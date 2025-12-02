Ποιος ήταν ο ράπερ Poorstacy που εντοπίστηκε νεκρός στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα

Ο ράπερ Poorstacy, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Carlito Milfort, εντοπίστηκε νεκρός στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα

Newsbomb

Ποιος ήταν ο ράπερ Poorstacy που εντοπίστηκε νεκρός στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα

O Poorstacy εμφανίζεται στο Riot Fest 2022 στο Douglass Park στις 17 Σεπτεμβρίου 2022 στο Σικάγο, Ιλινόις. 

Getty Images
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νεκρός σε ηλικία μόλις 26 ετών εντοπίστηκε στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα ο ράπερ Poorstacy την Δευτέρα (1/12), με αναφορές να κάνουν λόγο για πιθανή αυτοκτονία.

Ο θάνατος του 26χρονου επιβεβαιώθηκε από τον ιατροδικαστή της κομητείας Παλμ Μπιτς και το αστυνομικό τμήμα της Μπόκα Ράτον ανακοίνωσε ότι ο ράπερ πέθανε το πρωί του Σαββάτου μετά από ιατρικό επείγον περιστατικό.

Ποιος ήταν ο ράπερ Poorstacy;

Ο ράπερ Poorstacy, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Carlito Milfort, είχε έδρα το Παλμ Μπιτς της Φλόριντα και ήταν γνωστός για το συνδυασμό πανκ ροκ, χέβι μέταλ, ποστ-πανκ και emo ραπ στα τραγούδια του. Το EP του «I Don't Care», το οποίο βγήκε το 2019, τον «εκτόξευσε» στα charts. Με την πάροδο του χρόνου, απέκτησε πιστούς φανς, χάρη στο άλμπουμ «The Breakfast Club», του 2020 και στο άλμπουμ «Party at the Cemetery», του 2021.

Ο 26χρονος ράπερ συνεργάστηκε επίσης με μεγάλα ονόματα της βιομηχανικής βιομηχανίας, όπως οι Iann Dior και Travis Barker. Ο Poorstacy και ο Travis συνεργάστηκαν σε τρία τραγούδια, με το πιο δημοφιλές να ονομάζεται «Choose Life».

Τα μεγαλύτερα επιτεύγματά του ήταν η συμμετοχή του στο soundtrack της ταινίας «Bill & Ted Face the Music», που του χάρισε μια υποψηφιότητα για Grammy, δίπλα σε γνωστούς καλλιτέχνες της ροκ και της μέταλ, όπως οι Weezer, Lamb of God και Mastodon.

Ο ράπερ κυκλοφόρησε το τραγούδι «Nothing Belongs to You» τον Ιούλιο και συνεργάστηκε με τον Paris Shadows για το τραγούδι «Last Time Around» τον Οκτώβριο.

Πώς ξεκίνησε η καριέρα του Poorstacy

Ο Poorstacy ξεκίνησε την καριέρα του με την δισκογραφική Internet Money Records, αλλά η συνεργασία τους τερματίστηκε το 2021 λόγω προσωπικών και δημιουργικών διαφορών. Αργότερα συνεργάστηκε με την 10k Projects, την δισκογραφική εταιρεία του Elliot Grainge. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με μουσικούς διαφόρων ειδών, όπως ο Oli Sykes των Bring Me the Horizon.

Το 2023, ο Poorstacy συνελήφθη για ένα βίαιο περιστατικό σε σχέση με μια γυναίκα και ένα παιδί. Ο 26χρονος κατηγορήθηκε για βιαιοπραγία και παραμέληση παιδιού, αλλά η υπόθεση τελικά αποσύρθηκε. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι το περιστατικό είχε οποιαδήποτε σχέση με τον θάνατό του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε κοινωνικούς εταίρους για Συλλογικές Συμβάσεις: Θετική εξέλιξη σε μια εποχή έντασης

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Τσατραφύλλιας: Πέμπτη και Παρασκευή οι δύσκολες ημέρες...

12:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Γυναικεία μάχη στην πρωινή ζώνη – Σκορδά ή Καινούργιου

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος ήταν ο ράπερ Poorstacy που εντοπίστηκε νεκρός στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα

11:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Κολυδάς: Γενικευμένες βροχές σε όλη τη χώρα προκαλούνται από δύο διαδοχικές διαταραχές - Δείτε χάρτη

11:46WHAT THE FACT

Αμερικανικό αεροσκάφος «Doomsday» εξαφανίστηκε πάνω από τον Ατλαντικό σε μυστηριώδη αποστολή

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Συνελήφθη 52χρονος που κυκλοφορούσε γυμνός έξω από Δημοτικό Σχολείο

11:43ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ρακέτα που αλλάζει το παιχνίδι: Wilson Bela V3

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: H βιασύνη του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία εγείρει φόβους για μια «κακή συμφωνία» για την Ευρώπη

11:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: «Πλήγμα» με Ρέτσο, αγώνας «δρόμου για Τσικίνιο και Ποντένσε

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες στον «Γιουσέιν Μπολτ» της εγκληματικότητας: Ξέφυγε δύο φορές μετά από καταδίωξη λόγω… ταχύτητας – Δείτε βίντεο

11:27ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ταξί η Αθήνα σήμερα και αύριο: Γιατί απεργούν οι αυτοκινητιστές

11:17ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Δυνατό πρόγραμμα με Premier League, La Liga και Κύπελλα Ελλάδας, Ιταλίας και Γερμανίας με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα

11:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δένδιας στην Ιαπωνία – Τι ψάχνει ο υπουργός Άμυνας στο Τόκιο

11:10ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η γενιά χωρίς μετρητά: Γιατί το παιδί σου δεν θέλει πια χαρτζιλίκι στο χέρι

11:09ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στο μικροσκόπιο για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας Shein και Temu

11:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Χάνει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ ο Ντέσερς

11:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Προχωράμε με ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την αναβάθμιση της Δυτικής Αττικής και την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης»

10:56ΥΓΕΙΑ

Αυτοτραυματισμός στους νέους: 13-15 οι κρίσιμες ηλικίες - 1 στα 6 παιδιά αυτοτραυματίζεται

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Leapmotor παρουσίασε το ολοκαίνουργιο A10

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η ζωνική ροή του Ατλαντικού αλλάζει τον χειμώνα - Ανατροπή δεδομένων για την Ελλάδα

08:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Προσοχή για δύο δύσκολες μέρες - Ακραία φαινόμενα και πολύ νερό

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες στον «Γιουσέιν Μπολτ» της εγκληματικότητας: Ξέφυγε δύο φορές μετά από καταδίωξη λόγω… ταχύτητας – Δείτε βίντεο

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Τσατραφύλλιας: Πέμπτη και Παρασκευή οι δύσκολες ημέρες...

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Συνελήφθη 52χρονος που κυκλοφορούσε γυμνός έξω από Δημοτικό Σχολείο

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Ζιακόπουλος: Τα Νικολοβάρβαρα «δείχνουν» τον καιρό των Χριστουγέννων

09:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τροχαίο στη Λούτσα: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο οδηγός – Πάνω από 0,60 mg στο αίμα του

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι το τουρκικό UCAV Kizilelma που κατέρριψε αεροσκάφος εν πτήσει – Τι σημαίνει για την Τουρκία

12:03WHAT THE FACT

Κλείστε την πόρτα του υπνοδωματίου - Ο λόγος που δεν πρέπει να την αφήνετε ανοιχτή όταν κοιμάστε

11:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Κολυδάς: Γενικευμένες βροχές σε όλη τη χώρα προκαλούνται από δύο διαδοχικές διαταραχές - Δείτε χάρτη

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study - Σορίν Ματέι: Μία ομηρία με τραγικό τέλος σε ζωντανή σύνδεση στην ελληνική τηλεόραση

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνουν δρόμους οι αγρότες: Τρακτέρ σε Νίκαια, Μάλγαρα, Εύζωνες, Καλπάκι, Κήπους – «Περιμένουμε τον Τσιάρα να μιλήσει, δεν ανοίγει ο δρόμος»

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Χονγκ Κονγκ: Η ηρωίδα οικιακή βοηθός από τις Φιλιππίνες - Παγιδεύθηκε στις φλόγες με το μωρό και τη μητέρα του εργοδότη της

22:17TRAVEL

Αρκαδία: Κορυφαίο κέντρο προσκυνηματικού και φυσιολατρικού τουρισμού

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κληρονομιές - Διαθήκες: Ριζικές οι αλλαγές για τα εξ αδιαιρέτου, τα χρέη και τα ποσοστά των παιδιών - Σήμερα η παρουσίαση του νέου κληρονομικού δικαίου

11:46WHAT THE FACT

Αμερικανικό αεροσκάφος «Doomsday» εξαφανίστηκε πάνω από τον Ατλαντικό σε μυστηριώδη αποστολή

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Ε.Σ.Α.μεΑ.: 6 στους 10 αντιμετωπίζουν εμπόδια προσβασιμότητας - Το 50% διαθέτει μηνιαίο ατομικό εισόδημα έως 385 ευρώ

08:22ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Μαρουσάκη: Νέα κακοκαιρία «τύπου Adel» προ των πυλών - Χειμωνιάτικο σκηνικό

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Αυτός είναι ο 29χρονος που προκάλεσε το δυστύχημα - Διακίνηση ναρκωτικών, κλοπές και απάτες στο «βιογραφικό» του

11:09ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στο μικροσκόπιο για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας Shein και Temu

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ