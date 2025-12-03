ΗΠΑ: Ρακούν «διέρρηξε» κάβα και λιποθύμησε στο πάτωμα του μπάνιου... μεθυσμένο - Δείτε φωτογραφία

Ένα μεθυσμένο ρακούν βρέθηκε λιπόθυμο σε ένα μπάνιο κάβας το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, στο Άσλαντ της Βιρτζίνια.

Ένα ρακούν διέρρηξε μια κάβα στη Βιρτζίνια και κατανάλωσε μεγάλες ποσότητες αλκοόλ με αποτέλεσμα να λιποθυμήσει στο πάτωμα του μπάνιου.

Τον μεθυσμένο «διαρρήκτη» εντόπισε ένας υπάλληλος της κάβας, ο οποίος κάλεσε την Σαμάνθα Μάρτιν, μια υπάλληλο που εργάζεται στην τοπική υπηρεσία ελέγχου ζώων στην περιοχή Άσλαντ της Βιρτζίνια.

«Προσωπικά, μου αρέσουν τα ρακούν», είπε η Σαμάνθα Μάρτιν στο Associated Press. «Είναι αστεία μικρά ζώα. Το συγκεκριμένο ρακούν έπεσε μέσα στην κάβα από ένα πλακάκι της οροφής και άρχισε να τρέχει σαν τρελό, πίνοντας τα πάντα».

Σπασμένα μπουκάλια μετά την εισβολή του ρακούν στην κάβα το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, στο Άσλαντ της Βιρτζίνια. AP

Η Μάρτιν είπε ότι πήρε το ρακούν πίσω στο καταφύγιο ζώων αλλά δεν μπορούσε να σταματήσει να γελάει κατά τη διάρκεια της διαδρομής. «Άλλη μια μέρα στη ζωή μιας υπαλλήλου του κέντρου ελέγχου ζώων, υποθέτω», είπε.

Η Υπηρεσία Προστασίας και Καταφυγίου Ζώων της Κομητείας Χάνοβερ επαίνεσε τη Martin για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το περιστατικό και επιβεβαίωσε ότι το ρακούν είχε ξεμεθύσει.

«Μετά από μερικές ώρες ύπνου και χωρίς κανένα σημάδι τραυματισμού (εκτός ίσως από έναν μικρό πονοκέφαλο), το ρακούν απελευθερώθηκε με ασφάλεια πίσω στη φύση, ελπίζοντας ότι έμαθε ότι η διάρρηξη δεν είναι η λύση», δήλωσε η υπηρεσία.