Σάλος στο Βέλγιο: Σκηνή της Γέννησης «χωρίς πρόσωπα» εγκαταστάθηκε στις Βρυξέλλες - Δείτε βίντεο

Σάλο στο Βέλγιο προκάλεσε η επιλογή των Βρυξελλών για μία σκηνή της Γέννησης του Ιησού που τοποθετήθηκε στην εμβληματική Γκραν Πλας της πόλης, καθώς η παραδοσιακή κατασκευή ξύλινη κατασκευή αντικαταστάθηκε από υφασμάτινη εγκατάσταση με φιγούρες που δεν έχουν χαρακτηριστικά προσώπου.

Με κόστος περίπου 60 χιλιάδες ευρώ, η μεταμοντέρνα δημιουργία με τίτλο «Τα υφάσματα της Γέννησης», σχεδιάστηκε από τη διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Βικτώρια-Μαρία Γκάγιερ και αποτελεί μία από τις πιο ριζοσπαστικές αλλαγές του φετινού προγράμματος «Winter Wonders».

??? The NATIVITY SCENE in Brussels was made FACELESS to be more “INCLUSIVE” and avoid OFFENDING Muslims



Europeans are told they can’t even CELEBRATE CHRISTMAS because someone might take OFFENSE. Erasing your own IDENTITY isn’t INCLUSION, it’s SURRENDERpic.twitter.com/MAscWnIe4R — Global Dissident (@GlobalDiss) November 30, 2025

Η επιλογή να παρουσιαστούν η Μαρία, ο Ιωσήφ, οι τρεις μάγοι και ακόμη και το μωρό Ιησούς χωρίς πρόσωπα βρίσκεται στον πυρήνα της αντιπαράθεσης. Η δημιουργός εξηγεί ότι πρόκειται για συνειδητό καλλιτεχνικό σχόλιο, ώστε «ο καθένας να μπορεί να δει τον εαυτό του να αντανακλάται σε αυτές τις μορφές».

Outrage in Brussels after the city puts up a new “multicultural nativity scene” at the Christmas market of the city’s main square.



The traditional wooden figures have been replaced with “multicultural eco-friendly large-scale cloth dolls” made from recycled fabrics and… pic.twitter.com/vR9lk15jR5 — Visegrád 24 (@visegrad24) November 28, 2025

Η έλλειψη παραδοσιακών στοιχείων θεωρήθηκε υπερβολικός εκμοντερνισμός και απομάκρυνση από τη συνηθισμένη χριστουγεννιάτικη εικόνα από πολλούς επισκέπτες και χρήστες των social media. Στα κοινωνικά δίκτυα η νέα κατασκευή χαρακτηρίζεται ως «ψευδο-φάτνη» και «αστείο», ενώ αρκετοί θυμούνται παλαιότερες, επίσης αμφιλεγόμενες, επιλογές της πόλης για τις γιορτινές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο RTBF, η φιγούρα του μωρού Ιησού υπέστη βανδαλισμό και ο δράστης έφυγε τρέχοντας κρατώντας το κεφάλι. Εκπρόσωποι του δήμου αναφέρουν ότι η υφασμάτινη μπάλα που χρησίμευε ως κεφάλι κλάπηκε και πως ήδη προχωρούν στην αντικατάστασή της.

Η αναστάτωση οδήγησε τον δήμαρχο Φιλίπ Κλόουζ και τον ιερέα του Καθεδρικού Ναού, Μπενουά Λομπέ —μέλος και της επιτροπής επιλογής— να παρέμβουν δημόσια. Και οι δύο τονίζουν ότι η χριστιανική ουσία της σκηνής παραμένει, υπενθυμίζοντας πως η προηγούμενη κατασκευή είχε φθαρεί και χρειαζόταν αντικατάσταση. Η δημοτική αρχή και η εκκλησία, όπως σημειώνουν, ενέκριναν από κοινού το έργο, επιδιώκοντας μια πιο σύγχρονη και λιγότερο παραδοσιακή προσέγγιση της Γέννησης.

Παρά τις αντιδράσεις, η νέα φάτνη φαίνεται πως θα μείνει μόνιμα, καθώς το αρχικό τριετές συμβόλαιο της δημιουργού παρατάθηκε ώστε η υφασμάτινη εγκατάσταση να παραμείνει στα «Winter Wonders» για συνολικά οκτώ χρόνια.

