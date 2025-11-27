Η Δανία οργανώνει «νυχτερινή φύλαξη» για να παρακολουθεί τον Τραμπ μετά τη διαμάχη για τη Γροιλανδία

Η κυβέρνηση της Δανίας έχει δημιουργήσει μια «νυχτερινή φρουρά» στο υπουργείο Εξωτερικών, όχι για να κρατήσει μακριά τους άγριους και τους Λευκούς Περιπατητές όπως η «Νυχτερινή Φρουρά« του Game of Thrones, αλλά για να παρακολουθεί τις δηλώσεις και τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την Γροιλανδία, την ώρα που η Κοπεγχάγη κοιμάται.

Η «νυχτερινή φρουρά» ξεκινά κάθε μέρα στις 5 το απόγευμα τοπική ώρα και μέχρι τις 7 το πρωί συντάσσει και διανέμει στα αρμόδια υπουργεία μια αναφορά με όσα ειπώθηκαν και συνέβησαν, όπως αναφέρει η εφημερίδα Politiken.

Η πρωτοβουλία αυτή θεσπίστηκε μετά τη διπλωματική διαμάχη ανάμεσα στην Κοπεγχάγη και την Ουάσιγκτον για τη Γροιλανδία την περασμένη άνοιξη, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε να αναλάβει τον έλεγχο του νησιού της Αρκτικής.

Σύμφωνα με την Politiken, η πρωτοβουλία αποτελεί ένα από τα πολλαπλά παραδείγματα για το πώς η διπλωματία της Δανίας και η δημόσια διοίκηση έχουν αναγκαστεί να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα της δεύτερης θητείας Τραμπ.

Η διαφορά ώρας μεταξύ Δανίας και ΗΠΑ

Πηγή κοντά στο υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε στον Guardian: «Είναι δίκαιο να πούμε ότι η κατάσταση στη Γροιλανδία και η διαφορά ώρας μεταξύ Δανίας και Ηνωμένων Πολιτειών ήταν κρίσιμοι παράγοντες για την υιοθέτηση αυτής της ρύθμισης».

Αντί να χρειάζεται να πιάσουν όλοι αμέσως τα τηλέφωνά τους για ενημέρωση από τις ΗΠΑ, το υπουργείο Εξωτερικών μιλά για «συλλογική προσπάθεια» ώστε να παραμείνει ενήμερο για τις κινήσεις του Τραμπ.

Ο Jacob Kaarsbo, πρώην επικεφαλής αναλυτής της υπηρεσίας πληροφοριών άμυνας της Δανίας, σχολίασε ότι αυτή η εξέλιξη «όπως πάντα γνωρίζαμε», σηματοδοτεί το τέλος της ιδέας πως οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος και πιο σημαντικός σύμμαχος της Δανίας.

«Οι συμμαχίες βασίζονται σε κοινές αξίες και αντίληψη των απειλών», τόνισε ο Kaarsbo. «Ο Τραμπ δεν μοιράζεται καμία από αυτές μαζί μας και δεν τις μοιράζεται με την πλειονότητα των Ευρωπαίων».

