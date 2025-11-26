Τουρκία: Επενδύσεις 6,5 δισ. δολαρίων για την ενίσχυση του «Ατσάλινου Θόλου»
Ο πρόεδρος της SSB Χαλούκ Γκοργκούν ανέφερε ότι τα συμβόλαια περιλαμβάνουν συστήματα μάχης και τις προηγμένες εκδοχές τους
Τουρκικές εταιρείες του αμυντικού τομέα υπέγραψαν συμβόλαια ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να ενισχύσουν και να αναπτύξουν το τουρκικό ολοκληρωμένο αντιαεροπορικό αμυντικό σύστημα πολλαπλών επιπέδων «Ατσάλινος Θόλος», ανακοίνωσε την Τετάρτη (26/11) η τουρκική Προεδρία Αμυντικών Βιομηχανιών (SSB).
Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της SSB Χαλούκ Γκοργκούν ανέφερε ότι τα συμβόλαια περιλαμβάνουν συστήματα μάχης και τις προηγμένες εκδοχές τους, οι οποίες θα αναπτυχθούν από την τουρκική εταιρεία όπλων Roketsan, προσθέτοντας ότι ο «Ατσάλινος Θόλος» θα κατασκευαστεί από πλήρως εγχώρια συστήματα.
