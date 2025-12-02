Ποιος ήταν ο ράπερ Poorstacy που εντοπίστηκε νεκρός στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα

Νεκρός σε ηλικία μόλις 26 ετών εντοπίστηκε στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα ο ράπερ Poorstacy την Δευτέρα (1/12), με αναφορές να κάνουν λόγο για πιθανή αυτοκτονία.

Ο θάνατος του 26χρονου επιβεβαιώθηκε από τον ιατροδικαστή της κομητείας Παλμ Μπιτς και το αστυνομικό τμήμα της Μπόκα Ράτον ανακοίνωσε ότι ο ράπερ πέθανε το πρωί του Σαββάτου μετά από ιατρικό επείγον περιστατικό.

Ποιος ήταν ο ράπερ Poorstacy;

Ο ράπερ Poorstacy, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Carlito Milfort, είχε έδρα το Παλμ Μπιτς της Φλόριντα και ήταν γνωστός για το συνδυασμό πανκ ροκ, χέβι μέταλ, ποστ-πανκ και emo ραπ στα τραγούδια του. Το EP του «I Don't Care», το οποίο βγήκε το 2019, τον «εκτόξευσε» στα charts. Με την πάροδο του χρόνου, απέκτησε πιστούς φανς, χάρη στο άλμπουμ «The Breakfast Club», του 2020 και στο άλμπουμ «Party at the Cemetery», του 2021.

Ο 26χρονος ράπερ συνεργάστηκε επίσης με μεγάλα ονόματα της βιομηχανικής βιομηχανίας, όπως οι Iann Dior και Travis Barker. Ο Poorstacy και ο Travis συνεργάστηκαν σε τρία τραγούδια, με το πιο δημοφιλές να ονομάζεται «Choose Life».

Τα μεγαλύτερα επιτεύγματά του ήταν η συμμετοχή του στο soundtrack της ταινίας «Bill & Ted Face the Music», που του χάρισε μια υποψηφιότητα για Grammy, δίπλα σε γνωστούς καλλιτέχνες της ροκ και της μέταλ, όπως οι Weezer, Lamb of God και Mastodon.

Ο ράπερ κυκλοφόρησε το τραγούδι «Nothing Belongs to You» τον Ιούλιο και συνεργάστηκε με τον Paris Shadows για το τραγούδι «Last Time Around» τον Οκτώβριο.

Πώς ξεκίνησε η καριέρα του Poorstacy

Ο Poorstacy ξεκίνησε την καριέρα του με την δισκογραφική Internet Money Records, αλλά η συνεργασία τους τερματίστηκε το 2021 λόγω προσωπικών και δημιουργικών διαφορών. Αργότερα συνεργάστηκε με την 10k Projects, την δισκογραφική εταιρεία του Elliot Grainge. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με μουσικούς διαφόρων ειδών, όπως ο Oli Sykes των Bring Me the Horizon.

Το 2023, ο Poorstacy συνελήφθη για ένα βίαιο περιστατικό σε σχέση με μια γυναίκα και ένα παιδί. Ο 26χρονος κατηγορήθηκε για βιαιοπραγία και παραμέληση παιδιού, αλλά η υπόθεση τελικά αποσύρθηκε. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι το περιστατικό είχε οποιαδήποτε σχέση με τον θάνατό του.

