Δυτική Όχθη: Νεκροί δύο Παλαιστίνιοι που ήταν ύποπτοι για επιθέσεις σε Ισραηλινούς στρατιώτες

Δύο Παλαιστίνιοι, οι οποίοι ήταν ύποπτοι για δύο επιθέσεις που τραυμάτισαν τρεις Ισραηλινούς στρατιώτες, έπεσαν νεκροί από ισραηλινά πυρά την Τρίτη στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι πυροβόλησε και σκότωσε έναν Παλαιστίνιο που μαχαίρωσε δύο στρατιώτες κοντά στο Ateret, έναν ισραηλινό οικισμό στην κεντρική Δυτική Όχθη, και τόνισε ότι το περιστατικό βρίσκεται υπό έρευνα. Η εθνική υπηρεσία του Ισραήλ, Mada, ανέφερε ότι δύο στρατιώτες τραυματίστηκαν ελαφρά.

Στη νότια Δυτική Όχθη, ο στρατός ανέφερε ότι πυροβόλησε και σκότωσε έναν Παλαιστίνιο που νωρίτερα είχε πέσει με ένα αυτοκίνητο πάνω σε μια γυναίκα στρατιώτη. Ο στρατός ανέφερε ότι ο άνδρας προσπάθησε να διαφύγει όταν προσπάθησαν να τον συλλάβουν και καθώς «έθετε σε κίνδυνο τους στρατιώτες», πυροβολήθηκε θανάσιμα. Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας αναγνώρισε τον ύποπτο ως έναν 17χρονο κάτοικο της πόλης Χεβρώνα.

Ο ισραηλινός στρατός έχει εντείνει τις δραστηριότητές του στη Δυτική Όχθη από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα. Το Ισραήλ δηλώνει ότι η επιθετική αυτή στάση έχει ως στόχο την εξάλειψη των μαχητών. Ωστόσο, οι Παλαιστίνιοι αναφέρουν ότι έχουν σκοτωθεί δεκάδες διαδηλωτές και αθώοι πολίτες.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Δυτική Όχθη έχει βιώσει έξαρση της βίας των Ισραηλινών εποίκων εναντίον Παλαιστινίων πολιτών.