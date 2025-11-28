Δείτε εικόνα: Μυστηριώδες κόκκινο φωτοστέφανο στον ουρανό της Ιταλίας – UFO ή κάτι άλλο;

Απορία προκαλεί η εικόνα που δείχνει ένα φωτεινό φωτοστέφανο κόκκινου χρώματος, το οποίο εντοπίστηκε να αιωρείται πάνω από μία μικρή ιταλική πόλη στους πρόποδες των Άλπεων.

Πρόκειται για ένα σπάνιο ατμοσφαιρικό φαινόμενο, που εμφανίζεται υπερβολικά γρήγορα και δεν είναι εφικτό για το ανθρώπινο μάτι να το «αιχμαλωτίσει». Αυτή είναι η δεύτερη φορά σε τρία χρόνια που παρατηρείται αυτή η εικόνα στην ατμόσφαιρα.

Το φωτεινό δαχτυλίδι, το οποίο εθεάθη πάνω από το Ποσάνιο, στην επαρχία του Τρεβίζο κι ελήφθη από τον φωτογράφο της φύσης, Βάλτερ Μπινότο, μοιάζει σχεδόν ίδιο με έναν άλλο μυστηριώδη κόκκινο κύκλο που είχε καταγράψει τον Μάρτιο του 2023.

Το πρόσφατο ELVE έμοιαζε πολύ με έναν άλλο κόκκινο κύκλο που εμφανίστηκε πάνω από το Ποσάνιο, στις 27 Μαρτίου 2023. Ωστόσο, το προηγούμενο φαινόμενο είχε πολύ εντονότερη απόχρωση. (Πηγή εικόνας: Βάλτερ Μπινότο).

Όμως, παρά την εξωγήινη εμφάνισή τους, αυτά τα φώτα δεν είναι UFO αλλά ELVEs –«εκπομπή φωτός και πολύ χαμηλών συχνοτήτων διαταράξεων λόγω πηγών ηλεκτρομαγνητικού παλμού»– ένα σπάνιο φαινόμενο που προκαλείται από κεραυνούς, σύμφωνα με αναφορά του SpaceWeather.

Τα ELVEs είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν επειδή διαρκούν μόνο ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου (περίπου 100 φορές ταχύτερα από ένα ανοιγοκλείσιμο των ματιών). Οι άνθρωποι σπάνια παρατηρούν τα ELVEs επειδή είναι σχεδόν αδύνατο να τα δει κανείς με «γυμνό» μάτι. Η παρατήρηση αυτών απαιτεί είτε εξαιρετική τύχη, είτε εξειδικευμένο φωτογραφικό εξοπλισμό.

Το τελευταίο κόκκινο φωτοστέφανο εμφανίστηκε τη 17η Νοεμβρίου περίπου στις 10:45 τοπική ώρα και ήταν ελαφρώς πιο αχνό από το γεγονός του 2023, όπως επισημαίνει το SpaceWeather.

Τα ELVEs σχηματίζονται όταν ένας πολύ ισχυρός κεραυνός στέλνει έναν ηλεκτρομαγνητικό παλμό (EMP) προς την ιονόσφαιρα. Ο EMP διεγείρει τα μόρια του αζώτου, προκαλώντας τους να λάμψουν κόκκινα, παρόμοια με τον τρόπο με τον οποίο λάμπουν οι σέλανοι, αν και αυτοί προκαλούνται από το οξυγόνο.

«Το ELVE δημιουργήθηκε από έναν ισχυρό αρνητικό κεραυνό σε καταιγίδα στη Βερνάτσα, περίπου 300 χιλιόμετρα νότια από εμένα», ανέφερε ο Μπινότο στο spaceweather.com.

Ο κεραυνός έφτασε σε εκπληκτική ένταση –303 κιλοαμπέρ (το αρνητικό πρόσημο δείχνει την πολικότητα του κεραυνού), δημιουργώντας έναν ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό παλμό (EMP) που φώτισε την ιονόσφαιρα. Για σύγκριση, ένας συνηθισμένος κεραυνός έχει ρεύμα μόλις 10 έως 30 κιλοαμπέρ. Το αντίστοιχο ELVE αιωρήθηκε περίπου 160 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της Γης και κάλυψε μία περιοχή περίπου 320 χιλιομέτρων σε διάμετρο.

Τα ELVEs εμφανίζονται ψηλά στην ατμόσφαιρα και μπορούν να φωτογραφηθούν από εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Η τελευταία εικόνα του Μπινότο δημιουργήθηκε από καταιγίδα κοντά στη Βερνάτσα, περίπου 300 χιλιόμετρα νότια του Ποσάνιο. Το ELVE του 2023 προήλθε από καταιγίδα κοντά στην Ανκόνα.