Συνελήφθη 56χρονος αρχηγός κυκλώματος διακίνησης μεταναστών με «βιτρίνα» καφετέρια

Ο 56χρονος χρησιμοποιούσε το άτυπο σύστημα συναλλαγών «Hawala», έναν μηχανισμό μεταφοράς χρημάτων χωρίς τράπεζες, χωρίς ίχνη, χωρίς λογαριασμούς

Συνελήφθη 56χρονος αρχηγός κυκλώματος διακίνησης μεταναστών με «βιτρίνα» καφετέρια

Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία σε έναν 56χρονο υπήκοο Συρίας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αποτελούσε κεντρικό πρόσωπο στον χώρο της παράνομης διακίνησης μεταναστών. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στον Άγιο Παντελεήμονα, έπειτα από εντατικές και πολυήμερες έρευνες ειδικής ομάδας του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής.

Σε βάρος του είχε εκδοθεί καταδικαστική απόφαση για ποινή κάθειρξης 15 ετών και επιβολή χρηματικής ποινής 70.000 ευρώ, για διευκόλυνση εξόδου πολιτών τρίτων χωρών από το ελληνικό έδαφος, πράξεις που τελούνταν κατά συρροή και με σκοπό τη συστηματική απόκτηση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Η «βιτρίνα»: Καφετέρια που λειτουργούσε ως κάλυψη για την εγκληματική δράση

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο συλληφθείς, με δράση που ξεκινά από το 2017, είχε αναλάβει αρχηγικό ρόλο σε οργανωμένο και δομημένο κύκλωμα που εξειδικευόταν:

  • στην παράνομη μεταφορά μεταναστών
  • στη διακίνηση προς χώρες της Ευρώπης
  • στη διευκόλυνση εξόδου από την Ελλάδα μέσω πλαστών εγγράφων και παράνομων διαδρομών

Για να καλύπτει την προέλευση του παράνομου περιουσιακού οφέλους, ο 56χρονος λειτουργούσε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος - μία καφετέρια στην περιοχή της Αθήνας, η οποία λειτουργούσε αποκλειστικά ως «βιτρίνα».

Πρόκειται για μια μέθοδο που εδώ και χρόνια απαντάται στις εγκληματικές οργανώσεις: η διατήρηση μιας επιχείρησης με φαινομενικά νόμιμη δραστηριότητα, με σκοπό να «ξεπλένονται» παράνομες εισροές χρημάτων και να προστατεύεται ο αρχηγός της οργάνωσης κάτω από ένα πέπλο «καθημερινότητας».

Το σύστημα Hawala: Το κρυφό οικονομικό εργαλείο του κυκλώματος

Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο 56χρονος χρησιμοποιούσε το άτυπο, ανεπίσημο σύστημα συναλλαγών «Hawala», έναν μηχανισμό μεταφοράς χρημάτων χωρίς τράπεζες, χωρίς ίχνη, χωρίς λογαριασμούς.

Το σύστημα αυτό:

  • χρησιμοποιείται διεθνώς από κυκλώματα διακίνησης
  • δεν αφήνει ηλεκτρονικά ή γραπτά αποτυπώματα
  • επιτρέπει τη μεταφορά μεγάλων ποσών μέσω “μεταφορέων” που λειτουργούν βάσει εμπιστοσύνης
  • καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη διαλεύκανση της οικονομικής διαδρομής

Στην περίπτωση του 56χρονου, το σύστημα Hawala χρησιμοποιήθηκε για να «φαίνονται δικαιολογημένες» οι συναλλαγές ανάμεσα στους μετανάστες και την εγκληματική οργάνωση, κρύβοντας ουσιαστικά τα ίχνη της πραγματικής διακίνησης χρημάτων.

Η επιχείρηση της σύλληψης

Η ειδική ομάδα του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης, αξιοποιώντας πληροφορίες, παρακολουθήσεις και επιχειρησιακό σχεδιασμό, κατάφερε να εντοπίσει τον φυγόποινο στον Άγιο Παντελεήμονα, περιοχή που χρησιμοποιούσε συχνά ως «βάση», εκμεταλλευόμενος τον πολυπολιτισμικό της χαρακτήρα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

