ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Μύθου στην κορυφή της επίθεσης για τον «δικέφαλο»
Οι επιλογές του Ράζβαν Λουτσέσκου στο αρχικό σχήμα του μεγάλου αγώνα της Τούμπας.
Επιστροφή στις νίκες στη Super League, ψάχνει ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ένα αποτέλεσμα που θα τον φέρει πιο κοντά στην κορυφή, καθώς θα εκμεταλλευτεί με αυτό τον τρόπο και την απώλεια του Ολυμπιακού.
Ο Ράζβαν Λουτσέσκου που δεν έχει στη διάθεσή του τον Γιακουμάκη, προτιμά τον Μύθου για την κορυφή της επίθεσης στον μεγάλο αγώνα της Θεσσαλονίκης.
Κάτω απ’ τα δοκάρια ο Παβλένκα. Στην άμυνα δεξιά ο Κένι κι αριστερά ο Μπάμπα, με στόπερ τους Κετζιόρα και Βολιάκο. Οζντόεφ και Μεϊτέ στον άξονα της μεσαίας γραμμής.
Ο Κωνσταντέλιας σε ελεύθερο ρόλο μεσοεπιθετικά, με τους Ζίβκοβιτς και Τάισον στα άκρα, έχοντας προωθημένο τον Μύθου.
