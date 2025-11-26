Ξάνθη: Αύριο απολογούνται 10 άτομα επειδή... ύψωσαν σιδερένιο Σταυρό που έγινε viral - βίντεο

Σε... ξινό βγήκε η πρωτοβουλία δέκα περίπου πολιτών να τοποθετήσουν έναν σιδερένιο σταυρό στην τοποθεσία «Αυγό» της Ξάνθης, καθώς πλέον καλούνται αύριο το πρωί, Πέμπτη, σε απολογία.

Το θέμα πήρε έκταση όταν οι εικόνες από την ανύψωση του Σταυρού κυκλοφόρησαν ευρέως στο διαδίκτυο και προκάλεσαν την παρέμβαση των αρχών και όπως φαίνεται ακολούθησε κάποια καταγγελία.

Έρευνα για την τοποθέτηση του σταυρού

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η έρευνα ξεκίνησε από τη δασική υπηρεσία, έπειτα από σχετική καταγγελία. Οι πολίτες που θα πάνε ένας - ένας ανά ώρα στην αρμόδια αρχή, θα κληθούν να αποσαφηνίσουν αν υπήρχε άδεια για την τοποθέτηση αλλά και ποιος είχε την πρωτοβουλία της ενέργειας. Την ίδια ώρα, τα βίντεο και οι φωτογραφίες που έγιναν viral τροφοδότησαν συζήτηση γύρω από την τοποθέτηση αλλά και τα ... αίτια της καταγγελίας.

Τον τοποθέτησαν δίπλα στην ελληνική σημαία

Ο σταυρός, ύψους 10 μέτρων, τοποθετήθηκε στην κορυφή του αυγού, δίπλα στην ελληνική σημαία που βρίσκεται ήδη στο σημείο. Και όμως, η ενέργεια που αρχικά παρουσιάστηκε ως συμβολική, φαίνεται πλέον να ανοίγει νέο κύκλο ελέγχων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να εξετάσουν τα επόμενα βήματα της υπόθεσης και το κατά πόσο υπήρξε παράβαση κατά τη διαδικασία ανύψωσης του σταυρού.

