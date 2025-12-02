ΗΠΑ: Την ενοχή του ομολόγησε στο δικαστήριο ο 39χρονος γιος του «Ελ Τσάπο»

Ο γιος του μεξικανού βαρόνου των ναρκωτικών «Ελ Τσάπο» ομολόγησε την ενοχή του στις ΗΠΑ

ΗΠΑ: Την ενοχή του ομολόγησε στο δικαστήριο ο 39χρονος γιος του «Ελ Τσάπο»
Ο Χοακίν Γκουσμάν Λόπες, γιος του εγκάθειρκτου στις ΗΠΑ διαβόητου μεξικανού βαρόνου των ναρκωτικών «Ελ Τσάπο», ομολόγησε την ενοχή του σε ποινική διαδικασία στο Σικάγο όσον αφορά τις κατηγορίες της διακίνησης παράνομων ουσιών και της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Chicago Tribune.

Αδελφός του, ο Οβίδιο Γκουσμάν, είχε ήδη ομολογήσει την ενοχή του τον Ιούλιο για παρόμοιες κατηγορίες. Αμφότεροι κατηγορούνται ότι, μαζί με άλλους δυο αδελφούς τους που διαφεύγουν τη σύλληψη, συνέχισαν τη δράση του πατέρα τους, του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, πρώην αρχηγού του καρτέλ Σιναλόα.

Αυτός ο τελευταίος εκτίει στο Κολοράντο την ποινή ισόβιας κάθειρξης που του επιβλήθηκε.

Ο 39χρονος Χοακίν Γκουσμάν Λόπες, συνελήφθη τον Ιούλιο του 2024, όταν έφθασε στο Τέξας με μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος, μαζί με τον συνιδρυτή του καρτέλ Σιναλόα, τον Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Σαμπάδα.

Ο τελευταίος δήλωσε πως εξαπατήθηκε για τον προορισμό, υποστηρίζοντας πως απήχθη από τον Γκουσμάν Λόπες προκειμένου να παραδοθεί, παρά τη θέλησή του, στα χέρια των αρχών των ΗΠΑ. Κι αυτός κατόπιν ομολόγησε την ενοχή του. Θα αποφύγει έτσι τη δίκη - και την ποινή του θανάτου, που οι αμερικανικές αρχές εντέλει ανακοίνωσαν ότι δεν θα ζητήσουν να του επιβληθεί.

Οι συλλήψεις των δυο ανδρών πολλαπλασίασαν τις συγκρούσεις ανάμεσα στις δυο φράξιες του καρτέλ (αυτή των «τσαπίτος», των γιων του Τσάπο, κι αυτή του Σαμπάδα) με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 1.200 άνθρωποι και να εξαφανιστούν άλλοι περίπου 1.400, σύμφωνα με επίσημους αριθμούς των μεξικανικών αρχών.

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί το καρτέλ Σιναλόα ότι διακινεί φαιντανύλη με προορισμό την αγορά των ΗΠΑ, όπου το ισχυρό συνθετικό οπιοειδές προκαλεί χιλιάδες θανάτους από υπερβολική δόση σε ετήσια βάση τα τελευταία χρόνια, κάτι που τροφοδοτεί την ατμόσφαιρα έντασης στη σχέση των δυο γειτονικών κρατών.

Πέρα από φαιντανύλη, οι τέσσερις «τσαπίτος» κατηγορούνται για τη διακίνηση τόνων κοκαΐνης από την κεντρική και νότια Αμερική προς τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που είχε δημοσιοποιηθεί τον Απρίλιο του 2024.

Κατά το έγγραφο, «εξαγόρασαν διεφθαρμένους δημόσιους αξιωματούχους», «προκάλεσαν, απείλησαν και διέπραξαν φόνους, απαγωγές, επιθέσεις και ξυλοδαρμούς», με θύματα μέλη «των δυνάμεων της τάξης, αντίπαλων συμμοριών διακινητών ναρκωτικών και ακόμη και της ίδιας της οργάνωσής τους».

