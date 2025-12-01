Σάλος στο Βέλγιο: Σκηνή της Γέννησης «χωρίς πρόσωπα» εγκαταστάθηκε στις Βρυξέλλες - Δείτε βίντεο

Η παραδοσιακή κατασκευή αντικαταστάθηκε από υφασμάτινη εγκατάσταση με φιγούρες που δεν έχουν χαρακτηριστικά προσώπου

Σάλο στο Βέλγιο προκάλεσε η επιλογή των Βρυξελλών για μία σκηνή της Γέννησης του Ιησού που τοποθετήθηκε στην εμβληματική Γκραν Πλας της πόλης, καθώς η παραδοσιακή κατασκευή ξύλινη κατασκευή αντικαταστάθηκε από υφασμάτινη εγκατάσταση με φιγούρες που δεν έχουν χαρακτηριστικά προσώπου.

Με κόστος περίπου 60 χιλιάδες ευρώ, η μεταμοντέρνα δημιουργία με τίτλο «Τα υφάσματα της Γέννησης», σχεδιάστηκε από τη διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Βικτώρια-Μαρία Γκάγιερ και αποτελεί μία από τις πιο ριζοσπαστικές αλλαγές του φετινού προγράμματος «Winter Wonders».

Η επιλογή να παρουσιαστούν η Μαρία, ο Ιωσήφ, οι τρεις μάγοι και ακόμη και το μωρό Ιησούς χωρίς πρόσωπα βρίσκεται στον πυρήνα της αντιπαράθεσης. Η δημιουργός εξηγεί ότι πρόκειται για συνειδητό καλλιτεχνικό σχόλιο, ώστε «ο καθένας να μπορεί να δει τον εαυτό του να αντανακλάται σε αυτές τις μορφές».

Η έλλειψη παραδοσιακών στοιχείων θεωρήθηκε υπερβολικός εκμοντερνισμός και απομάκρυνση από τη συνηθισμένη χριστουγεννιάτικη εικόνα από πολλούς επισκέπτες και χρήστες των social media. Στα κοινωνικά δίκτυα η νέα κατασκευή χαρακτηρίζεται ως «ψευδο-φάτνη» και «αστείο», ενώ αρκετοί θυμούνται παλαιότερες, επίσης αμφιλεγόμενες, επιλογές της πόλης για τις γιορτινές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο RTBF, η φιγούρα του μωρού Ιησού υπέστη βανδαλισμό και ο δράστης έφυγε τρέχοντας κρατώντας το κεφάλι. Εκπρόσωποι του δήμου αναφέρουν ότι η υφασμάτινη μπάλα που χρησίμευε ως κεφάλι κλάπηκε και πως ήδη προχωρούν στην αντικατάστασή της.

Η αναστάτωση οδήγησε τον δήμαρχο Φιλίπ Κλόουζ και τον ιερέα του Καθεδρικού Ναού, Μπενουά Λομπέ —μέλος και της επιτροπής επιλογής— να παρέμβουν δημόσια. Και οι δύο τονίζουν ότι η χριστιανική ουσία της σκηνής παραμένει, υπενθυμίζοντας πως η προηγούμενη κατασκευή είχε φθαρεί και χρειαζόταν αντικατάσταση. Η δημοτική αρχή και η εκκλησία, όπως σημειώνουν, ενέκριναν από κοινού το έργο, επιδιώκοντας μια πιο σύγχρονη και λιγότερο παραδοσιακή προσέγγιση της Γέννησης.

Παρά τις αντιδράσεις, η νέα φάτνη φαίνεται πως θα μείνει μόνιμα, καθώς το αρχικό τριετές συμβόλαιο της δημιουργού παρατάθηκε ώστε η υφασμάτινη εγκατάσταση να παραμείνει στα «Winter Wonders» για συνολικά οκτώ χρόνια.

