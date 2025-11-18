Η θέση της Ελλάδας στην απόφαση του ΣΑ για τη Γάζα: «Η ειρήνη στη Μέση Ανατολή είναι εφικτός στόχος»

Η τοποθέτηση της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Η θέση της Ελλάδας στην απόφαση του ΣΑ για τη Γάζα: «Η ειρήνη στη Μέση Ανατολή είναι εφικτός στόχος»
Σε μια συνεδρίαση-ορόσημο για τη Μέση Ανατολή, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, Πρέσβυς Αγλαΐα Μπάλτα, εξέφρασε την πλήρη στήριξη της χώρας μας στην Απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς την ως «ένα σημαντικό βήμα για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή».

Το Συμβούλιο Ασφαλείας υπερψήφισε αμερικανικό σχέδιο Απόφασης το οποίο προβλέπει τη συγκρότηση διεθνούς δύναμης για την αποκατάσταση της τάξης στη Γάζα, την προστασία των αμάχων, το άνοιγμα των δρόμων για την ευρείας κλίμακας παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και την ανοικοδόμηση στην περιοχή. Υπήρξαν 13 ψήφοι υπέρ, καμία κατά, ενώ η Ρωσία και η Κίνα δήλωσαν αποχή.

Η κ. Μπάλτα, στην επεξήγηση ψήφου υπογράμμισε ότι «ύστερα από δύο χρόνια αιματοχυσίας και οδύνης, το Συμβούλιο εγκρίνει επιτέλους ένα σχέδιο ειρήνης». Όπως σημείωσε, «η αιματοχυσία που προκλήθηκε από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 μπορεί επιτέλους να λάβει τέλος».

Αναφερόμενη στην απελευθέρωση των ομήρων, τόνισε ότι «όλοι ανακουφιστήκαμε βαθιά βλέποντας ότι όλοι οι όμηροι που παρέμεναν ζωντανοί επέστρεψαν στα σπίτια τους, έπειτα από δύο χρόνια αιχμαλωσίας».

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας εξήρε «την ηγετική διπλωματική πρωτοβουλία και την αταλάντευτη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών για μια ειρηνική λύση», προσθέτοντας ότι «η ιστορία θα καταγράψει τη συλλογική μας απόφαση σήμερα».

Η κ. Μπάλτα υπογράμμισε ότι από την έναρξη της θητείας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, «υπήρξαμε σταθεροί στις εκκλήσεις μας για εκεχειρία, για την ασφαλή και απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας μεγάλης κλίμακας και για την αναζωογόνηση της πολιτικής διαδικασίας».

Η Απόφαση που υιοθετήθηκε, σημείωσε, «θέτει τα θεμέλια για την υλοποίηση όλων των παραπάνω» και «προετοιμάζει τον δρόμο για μια πολιτική διαδικασία που θα οδηγήσει στην υλοποίηση της λύσης των δύο κρατών, όπου Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι θα μπορούν να ζουν δίπλα-δίπλα, με ειρήνη και ασφάλεια».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη ρήτρα του σχεδίου που διασφαλίζει ότι «κανείς δεν θα εξαναγκαστεί να εγκαταλείψει τη Γάζα». Όπως είπε, «οι λαοί της περιοχής να μην υποφέρουν άλλο και να μπορέσουν επιτέλους να ζήσουν μέσα σε βιώσιμη ειρήνη».

Αναφερόμενη στις προοπτικές ανοικοδόμησης, η κ. Μπαλτά δήλωσε ότι «η ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της Γάζας είναι πλέον ορατές στον ορίζοντα».

Τόνισε παράλληλα ότι «μια ενδυναμωμένη και μεταρρυθμισμένη Παλαιστινιακή Αρχή πρέπει να επιστρέψει στη Λωρίδα το συντομότερο δυνατόν και να ασκήσει αποτελεσματικό έλεγχο τόσο στη Γάζα όσο και στη Δυτική Όχθη», προσθέτοντας πως «η Ελλάδα, μαζί με τους Ευρωπαίους, Άραβες και άλλους εταίρους της, δεν θα φεισθεί προσπαθειών για να στηρίξει τη διαδικασία μεταρρύθμισης».

Η κ. Μπάλτα υπογράμμισε ότι «η Χαμάς δεν θα έχει κανένα ρόλο, υπό καμία μορφή, στη διακυβέρνηση της Γάζας» και υπογράμμισε τη σημασία της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης, η οποία «πρέπει να συνεργαστεί στενά με την Αίγυπτο και το Ισραήλ, να εκπαιδεύσει αποτελεσματικά την Παλαιστινιακή Αστυνομία και να διασφαλίσει τις συνοριακές περιοχές, προστατεύοντας τους αμάχους».

Κλείνοντας, η κ. Μπαλτά διατύπωσε το εξής: «Η ειρήνη στη Μέση Ανατολή είναι εφικτός στόχος που μπορεί να πραγματοποιηθεί, ικανός να οδηγήσει σε μια πιο ευημερούσα, ασφαλή και διασυνδεδεμένη περιοχή. Ο δρόμος μπροστά μας είναι χαραγμένος. Όλα τα μέρη οφείλουν τώρα να τον διαβούν με θάρρος. Διότι στο τέλος αυτού του δρόμου βρίσκεται η ειρήνη».

