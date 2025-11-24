Αγρότης στο Βέλγιο μηνύει την TotalEnergies ως υπεύθυνη για την κλιματική αλλαγή

Αγρότης στο Βέλγιο κατηγορεί μια από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες στον κόσμο, την TotalEnergies για την κλιματική αλλαγή, υποστηρίζοντας πως εξαιτίας της καταστράφηκε ολοκληρωτικά η σοδειά από φράουλες που διατηρούσε μέχρι και το 2016.

Μάλιστα ο Falys, όπως είναι το όνομα του αγρότη, επιχειρεί να διεκδικήσει το δίκιο του στις αίθουσες των δικαστηρίων, έχοντας τη στήριξη από αρκετές ΜΚΟ αλλά μια ομάδα δικηγόρων στο πλευρό του. Έτσι, την περασμένη εβδομάδα παρουσίασε στους δικαστές την υπόθεσή του, σύμφωνα με την οποία ο γαλλικός κολοσσός καυσίμων πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνος για τις κλιματικές καταστροφές που έχουν αποδεκατίσει τις σοδειές του.

Το Politico κάνει λόγο για μια δύσκολη και περίπλοκη υπόθεση, καθώς δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο να θεωρηθεί ένας μόνο παραγωγός υπεύθυνος για τις συλλογικές επιπτώσεις της χρήσης ορυκτών καυσίμων επί αιώνες, ενώ η ίδια η εταιρεία σχολιάζει πως η υπόθεση «δεν έχει νόημα».

Βέβαια, παρότι πράγματι πρόκειται για μια αρκετά δύσκολη υπόθεση, το διακύβευμα είναι αδιαμφισβήτητα υψηλό, αφού αν ο Falys καταφέρει να κερδίσει θα δημιουργηθεί ένα τεράστιο νομικό προηγούμενο και θα ανοίξει ο δρόμος για παρόμοιες αγωγές εναντίον άλλων εταιρειών ορυκτών καυσίμων σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο.

Ο ίδιος ο Falys έκανε λόγο για μια «ιστορική ημέρα» μιλώντας στο πλήθος που είχε μαζευτεί έξω από το δικαστήριο.

After a freak storm destroyed his crops in 2016, Belgian farmer Hugues Falys wants those responsible for the climate crisis to pay him for the damages.



He’s chosen as his target one of the world’s biggest oil companies: TotalEnergies.



Ενώ η καύση ορυκτών καυσίμων είναι σχεδόν καθολικά αποδεκτή ως η κύρια αιτία της υπερθέρμανσης του πλανήτη, ο αντίκτυπος είναι σωρευτικός και παγκόσμιος, και η ευθύνη είναι δύσκολο να αποδοθεί σε μία μόνο εταιρεία — ακόμη και σε μία τόσο μεγάλη όπως η TotalEnergies, η οποία εκπέμπει κάθε χρόνο τόσο διοξείδιο του άνθρακα όσο ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο — και οι περισσότερες νομικές προσπάθειες που έχουν γίνει ως τώρα έχουν αποτύχει.

Επικαλούμενη αυτά τα επιχειρήματα, η TotalEnergies αρνείται ότι είναι υπεύθυνη για την επιδείνωση των ξηρασιών και των καταιγίδων που έχει βιώσει ο Falys στο αγρόκτημά του τα τελευταία χρόνια.

Η υπόθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κίνημα στρατηγικών δικαστικών αγώνων που στοχεύει να δοκιμάσει τα δικαστήρια και την ικανότητά τους να επιβάλλουν αλλαγές στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου. Μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί παγκοσμίως περισσότερες από 2.900 υποθέσεις σχετικά με το κλίμα.

«Είναι η πρώτη φορά που ένα δικαστήριο, τουλάχιστον στο Βέλγιο, μπορεί να αναγνωρίσει τη νομική ευθύνη, την ευθύνη ενός από αυτούς τους ρυπαντές άνθρακα για τις κλιματικές ζημίες που υφίστανται οι πολίτες, αλλά και αγρότες όπως ο Hugues, και που έχουν ήδη υποστεί την προηγούμενη δεκαετία», δήλωσε ο Joeri Thijs, εκπρόσωπος της Greenpeace Belgium, στο POLITICO μπροστά από την αίθουσα του δικαστηρίου.