Αυστρία: Πέθανε ο σπουδαίος ζωγράφος Άρνουλφ Ράινερ

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Αυστριακός ζωγράφος Άρνουλφ Ράινερ έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη, στο σπίτι του στην Άνω Αυστρία, σε ηλικία 96 ετών.

Ο Ράινερ υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές της αυστριακής μεταπολεμικής τέχνης. Το έργο του ήταν εκτενές και πολυδιάστατο. Ξεκίνησε από τον Σουρεαλισμό και το Informel, ωστόσο παγκόσμια αναγνώριση γνώρισε κυρίως μέσα από τις περίφημες «υπερζωγραφίσεις» (Übermalungen), που αποτέλεσαν το καλλιτεχνικό του σήμα κατατεθέν.

Γεννήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 1929 στο Μπάντεν, κοντά στη Βιέννη, όπου από το 2009 λειτουργεί μουσείο αφιερωμένο αποκλειστικά στο έργο του. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’50, εγκαταλείποντας σταδιακά τον Σουρεαλισμό και το Informel, στράφηκε στις ριζοσπαστικές υπερζωγραφίσεις: δικά του και ξένα έργα, αυτοπροσωπογραφίες και φωτογραφίες «σκεπάζονταν» με στρώσεις χρώματος, κάρβουνου και στυλό. Το 1961, μάλιστα, καταδικάστηκε δικαστικά στο Βόλφσμπουργκ επειδή υπερζωγράφισε δημόσια ένα βραβευμένο έργο. Η ακραία απόκρυψη –συχνά και θρησκευτικών– συμβόλων τον κατέστησε επί χρόνια ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη μορφή.

Διεθνής αναγνώριση και διακρίσεις

Από το 1963 εργάστηκε σε στούντιο στο Βερολίνο, το Μόναχο, την Κολωνία και τελικά τη Βιέννη, όπου το 1968 παρουσιάστηκε η πρώτη μεγάλη αναδρομική του έκθεση στο Μουσείο του 20ού Αιώνα.

Το 1974 αρνήθηκε να παραστεί στην τελετή απονομής του Βραβείου Τέχνης της Πόλης της Βιέννης, με αποτέλεσμα το βραβείο να του αφαιρεθεί. Το 1977 συμμετείχε στη documenta 6, ενώ έναν χρόνο αργότερα εκπροσώπησε την Αυστρία στην Μπιενάλε της Βενετίας. Το 1978 τιμήθηκε με το Μεγάλο Αυστριακό Κρατικό Βραβείο και εντάχθηκε στην Αυστριακή Γερουσία Τεχνών. Μόλις τον φετινό Απρίλιο έλαβε το Μεγάλο Χρυσό Παράσημο της Δημοκρατίας της Αυστρίας.

Ο Ράινερ βρέθηκε επανειλημμένα στις πρώτες 100 θέσεις διεθνών κατατάξεων καλλιτεχνών, ενώ μεγάλα μουσεία παγκοσμίως τίμησαν το έργο του με ατομικές εκθέσεις και αναδρομικές παρουσιάσεις: από το Centre Pompidou στο Παρίσι (1984) και το Guggenheim στη Νέα Υόρκη (1989) έως την Pinakothek der Moderne στο Μόναχο. Σημείο αναφοράς θεωρείται η αναδρομική έκθεση «Arnulf Rainer. abgrundtiefe. perspektiefe. Retrospektive 1947–1997» στην Kunsthalle Krems. Στη Βιέννη, μεγάλες εκθέσεις του παρουσιάστηκαν, μεταξύ άλλων, στην Albertina (2014) και στο Kunstforum (2000).

Με αφορμή τον θάνατό του, το αυστριακό κρατικό κανάλι ORF 2 θα προβάλει τη νύχτα της Κυριακής το ντοκιμαντέρ «Der Übermaler Arnulf Rainer» της Κλαούντια Τάισιχ, στις 23:30.