Θράκη: Χειροπέδες σε τέσσερις αλλοδαπούς διακινητές μεταναστών

Τέσσερις αλλοδαποί διακινητές συνελήφθησαν το πρωί της Πέμπτης (19/11) σε περιοχές της Ροδόπης και της Ξάνθης, στο πλαίσιο συντονισμένων επιχειρήσεων της Αστυνομίας.

Οι συλληφθέντες εντοπίστηκαν να προωθούν στο εσωτερικό της χώρας συνολικά δεκαεπτά μη νόμιμους μετανάστες, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις.

Στην πρώτη περίπτωση, σε περιοχές της Ροδόπης, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών συνέλαβαν τρεις διακινητές. Όπως διαπιστώθηκε, οι δύο επέβαιναν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και λειτουργούσαν ως προπομποί, προκειμένου να αποτρέψουν αστυνομικούς ελέγχους στο όχημα που ακολουθούσε. Το δεύτερο Ι.Χ.Ε., που οδηγούσε ο τρίτος διακινητής, μετέφερε παράνομα οχτώ μη νόμιμους μετανάστες.

Ο οδηγός, αντιλαμβανόμενος τον επικείμενο έλεγχο, αποβίβασε τους μετανάστες σε επαρχιακό δρόμο της Ροδόπης, ωστόσο εντοπίστηκαν λίγη ώρα αργότερα από τους αστυνομικούς.

Στη δεύτερη περίπτωση, στην Εγνατία Οδό Κομοτηνής – Ξάνθης, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Ξάνθης συνέλαβαν ακόμη έναν διακινητή, ο οποίος οδηγούσε Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο μεταφέροντας παράνομα εννέα μη νόμιμους μετανάστες.

Από τις δύο υποθέσεις κατασχέθηκαν τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και κινητά τηλέφωνα.

*Με πληροφορίες από evros24.gr

