Μαζική τελετή γάμου στη Γάζα: Μια σπάνια στιγμή ελπίδας μετά από δύο χρόνια καταστροφής και θανάτου

54 ζευγάρια παντρεύτηκαν την Τρίτη σε μια μαζική τελετή γάμου στη Γάζα

Μαζική τελετή γάμου στη Γάζα: Μια σπάνια στιγμή ελπίδας μετά από δύο χρόνια καταστροφής και θανάτου

Ζευγάρια συμμετέχουν σε μαζική τελετή γάμου στην πόλη Χαμάντ στην πόλη Χαν Γιούνις, στη Λωρίδα της Γάζας, την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025.

Η Εμάν Χασάν Λάουα φορούσε παραδοσιακά παλαιστινιακά ρούχα και ο Χικμάτ Λάουα φορούσε ένα κομψό κοστούμι, καθώς περπατούσαν χέρι-χέρι μπροστά από τα κατεστραμμένα κτίρια της νότιας Γάζας, μαζί με άλλα ζευγάρια ντυμένα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο.

Οι 27χρονοι Παλαιστίνιοι ήταν μεταξύ των 54 ζευγαριών που παντρεύτηκαν την Τρίτη σε μια μαζική τελετή γάμου στη Γάζα, η οποία έφερε μια σπάνια στιγμή ελπίδας μετά από δύο χρόνια καταστροφής, θανάτου και σύγκρουσης.

«Παρ' όλα όσα έχουν συμβεί, θα ξεκινήσουμε μια νέα ζωή», είπε ο Χικμάτ Λάουα στο Associated Press. «Θεού θέλοντος, αυτό θα είναι το τέλος του πολέμου».

Ο Οσάμα Λάουα βοηθά τον 27χρονο γιο του, Χικμάτ Λάουα, να φορέσει το γαμήλιο κοστούμι του μέσα στην οικογενειακή τους σκηνή στο Ντεϊρ αλ-Μπαλάχ, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025.

Οι γάμοι είναι ένα βασικό στοιχείο της παλαιστινιακής κουλτούρας και έχουν γίνει ένα σπάνιο φαινόμενο στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Η παράδοση έχει αρχίσει να αναβιώνει μετά την αρχή της εύθραυστης εκεχειρίας, ακόμη και αν οι γάμοι είναι διαφορετικοί από τις περίτεχνες τελετές που γίνονταν κάποτε στην περιοχή.

Καθώς το θορυβώδες πλήθος κυμάτιζε παλαιστινιακές σημαίες στη νότια πόλη Χαν Γιούνις, οι εορτασμοί επισκίασαν την συνεχιζόμενη κρίση σε όλη τη Γάζα. Οι περισσότεροι από τους 2 εκατομμύρια κατοίκους της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων των Eman και Hikmat Lawwa, έχουν εκτοπιστεί λόγω του πολέμου, ολόκληρες περιοχές των πόλεων έχουν ισοπεδωθεί και η έλλειψη βοήθειας και οι συγκρούσεις συνεχίζουν να ταλαιπωρούν την καθημερινή ζωή των ανθρώπων.

Το νεαρό ζευγάρι, που είναι μακρινοί συγγενείς, κατέφυγε στην κοντινή πόλη Ντεϊρ αλ-Μπαλάχ κατά τη διάρκεια του πολέμου και αγωνίστηκε για να βρει βασικά είδη όπως τροφή και στέγη. Είπαν ότι δεν ξέρουν πώς θα χτίσουν τη ζωή τους μαζί, δεδομένης της κατάστασης που επικρατεί γύρω τους.

Παλαιστίνιοι παρακολουθούν και γιορτάζουν μια μαζική τελετή γάμου στην πόλη Χαμάντ στην Χαν Γιούνις, στη Λωρίδα της Γάζας, την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025.

Παλαιστίνιοι παρακολουθούν και γιορτάζουν μια μαζική τελετή γάμου στην πόλη Χαμάντ στην Χαν Γιούνις, στη Λωρίδα της Γάζας, την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025.

«Θέλουμε να είμαστε ευτυχισμένοι όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Ονειρευόμουν να έχω ένα σπίτι, μια δουλειά και να είμαι όπως όλοι οι άλλοι», είπε ο Χικμάτ. «Σήμερα, το όνειρό μου είναι να βρω μια σκηνή για να ζήσω».

«Η ζωή έχει αρχίσει να επιστρέφει, αλλά δεν είναι όπως ελπίζαμε», πρόσθεσε.

Η γιορτή χρηματοδοτήθηκε από την Al Fares Al Shahim, μια ανθρωπιστική οργάνωση που υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Εκτός από τη διοργάνωση της εκδήλωσης, η οργάνωση πρόσφερε στα ζευγάρια ένα μικρό χρηματικό ποσό και άλλα είδη πρώτης ανάγκης για να ξεκινήσουν τη νέα τους ζωή μαζί.

Για τους Παλαιστινίους, οι γάμοι είναι συχνά πολυτελείς γιορτές που διαρκούν πολλές ημέρες και θεωρούνται σημαντική κοινωνική και οικονομική επιλογή που καθορίζει το μέλλον πολλών οικογενειών. Περιλαμβάνουν χαρούμενους χορούς και πομπές στους δρόμους, καθώς και πλούσια πιάτα με φαγητό.

Μια αυτοκινητοπομπή με Παλαιστίνιους γαμπρούς ταξιδεύει στην πόλη Χαμάντ στην Χαν Γιούνις, στη Λωρίδα της Γάζας, για να συμμετάσχει σε μια μαζική γαμήλια τελετή την Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025.

Ο Χικμάτ Λάουα και η Εμάν Λάουα συμμετέχει μαζί με άλλα νιόπαντρα ζευγάρια σε μια μαζική τελετή γάμου στην πόλη Χαμάντ, στο Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025.

«Οι γάμοι μπορούν να είναι ένα σύμβολο ανθεκτικότητας και μια γιορτή για τις νέες γενιές οικογενειών που συνεχίζουν τις παλαιστινιακές παραδόσεις», δήλωσε η Ράντα Σερχάν, καθηγήτρια κοινωνιολογίας στο Barnard College, η οποία έχει μελετήσει τους παλαιστινιακούς γάμους.

«Με κάθε νέο γάμο θα έρχονται παιδιά και αυτό σημαίνει ότι οι αναμνήσεις και οι γενιές δεν θα πεθάνουν», είπε η Σερχάν. «Τα ζευγάρια θα συνεχίσουν τη ζωή τους σε μια αδύνατη κατάσταση».

Την Τρίτη, μια πομπή αυτοκινήτων που μετέφερε τα ζευγάρια διέσχισε τμήματα κατεστραμμένων κτιρίων. Ο Hikmat και η Eman Lawwa κυμάτιζαν παλαιστινιακές σημαίες μαζί με άλλα ζευγάρια, ενώ οι οικογένειές τους χόρευαν υπό τους ήχους της μουσικής που αντηχούσε πάνω από το πλήθος.

Η Eman, που φορούσε ένα παραδοσιακό φόρεμα σε λευκό, κόκκινο και πράσινο χρώμα, είπε ότι ο γάμος της πρόσφερε μια μικρή στιγμή ανακούφισης μετά από χρόνια ταλαιπωρίας. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι ο γάμος της σημαδεύτηκε και από την απώλεια του πατέρα, της μητέρας και άλλων μελών της οικογένειάς της, που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

«Είναι δύσκολο να νιώσεις χαρά μετά από τέτοια θλίψη», είπε, με δάκρυα να τρέχουν στο πρόσωπό της. «Θεού θέλοντος, θα ξαναχτίσουμε τη ζωή μας, τούβλο-τούβλο».

Ο Χικμάτ Λάουα και η Εμάν Λάουα συμμετείχαν μαζί με άλλα νιόπαντρα ζευγάρια σε μια μαζική τελετή γάμου στην πόλη Χαμάντ, στην Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025.

Ζευγάρια συμμετέχουν σε μαζική τελετή γάμου στην πόλη Χαμάντ στην Χαν Γιούνις, στη Λωρίδα της Γάζας, την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025.

