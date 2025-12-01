Σλοβενία: 31χρονη influencer βρέθηκε νεκρή σε δάσος - Ομολόγησε ο πρώην σύντροφός της

Μια influencer από την Αυστρία βρέθηκε νεκρή σε δάσος στην Σλοβενία, μια εβδομάδα μετά την εξαφάνιση της, αφού ο πρώην σύντροφός της ομολόγησε την δολοφονία της και οδήγησε τις Αρχές στο σημείο όπου είχε αφήσει την σορό της.

Σύμφωνα με την αυστριακή εφημερίδα Kronen Zeitung, η 31χρονη influencer Stefanie Pieper βρέθηκε νεκρή σε ένα δάσος στη Σλοβενία, αφού οι ερευνητές δήλωσαν ότι ο πρώην σύντροφός της, επίσης 31 ετών, ομολόγησε ότι την στραγγάλισε και οδήγησε την αστυνομία στο σημείο όπου είχε κρύψει την σορό της Pieper σε μια βαλίτσα.

Όλα ξεκίνησαν στις 23 Νοεμβρίου, όταν η Pieper εξαφανίστηκε αφού γυρνούσε από ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι, σύμφωνα με την Αστυνομία της Στυρίας. Η 31χρονη έφτασε έξω από την πολυκατοικία της με ταξί μαζί με έναν φίλο της, αλλά δεν μπήκε ποτέ στο διαμέρισμα της, σύμφωνα με την οικογένεια της.

Η 31χρονη Stefanie Pieper

Στις 26 Νοεμβρίου, οι Αρχές ανακοίνωσαν επίσημα ότι η Pieper αγνοούνταν αφού δεν εμφανίστηκε στον χώρο εργασίας της και ότι «δεν ήταν δυνατό να επικοινωνήσουν μαζί της». Ανακοίνωσαν επίσης ότι ο πρώην σύντροφός της είχε συλληφθεί σε σχέση με την εξαφάνισή της.

«Ο άνδρας πιστεύεται ότι ταξίδεψε στη Σλοβενία αρκετές φορές με το αυτοκίνητό του. Δεν ήταν δυνατό να επικοινωνήσει μαζί του η αστυνομία που διεξήγαγε την έρευνα», δήλωσαν οι Αρχές. «Το βράδυ της Δευτέρας, 24 Νοεμβρίου 2025, η αστυνομία της Σλοβενίας ανέφερε ότι ένα αυτοκίνητο είχε πάρει φωτιά στο πάρκινγκ ενός καζίνο κοντά στα σύνορα. Ήταν το αυτοκίνητο του 31χρονου άνδρα. Βρέθηκε σε μικρή απόσταση με το φλεγόμενο όχημα και συνελήφθη αμέσως. Έχει ζητηθεί η έκδοση του στην Αυστρία».

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης Oe24 και 20 Minuten, η Pieper είχε στείλει ένα μήνυμα σε μια φίλη της στο WhatsApp, αναφέροντας ότι είχε φτάσει σπίτι της ασφαλής. Ωστόσο, λίγο αργότερα έστειλε ένα άλλο μήνυμα, στο οποίο ανέφερε ότι πίστευε ότι κάποιος βρισκόταν στη σκάλα του κτιρίου της. Σύμφωνα με την Kleine Zeitung, οι γείτονες είχαν ακούσει φωνές και φέρεται να είδαν τον πρώην σύντροφο της 31χρονης στην περιοχή.

Την επόμενη μέρα, η Αστυνομία της Στυρίας ανακοίνωσε ότι δύο μέλη της οικογένειας του 31χρονου είχαν επίσης συλληφθεί.

«Οι δράστες βρίσκονται υπό αστυνομική επιτήρηση και ανακρίνονται», δήλωσαν οι Αρχές. «Η εγκληματολογική εξέταση του αυτοκινήτου του πρώην συντρόφου δεν απέδωσε κανένα στοιχείο για την τύχη της αγνοούμενης γυναίκας».

«Οι έρευνες διεξάγονται τόσο στη Σλοβενία όσο και στην Αυστρία, και υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών», πρόσθεσαν. «Οι έρευνες που διεξήχθησαν στη Σλοβενία δεν έχουν αποφέρει μέχρι στιγμής αποτελέσματα, αλλά θα συνεχιστούν και αύριο».