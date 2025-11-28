Βραζιλία: Δηλητήριο σκορπιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να θεραπεύσει όγκους καρκίνου του μαστού

Επιστήμονες στη Βραζιλία διεξάγουν επί του παρόντος δοκιμές για να διαπιστώσουν εάν το δηλητήριο ενός σκορπιού του Αμαζονίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία όγκων καρκίνου του μαστού.

Ερευνητές της Σχολής Φαρμακευτικών Επιστημών Preto (FCFRP-USP) του Πανεπιστημίου του Σάο Πάολο εργάζονται εδώ και καιρό στο να κλωνοποιήσουν τις πρωτεΐνες από το δηλητήριο κροταλιών και σκορπιών, με την ελπίδα να μετατρέψουν αυτές τις ισχυρές ενώσεις σε φάρμακα.

Πρόσφατα, η έρευνά τους αποκάλυψε ότι το δηλητήριο του σκορπιού Brotheas amazonicus φαίνεται να επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα του μαστού με τρόπο παρόμοιο με ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται ευρέως σε χημειοθεραπείες.

Αυτά τα πρώτα ευρήματα προέκυψαν από τη συνεργασία των ερευνητών με επιστήμονες του Εθνικού Ινστιτούτου Ερευνών του Αμαζονίου (INPA) και του Κρατικού Πανεπιστημίου του Αμαζονίου (UEA).

«Μέσω της βιοπροσκόπησης, καταφέραμε να εντοπίσουμε ένα μόριο στο είδος αυτού του σκορπιού που είναι παρόμοιο με αυτό που βρίσκεται στο δηλητήριο άλλων σκορπιών και που δρα κατά των καρκινικών κυττάρων του μαστού», δήλωσε η Eliane Candiani Arantes, καθηγήτρια στο FCFRP-USP και συντονίστρια του έργου.

Η Arantes και η ομάδα της εντόπισαν δύο νευροτοξίνες στο δηλητήριο του σκορπιού με ανοσοκατασταλτικές επιδράσεις. Σε συνεργασία με το INPA και το UEA, ανακάλυψαν ένα πεπτίδιο με την ονομασία BamazScplp1 στο δηλητήριο του σκορπιού, το οποίο φαίνεται να έχει αντικαρκινικές ιδιότητες.

Εργαστηριακές δοκιμές έδειξαν ότι η επίδραση του πεπτιδίου στα καρκινικά κύτταρα του μαστού ήταν συγκρίσιμη με αυτή της πακλιταξέλης, μιας χημειοθεραπευτικής αγωγής που συνταγογραφείται συχνά, και προκαλεί κυρίως νέκρωση, μια μορφή κυτταρικού θανάτου.

Με πληροφορίες από Good News Network