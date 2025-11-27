Πέθανε 30χρονος influencer που έτρωγε 10.000 θερμίδες την ημέρα σε ακραίο «μαραθώνιο φαγητού»

Ο 30χρονος Ρώσος fitness influencer Ντμίτρι Νουγιάνζιν έχασε τη ζωή του μετά από εβδομάδες υπερβολικής κατανάλωσης φαγητού στο πλαίσιο μιας ιδιόμορφης διαδικτυακής πρόκλησης, με στόχο – όπως έλεγε – την προώθηση του προγράμματος απώλειας βάρους που είχε δημιουργήσει.

Ο Νουγιάνζιν είχε ανακοινώσει πως σκόπευε να πάρει περίπου 25 κιλά και στη συνέχεια να τα χάσει σε χρόνο-ρεκόρ, αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα της μεθόδου του. Για να το πετύχει, κατανάλωνε καθημερινά έως και 10.000 θερμίδες, καταγράφοντας την πορεία του στα social media.

Η ακραία διατροφή και η δημόσια πρόκληση

Ο ίδιος είχε περιγράψει αναλυτικά το καθημερινό του μενού, που περιλάμβανε γλυκά και κέικ στο πρωινό, μεγάλες ποσότητες ζυμαρικών με μαγιονέζα στο μεσημεριανό και πίτσες με burgers στο δείπνο, ενώ ενδιάμεσα κατανάλωνε πατατάκια και άλλα ανθυγιεινά σνακ. Σε αναρτήσεις του μιλούσε με ενθουσιασμό για το επερχόμενο πρόγραμμα αδυνατίσματος, προσφέροντας μάλιστα χρηματικό έπαθλο σε όποιον κατάφερνε να χάσει το 10% του σωματικού του βάρους μέσα σε λίγους μήνες.

Βρέθηκε νεκρός στον ύπνο του

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης και μαρτυρίες φίλων του, ο 30χρονος ένιωθε αδιαθεσία τις τελευταίες ημέρες και είχε ακυρώσει προπονήσεις, λέγοντας ότι σκόπευε να επισκεφθεί γιατρό. Τελικά βρέθηκε αναίσθητος στο σπίτι του, με τους οικείους του να αναφέρουν πως η καρδιά του σταμάτησε ενώ κοιμόταν. Η επίσημη αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Από 92 σε 105 κιλά μέσα σε λίγες εβδομάδες

Στην αρχή του εγχειρήματος ο Νουγιάνζιν ζύγιζε λίγο πάνω από 92 κιλά, ενώ μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα το βάρος του είχε φτάσει τα 105. Στην τελευταία του ανάρτηση εμφανιζόταν να επιδεικνύει την αύξηση του σωματικού του όγκου, κρατώντας ένα σακουλάκι πατατάκια, γράφοντας: «Το ήθελα και τα κατάφερα».

Οι κίνδυνοι της απότομης αύξησης βάρους

Ειδικοί επισημαίνουν ότι η απότομη και υπερβολική αύξηση βάρους επιβαρύνει σοβαρά το καρδιαγγειακό σύστημα, αυξάνοντας τον κίνδυνο για υπέρταση, υψηλή χοληστερόλη, διαβήτη και καρδιακές παθήσεις. Η συσσώρευση λίπους στις αρτηρίες μπορεί να οδηγήσει σε έμφραγμα ή εγκεφαλικό επεισόδιο, επιπλοκές που σε ορισμένες περιπτώσεις αποδεικνύονται μοιραίες.

Η υπόθεση του Ντμίτρι Νουγιάνζιν προκαλεί έντονο προβληματισμό γύρω από τις ακραίες διαδικτυακές προκλήσεις και την πίεση για εντυπωσιακά αποτελέσματα στο όνομα της προβολής και της «επιτυχίας» στα social media.