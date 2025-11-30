Ιράκ: Ένας νεκρός σε επίθεση κατά βυτιοφόρων που μετέφεραν καύσιμα στην περιοχή των Κούρδων
Το υπουργείο Εσωτερικών κατηγόρησε "ταραξίες" για την επίθεση αυτή
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Επίθεση σε φορτηγά βυτιοφόρα που μετέφεραν καύσιμα στην πόλη Ερμπίλ του βόρειου Ιράκ προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών της αυτόνομης περιφέρειας του Κουρδιστάν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράκ.
Το υπουργείο Εσωτερικών κατηγόρησε "ταραξίες" για την επίθεση αυτή, η οποία σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά την επίθεση με ρουκέτες στο κοίτασμα φυσικού αερίου Χορ Μορ του Ιράκ, που είχε ως αποτέλεσμα να σταματήσει η παραγωγή και να προκληθούν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:49 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη: Ντύθηκαν στα «λευκά» Ψηλορείτης και Λευκά Όρη
21:45 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ