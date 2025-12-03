Κολομβία: Ο πρόεδρος Πέτρο καλεί τον Τραμπ να «σεβαστεί την κυριαρχία» της χώρας του

Η πρώτη αντίδραση της Κολομβίας μετά τις απειλές Τραμπ

Newsbomb

Κολομβία: Ο πρόεδρος Πέτρο καλεί τον Τραμπ να «σεβαστεί την κυριαρχία» της χώρας του

Ο Πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο

AP/Ivan Valencia
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Κολομβιανός σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο κάλεσε την Τρίτη τις ΗΠΑ να σέβονται «την εθνική κυριαρχία» της χώρας του, μετά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ πως θα μπορούσε να διατάξει επιθέσεις εναντίον χωρών όπου παρασκευάζεται κοκαΐνη - η Κολομβία κατατάσσεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως στην παραγωγή της ναρκωτικής ουσίας.

«Μην απειλείτε την εθνική κυριαρχία μας, διότι θα ξυπνήσετε τον ιαγουάρο. Το να επιτίθεστε στην εθνική κυριαρχία μας ισοδυναμεί με κήρυξη πολέμου, μην πλήττετε δυο αιώνες διπλωματικών σχέσεων», προειδοποίησε μέσω X ο πρόεδρος Πέτρο.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ διεμήνυε ότι οποιαδήποτε χώρα παράγει κοκαΐνη που πωλείται στις ΗΠΑ εκτίθεται σε κίνδυνο «να υποστεί επίθεση».

Ο αμερικανικός στρατός έχει εξαπολύσει από τις αρχές Σεπτεμβρίου σειρά πληγμάτων στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό εναντίον πλεούμενων που κατά τον Λευκό Οίκο και το Πεντάγωνο μετέφεραν ναρκωτικά, βάζοντας στο στόχαστρο ειδικά τη Βενεζουέλα. Στα πλήγματα έχουν σκοτωθεί πάνω από 80 άνθρωποι.

Ο πρόεδρος Πέτρο έχει καταγγείλει τα πλήγματα, κάνοντας λόγο για «εξωδικαστικές εκτελέσεις».

Η Κολομβία «παράγει κοκαΐνη, έχει εργαστήρια παραγωγής κοκαΐνης και μας πουλάει κοκαΐνη, κάτι που εκτιμάμε πάρα πολύ», είπε ο Τραμπ. «Οποιοσδήποτε το κάνει αυτό και πουλάει στη χώρα μας μπορεί να υποστεί επίθεση. Όχι μόνο η Βενεζουέλα», πρόσθεσε, απευθυνόμενος στον Τύπο.

«Αν υπάρχει κάποια χώρα που έχει σταματήσει χιλιάδες τόνους κοκαΐνης ώστε να μην καταναλωθούν από τους βορειοαμερικανούς, αυτή είναι η Κολομβία», αντέτεινε από την πλευρά του ο Πέτρο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τον κολομβιανό ομόλογό του πως δεν κάνει αρκετά για να καταπολεμηθεί η διακίνηση ναρκωτικών - έφτασε στο σημείο να τον αποκαλέσει «βαρόνο των ναρκωτικών» - κι η κυβέρνησή του επέβαλε οικονομικές και ταξιδιωτικές κυρώσεις στον Πέτρο και κοντινά του πρόσωπα, ενώ αφαίρεσε την Κολομβία από τον κατάλογο κρατών που θεωρεί συμμάχους στον αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών, στερώντας της χρηματοδοτήσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων.

Από την πλευρά του ο Γουστάβο Πέτρο κατηγορεί τον Αμερικανό ομόλογό του πως αναμιγνύεται στα πολιτικά πράγματα της χώρας του ώστε να επηρεάσει την κοινή γνώμη ώστε η αριστερά να εκδιωχθεί από την εξουσία στις εκλογές του 2026.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:08ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Ο πρόεδρος Πέτρο καλεί τον Τραμπ να «σεβαστεί την κυριαρχία» της χώρας του

02:42ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Άκυρα και χωρίς νομική ισχύ» τα έγγραφα που υπέγραψε ο Μπάιντεν με autopen

02:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την οδική ασφάλεια

01:50ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 4ΓΒ/2025: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 132 μόνιμες προσλήψεις σε ΚΕΠ και ΑΑΔΕ

01:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κέρδη στη Wall Street με φόντο την αισιοδοξία για μείωση των επιτοκίων

01:02ΚΟΣΜΟΣ

Ουσακόφ: Δεν επήλθε συμφωνία για τις εδαφικές διαφορές – «Δεν βρισκόμαστε πιο κοντά στην ειρήνη»

00:40ΕΛΛΑΔΑ

Επίτιμο μέλος της Ακαδημίας Αθηνών ο ποιητής Τίτος Πατρίκιος

00:18ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματικό θρίλερ στη Μόσχα: Ρωσία και οι ΗΠΑ δεν κατέληξαν σε «κανέναν συμβιβασμό» – «Αγκάθι» το εδαφικό ζήτημα

23:57ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμιο ρεκόρ για ένα έργο Φαρμπερζέ: Πωλήθηκε έναντι 26 εκατ. ευρώ το Χειμερινό Αυγό των Ρομανόφ

23:48WHAT THE FACT

ΗΠΑ: Γυναίκα ξύπνησε και είδε πως της είχαν κλέψει όλη την αυλή!

23:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Παραγωγικότητα χωρίς αξιοποίηση τεχνολογίας δεν μπορεί να υπάρχει σήμερα

23:39LIFESTYLE

Scarlett Johansson: Αποκάλυψε γιατί έφυγε ξαφνικά από το πρώτο ραντεβού με τον σύζυγό της

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Ξαρχάκος υπέρ του Γιώργου Χατζιδάκι: «Αγνόησαν παραδειγματικά τη βούληση του Μάνου»

23:33ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Τον κατήγγειλε για ενδοοικογενειακή βία και καταδικάστηκε η ίδια

23:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση από Γιάννη Καλλιάνο - Έρχεται σφοδρή κακοκαιρία τα επόμενα 24ωρα

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Ανθρωποκυνηγητό» για την ένοπλη ληστεία σε 55χρονο - Του έκλεψαν αυτοκίνητο και χρήματα υπό την απειλή μαχαιριού

23:24ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Γιατί δεν θα γίνουν μαθήματα στις 3 Δεκεμβρίου

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 3 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Χρειάζονται προσοχή οι επόμενες ημέρες» - Προειδοποίηση Αρνιακού για την κακοκαιρία

23:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κέρκυρα: Χειροπέδες σε 53χρονο για το τηλεφώνημα για βόμβα στο κτίριο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Καλλιάνου για δυνατές καταιγίδες στην Αττική - «Κόκκινες» δύο περιοχές

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση της γυναίκας που την πάντρεψαν 3 ετών με τον 67χρονο ηγέτη της σέκτας «Τα Παιδιά του Θεού»

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Ζιακόπουλος: Τα Νικολοβάρβαρα «δείχνουν» τον καιρό των Χριστουγέννων

23:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση από Γιάννη Καλλιάνο - Έρχεται σφοδρή κακοκαιρία τα επόμενα 24ωρα

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Άγριος ξυλοδαρμός πασίγνωστου Youtuber στα Γιάννενα

08:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Προσοχή για δύο δύσκολες μέρες - Ακραία φαινόμενα και πολύ νερό

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Ξαρχάκος υπέρ του Γιώργου Χατζιδάκι: «Αγνόησαν παραδειγματικά τη βούληση του Μάνου»

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγρότης δήλωσε... 6.000 κερδισμένα λαχεία για να δικαιολογήσει έσοδα

19:14ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: 13χρονος εκτελεί δημόσια τον δολοφόνο της οικογένειάς του μπροστά σε 80.000 θεατές

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Χάος» ο πόλεμος στην Ουκρανία - «Δεν είναι εύκολο να τερματιστεί» - Ρούμπιο: «Δεν είναι δικός μας πόλεμος»

03:36ΣΕΙΣΜΟΙ

Διπλός σεισμός στην ανατολική Κρήτη - Κοντά στη Σητεία τα επίκεντρα

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Αυτός είναι ο 29χρονος που προκάλεσε το δυστύχημα - Διακίνηση ναρκωτικών, κλοπές και απάτες στο «βιογραφικό» του

03:08ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Ο πρόεδρος Πέτρο καλεί τον Τραμπ να «σεβαστεί την κυριαρχία» της χώρας του

16:05ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτός θάνατος της «Bikergirl» - Η μηχανόβια ημίγυμνη influencer «είδε» το τέλος της λίγες ώρες πριν

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 3 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

19:34WHAT THE FACT

Τέλος τα ATM όπως τα γνωρίζαμε: Οι λειτουργίες που θα έχουν τα καινούργια σε όλη την Ευρώπη

00:40ΕΛΛΑΔΑ

Επίτιμο μέλος της Ακαδημίας Αθηνών ο ποιητής Τίτος Πατρίκιος

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Το ριφιφί του αιώνα: Η ληστεία των 5 δισεκατομμυρίων δραχμών στην Τράπεζα Εργασίας που δεν εξιχνιάστηκε ποτέ

12:21ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Coca-Cola ζωντανεύει και φέτος τη μαγεία των Χριστουγέννων για όλους!

23:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κέρκυρα: Χειροπέδες σε 53χρονο για το τηλεφώνημα για βόμβα στο κτίριο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ