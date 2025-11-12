Ξάνθη: 15χρονος στο νοσοκομείο έπειτα από ξυλοδαρμό - Νεαροί τον έσυραν σε στενό και τον χτύπησαν

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας 15χρονος στην Ξάνθη, όταν μετά τη σχολική εορτή για την 28η Οκτωβρίου έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από ομάδα ατόμων.

Όπως ανέφερε η μητέρα του 15χρονου το πρωί της Τετάρτης 12/11 στο Mega, οι νεαροί τον έσυραν σε ένα στενό και άρχισαν να τον χτυπούν με μπουνιές στο κεφάλι και το πρόσωπο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ένας από τους νεαρούς επιτέθηκε στον ανήλικο με την πρόφαση πως ενοχλεί την κοπέλα του.

Ο 15χρονος νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο, ενώ οι γονείς του 15χρονου έχουν υποβάλλει μήνυση κατ’ αγνώστων.

