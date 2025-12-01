Η Ινδία καταγράφει τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης εξαμήνου

Η οικονομία της Ινδίας αναπτύχθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 18 μηνών την περίοδο Ιουλίου–Σεπτεμβρίου, ενισχυμένη από την ισχυρή καταναλωτική δαπάνη και την εντατική παραγωγή ενόψει των τοπικών εορτών και των τιμωρητικών δασμών των ΗΠΑ.

Η ισχυρή ανάπτυξη της πέμπτης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο μπορεί να ενισχύσει τη θέση του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι στο εσωτερικό και να του δώσει περιθώριο να διαπραγματευτεί μια εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, μετά την επιβολή δασμών έως και 50% από την Ουάσινγκτον στις εισαγωγές ινδικών προϊόντων — μέτρο που έχει πλήξει κλάδους όπως τα κλωστοϋφαντουργικά, τα πολύτιμα πετράδια και κοσμήματα, καθώς και τα τρόφιμα.

Η οικονομία της Ινδίας αναπτύχθηκε με ταχύτερο από το αναμενόμενο ρυθμό 8,2% το τρίμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο, έναντι πρόβλεψης 7,3% σε δημοσκόπηση του Reuters και επέκτασης 7,8% στο προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή.

«Η ανάπτυξη του ΑΕΠ κατά 8,2% στο β’ τρίμηνο του 2025/26 είναι πολύ ενθαρρυντική. Αντικατοπτρίζει τον αντίκτυπο των πολιτικών και μεταρρυθμίσεων υπέρ της ανάπτυξης», δήλωσε ο Μόντι στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να προωθεί μεταρρυθμίσεις.

Η ινδική κυβέρνηση έχει μειώσει τους φόρους κατανάλωσης σε εκατοντάδες προϊόντα και έχει εφαρμόσει πολυαναμενόμενες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας τους τελευταίους τρεις μήνες, στην προσπάθειά της να διατηρήσει την εγχώρια οικονομία ισχυρή απέναντι στις παγκόσμιες αβεβαιότητες.

«Τώρα μπορούμε να πούμε με άνεση ότι η ανάπτυξη για ολόκληρο το έτος θα διαμορφωθεί είτε στο 7% είτε πάνω από το 7%», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος της κυβέρνησης, Β. Ανάνθα Ναγκέςουαραν, σε συνέντευξη Τύπου μετά τη δημοσίευση των στοιχείων.

Ισχυρή καταναλωτική δαπάνη

Η ιδιωτική καταναλωτική δαπάνη, η οποία αντιστοιχεί σε περίπου 57% του ΑΕΠ, αυξήθηκε κατά 7,9% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο–Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με αύξηση 7% το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Για να αντιμετωπίσει τη μειωμένη εξωτερική ζήτηση και να περιορίσει τις επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών που συνδέονται με τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, η Ινδία εισήγαγε μειώσεις φόρων σε προϊόντα μαζικής κατανάλωσης, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ στα τέλη Σεπτεμβρίου.

«Η εκρηκτική ανάπτυξη του ΑΕΠ οφείλεται στην προώθηση των εξαγωγών νωρίτερα από το συνηθισμένο», δήλωσε η Γκαρίμα Καπούρ, οικονομολόγος στις institutional equities της Elara Securities στο Μουμπάι.

«Με τη σημερινή ανακοίνωση, η ανάπτυξη του ΑΕΠ για το οικονομικό έτος 2025/26 αναμένεται πλέον να κινηθεί ανοδικά και να αγγίξει περίπου το 7,5%, πολύ πάνω από τις εκτιμήσεις της κεντρικής τράπεζας και της κυβέρνησης», πρόσθεσε η Καπούρ.

Η κυβέρνηση αναμένει διατηρήσιμη ανάπτυξη

Οικονομολόγοι δήλωσαν ότι η συσσώρευση αποθεμάτων ενόψει της εορταστικής περιόδου, καθώς και η επιτάχυνση των εξαγωγών πριν από την προθεσμία επιβολής του δασμού 50% στις 27 Αυγούστου, ενδέχεται να συνέβαλαν στα τριμηνιαία στοιχεία ανάπτυξης.

Η κυβέρνηση αναμένει ότι η ισχυρή ζήτηση, οι σταθερές δημόσιες δαπάνες και η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού θα βοηθήσουν την Ινδία να αντέξει τις εμπορικές αβεβαιότητες και να διατηρήσει την ανάπτυξη έως το τέλος του οικονομικού έτους 2025/26.

Ο πληθωρισμός λιανικής τον Οκτώβριο υποχώρησε στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο του 0,25%, ενισχύοντας τις πιθανότητες για μείωση επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας στην επόμενη αναθεώρησή της τον Δεκέμβριο.

Η ονομαστική ανάπτυξη, η οποία περιλαμβάνει τον πληθωρισμό, διαμορφώθηκε στο 8,7% τον Ιούλιο–Σεπτέμβριο, έναντι 8,8% το προηγούμενο τρίμηνο, επηρεάζοντας αρνητικά τα εταιρικά κέρδη και τα φορολογικά έσοδα.

Πιθανές μειώσεις επιτοκίων

Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (GVA), η οποία θεωρείται από οικονομολόγους πιο ακριβές μέτρο της υποκείμενης οικονομικής δραστηριότητας, αυξήθηκε κατά 8,1% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο–Σεπτέμβριο, από 7,6% στο τρίμηνο μέχρι τον Ιούνιο.

Η γεωργία αναπτύχθηκε κατά 3,5% σε ετήσια βάση, σε σύγκριση με 3,7% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η ισχυρότερη του αναμενόμενου ανάπτυξη θα μπορούσε να αποδυναμώσει τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση της επιτροπής νομισματικής πολιτικής της κεντρικής τράπεζας την επόμενη Παρασκευή. Η απόδοση του δεκαετούς κρατικού ομολόγου αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 6,54% μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων.

Η χαμηλή πληθωριστική πίεση αφήνει περιθώριο για μείωση επιτοκίων, δήλωσε η Ουπάσνα Μπαρντγουάζ, επικεφαλής οικονομολόγος της Kotak Mahindra Bank. «Διατηρούμε την πρόβλεψή μας για μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στην επερχόμενη απόφαση πολιτικής, καθώς η πληθωριστική πορεία παραμένει ήπια», ανέφερε.

Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ινδίας, Σαντζάι Μαλχότρα, δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω μείωση επιτοκίων, αλλά ο χρόνος θα εξαρτηθεί από την κρίση της επιτροπής. Η κεντρική τράπεζα έχει ήδη μειώσει τα επιτόκια κατά 100 μονάδες βάσης φέτος