέξει ή θα καταρρεύσει» και ζήτησε δέσμευση των χωρών για μια λύση δύο κρατών, με την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα και των δύο κρατών.

Η θέση της Ελλάδας

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας, πρέσβυς Αγ. Μπάλτα, κατά την τοποθέτηση της εξέφρασε υποστήριξη στο έργο του ΟΗΕ και των οργανισμών και εταίρων του στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς «ο επικείμενος χειμώνας καθιστά ακόμη πιο επείγουσα την ανάγκη για στέγαση, αποχέτευση και θέρμανση».

Επισήμανε την κατάσταση στη Δυτική Όχθη, όπου έχει σημειωθεί απότομη αύξηση της βίας εκ μέρους των εποίκων και υποστήριξε σθεναρά το Ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο παρέχει διεθνή νομιμότητα στους φορείς και τις δομές που εποπτεύουν την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου.

Υπογράμμισε επίσης ότι η λύση των δύο κρατών, όπως επιβεβαιώθηκε από τη διεθνή κοινότητα κατά τη διάρκεια της διάσκεψης υπό την προεδρία της Γαλλίας και του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, «αποτελεί τον τελικό στόχο της συλλογικής μας πορείας».

