Οργάνωση ισχυρίζεται ότι ελέγχει τον καιρό - Πώς συνδέεται με βασιλικούς γάμους και κυβερνήσεις

Το Cacique Cobra Coral Foundation, είναι μια νοτιοαμερικανική οντότητα, κράμα μυστικισμού και επιστήμης, που ισχυρίζεται ότι επηρεάζει τον καιρό, αλλάζοντάς τον όταν του ζητηθεί, επηρεάζοντας βασιλικούς γάμους και και παγκόσμιες κρίσεις, κάνοντας «αλλαγές» όταν του ζητηθεί.

Επισήμως παρουσιάζεται ως ένας οργανισμός, εσωτεριστικός-επιστημονικός και ισχυρίζεται ότι τροποποιεί τα κλιματικά φαινόμενα μέσω του πνεύματος του Cacique (στη γλώσσα Taino σημαίνει «αυτόχθων ηγέτης»), όπως εκδηλώνεται στο σώμα της μέντιουμ Αδελαϊδας Σκριτόρι, της τρέχουσας ηγέτιδας του ιδρύματος.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του, η αποστολή του ιδρύματος είναι να «ελαχιστοποιήσει τις καταστροφές που μπορεί να συμβούν λόγω των ανισορροπιών που προκαλούνται από τον άνθρωπο στη φύση».

Το ταξίδι της οντότητας, ωστόσο, είναι πολύ παλαιότερο από το σημερινό της μέσο, εξηγεί η Αδελαΐδα. Λέει ότι όταν γεννήθηκε, ο πατέρας της και η ίδια έλαβαν μηνύματα από το πνεύμα του Cacique, το οποίο ισχυρίζεται ότι ήταν σε επικοινωνία με τον Γαλιλαίο και τον Αβραάμ Λίνκολν στο παρελθόν.

Η φήμη του ιδρύματος, ωστόσο, απογειώθηκε τη δεκαετία του 1980, όταν η Αδελαΐδα και ο σύζυγός της, Osmar Santos, άρχισαν να υποβάλλουν προτάσεις παρέμβασης για το κλίμα σε τοπικούς και διεθνείς κυβερνητικούς φορείς.

Δεν πέρασε πολύς καιρός μέχρι που ο Guardian δημοσίευσε δύο ιστορίες για το πνεύμα το 1987 - η μία περιέγραφε λεπτομερώς την προσφορά βοήθειας του ιδρύματος στη Μάργκαρετ Θάτσερ για να απαλύνει έναν σκληρό χειμώνα και η άλλη αφηγούνταν μια πρόταση στον Σαντάμ Χουσεΐν του Ιράκ στην οποία πρόσφεραν άνεμο και βροχή στη χώρα με αντάλλαγμα μια πολεμική εκεχειρία. Η Θάτσερ λέγεται ότι αγνόησε την πρόταση, ενώ ο Χουσεΐν μάλλον την απέρριψε.

Ήταν όμως αρκετό για να κεντρίσει το βρετανικό ενδιαφέρον. Το 2011, κατά τη διάρκεια του γάμου του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ, η εφημερίδα Folha de São Paulo ανέφερε ότι η Αδελαΐδα είχε προσληφθεί από έναν πλούσιο επιχειρηματία για να ταξιδέψει στο Λονδίνο και να «κρατήσει τη βροχή μακριά από τον χώρο του γάμου».

Λίγα χρόνια αργότερα, στον γάμο του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν το 2018, συνέβη το ίδιο και η Αδελαΐδα τοποθετήθηκε στο Ουίνδσορ για να βοηθήσει με τον καιρό.

Μετά τη βασιλική της θητεία, το μέντιουμ συνέχισε να εργάζεται στον Κόλπο της Γένοβας και στο Φεστιβάλ των Καννών.

Ωστόσο, οι θαυμαστές του Ιδρύματος δεν περιορίζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η FCCC ισχυρίζεται ότι έχει έρθει σε επαφή με πολλές κυβερνήσεις σε κρίση. Κατά τη διάρκεια μιας πυρηνικής έντασης στην Ασία, η Ιαπωνία λέγεται ότι ζήτησε βοήθεια για να φέρει βροχή - προκειμένου να διαλυθούν τα χημικά υπολείμματα σε περίπτωση πιθανής επίθεσης της Βόρειας Κορέας, σύμφωνα με τον συνιδρυτή Osmar Santos.

Μια παρόμοια κατάσταση λέγεται ότι συνέβη στον πόλεμο του Κόλπου το 1991, καθώς και στην Κίνα σε αρκετές περιπτώσεις, όπου το ίδρυμα ισχυρίζεται ότι βοηθά στον καθαρισμό του μολυσμένου αέρα μέσω στοχευμένων βροχοπτώσεων.

Η επιρροή της ομάδας εξυπηρετεί επίσης τη χώρα της - το ίδρυμα, στην πραγματικότητα, ανατέθηκε από την πολιτεία Santa Catarina της Βραζιλίας το 1985 λόγω επαναλαμβανόμενων πλημμυρών και από την πόλη της Μπραζίλια κατά τη διάρκεια της κρίσης νερού το 2017.

Το FCCC είναι επίσης μόνιμο στοιχείο σε κάθε έκδοση του φεστιβάλ Rock in Rio, ακόμη και χωρίς επίσημη επιστημονική αναγνώριση.

Το ζευγάρι ισχυρίζεται ότι δεν χρεώνει για καμία από τις παρεμβάσεις του, καθώς είναι μη κυβερνητική οργάνωση.