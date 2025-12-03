Explainer: Πώς λειτουργούν οι «λογαριασμοί Τραμπ» για τα νεογέννητα και ποιος θα ωφεληθεί;

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ προσφέρει «λογαριασμούς Τραμπ» με 1.000 δολάρια για τα νεογέννητα και επιπλέον 250 δολάρια για ορισμένα παιδιά ηλικίας 10 ετών και κάτω. Μπορεί να μην καταφέρουν να πείσουν περισσότερους ανθρώπους να κάνουν παιδιά, αλλά οι υποστηρικτές των λεγόμενων «Trump Acoounts» λένε ότι το σχέδιο αν μη τι άλλο δείχνει πως η κυβέρνηση αφιερώνει μεγαλύτερη προσοχή στα παιδιά και τις οικογένειες.

Τα χρήματα δεν μπορούν γενικά να αξιοποιηθούν μέχρι το παιδί να γίνει το νωρίτερο 18 ετών, επομένως δεν θα προσφέρουν αυτό που οι γονείς λένε ότι χρειάζονται περισσότερο: οικονομική βοήθεια όσο τα παιδιά τους είναι μικρά. Ωστόσο, οι υποστηρικτές της πολιτικής λένε ότι οι λογαριασμοί είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αλλαγή του τρόπου σκέψης γύρω από τη δημιουργία οικογένειας συνολικά.

«Για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου, μας έλεγαν ότι το να κάνεις παιδιά είναι βάρος, ότι πρέπει να το αναβάλλουμε, ότι πρέπει να θέσουμε προτεραιότητα τον εαυτό μας και την καριέρα μας», λέει στη WSJ o Μάικλ Νόουλς ένας 35χρονος συντηρητικός podcaster για την Daily Wire και ιδιοκτήτης εταιρείας πούρων με τρία παιδιά κάτω των πέντε ετών. «Το ίδιο το γεγονός ότι η κυβέρνησή μας βάζει χρήματα στην άκρη για τα παιδιά επαναφέρει το παλιό πρότυπο ότι είναι καλό να κάνεις παιδιά».

Η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου δεν αφορούσε τη μείωση των ποσοστών γεννήσεων, αλλά περισσότερο την παροχή βοήθειας στα παιδιά για την επίτευξη οικονομικής σταθερότητας ως ενήλικες. Ο Ππρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι οι λογαριασμοί θα δώσουν στα παιδιά «μια ευκαιρία στο αμερικανικό όνειρο». Αλλά η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω μιας ευρύτερης ώθησης από τη δεξιά να βρει πώς να παρακινήσει τους νέους να δημιουργήσουν οικογένειες. Ο νέος φορολογικός νόμος αύξησε και επέκτεινε επίσης τη μέγιστη φορολογική πίστωση για παιδιά στα 2.200 δολάρια ανά παιδί για το 2025, και προγραμμάτισε μελλοντικές προσαρμογές στον πληθωρισμό.

Οι άνθρωποι αναφέρουν τις ανησυχίες για το κόστος ζωής ως έναν σημαντικό λόγο για την καθυστέρηση της τεκνοποίησης ή για την απόκτηση λιγότερων παιδιών από όσα λένε ότι επιθυμούν, σύμφωνα με έρευνα του Κέντρου Πληθυσμού της Καρολίνας στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας, Chapel Hill.

Η δωρεά του ζεύγους Ντελ

Ο δισεκατομμυριούχος στον χώρο της τεχνολογίας Μάικλ Ντελ και η σύζυγός του Σούζαν έχουν δεσμεύσει 6,25 δισεκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση επενδυτικών λογαριασμών για εκατομμύρια παιδιά στις ΗΠΑ, προκαλώντας ένα κύμα νέων ερωτημάτων σχετικά με το πώς θα λειτουργούν αυτοί οι λεγόμενοι «λογαριασμοί Τραμπ».

Η δημιουργία αυτών των λογαριασμών περιλήφθηκε στο εκτεταμένο νομοσχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τους φόρους και τις δαπάνες, το οποίο υπέγραψε τον Ιούλιο. Κάθε παιδί που γεννήθηκε μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2025 και 31ης Δεκεμβρίου 2028 μπορεί να λάβει έναν «λογαριασμό Τραμπ» που περιλαμβάνει μια αρχική κατάθεση 1.000 δολαρίων από την κυβέρνηση. Τα χρήματα θα επενδυθούν στη συνέχεια.

O Τραμπ με το ζεύγος Ντελ

«Οι λογαριασμοί Τραμπ θα είναι τα πρώτα πραγματικά καταπιστευτικά ταμεία για κάθε παιδί στην Αμερική επιτρέποντας στα μέλη της οικογένειας, στους εργοδότες, στις εταιρείες, στους γενναιόδωρους δωρητές να συνεισφέρουν χρήματα που θα επενδυθούν και θα αυξηθούν», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, η οποία επικεντρώθηκε στη δωρεά των 6,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, ο Λευκός Οίκος παρείχε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μέλλον των λογαριασμών του Τραμπ. Ωστόσο, πολλές λεπτομέρειες παραμένουν άγνωστες.

Ποιος μπορεί να αποκτήσει «λογαριασμό Tραμπ»;

Οποιοσδήποτε έχει αριθμό κοινωνικής ασφάλισης και είναι κάτω των 18 ετών μπορεί να ανοίξει «λογαριασμό Tραμπ». Ωστόσο, οι εν λόγω λογαριασμοί δεν θα τεθούν σε λειτουργία πριν από τις 4 Ιουλίου του 2026. Οι γονείς και οι κηδεμόνες είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία και τη διαχείριση των λογαριασμών.

Ποιος μπορεί να συνεισφέρει και πόσα μπορεί να δωρίσει;

Τα παιδιά, οι γονείς ή οι κηδεμόνες, τα μέλη της οικογένειας, οι φίλοι και οι εργοδότες μπορούν να συνεισφέρουν έως και 5.000 δολάρια ετησίως ανά παιδί. Η συνεισφορά των 1.000 δολαρίων από την κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν θα προσμετρηθεί σε αυτό το όριο. Οργανώσεις, φιλανθρωπικά ιδρύματα και ορισμένοι κυβερνητικοί φορείς - όπως πολιτείες ή φυλές - μπορούν επίσης να συνεισφέρουν απεριόριστα.

Τι γίνεται με τη συνεισφορά των 6,52 δισεκατομμυρίων δολαρίων;

Αυτά τα χρήματα, που δώρισαν ο Μάικλ Ντελ και η σύζυγός του, Σούζαν, θα διατεθούν σε παιδιά που ζουν σε νοικοκυριά όπου το μέσο εισόδημα είναι κάτω από 150.000 δολάρια ετησίως. Κάθε παιδί που πληροί τις προϋποθέσεις θα λάβει περίπου 250 δολάρια.

Τι θα συμβεί με τα χρήματα στους λογαριασμούς του Τραμπ;

Θα επενδυθούν σε ένα διαφοροποιημένο, χαμηλού κόστους χρηματιστηριακό αμοιβαίο κεφάλαιο που παρακολουθεί τη συνολική χρηματιστηριακή αγορά. Ιδιωτικές εταιρείες θα διαχειρίζονται αυτά τα κεφάλαια.

Πότε μπορεί κανείς να κάνετι ανάληψη χρημάτων;

Οι αναλήψεις επιτρέπονται μόνο όταν ένα παιδί γίνει 18 ετών. Ωστόσο, αυτές οι αναλήψεις συνοδεύονται από έναν μεγάλο αστερίσκο: σε αυτό το σημείο, ένας λογαριασμός Tραμπ λειτουργεί ουσιαστικά όπως ένας παραδοσιακός λογαριασμός συνταξιοδότησης, πράγμα που σημαίνει ότι τυχόν αναλήψεις θα μπορούσαν να συνοδεύονται από ένα υψηλό φορολογικό πρόστιμο.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι θα υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα, όπως «έξοδα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή αγορές πρώτης κατοικίας». Η εταιρεία χαρτοφυλακίου και αποταμιεύσεων Charles Schwab δημιούργησε ένα επεξηγηματικό σημείωμα με περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους λογαριασμούς και τους φόρους του Τραμπ.

Θα βγάλουν οι «λογαριασμοί Τραμπ» περισσότερα παιδιά από τη φτώχεια;

Όχι άμεσα, αν όχι καθόλου. Το νομοσχέδιο για τους φόρους και τις δαπάνες της κυβέρνησης Τραμπ περιελάμβανε σαρωτικές περικοπές σε προγράμματα όπως το Medicaid και το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Βοήθειας για τη Διατροφή (Snap), ή τα κουπόνια τροφίμων. Οι ειδικοί φοβούνται ότι, χωρίς τη βοήθεια προγραμμάτων, οι οικογένειες χαμηλού εισοδήματος δεν θα είναι σε θέση να φροντίσουν τα παιδιά τους ή να τα βοηθήσουν να πετύχουν.

Οι επικριτές έχουν επίσης υποστηρίξει ότι οι «λογαριασμοί του Τραμπ» έχουν σχεδιαστεί για να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να κάνουν περισσότερα παιδιά, καθώς η κυβέρνηση φέρεται να έχει πειραματιστεί με διάφορες πολιτικές που ευνοούν την τεκνοποίηση, όπως η χορήγηση 5.000 δολαρίων «μπόνους μωρών» σε γυναίκες που γεννούν.

«Όπως έχουν διαμορφωθεί επί του παρόντος, αυτοί οι λογαριασμοί θα γίνουν απλώς ένα ακόμη φορολογικό καταφύγιο για τους πλουσιότερους, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των αμερικανικών οικογενειών, που αγωνίζονται να καλύψουν βασικά έξοδα όπως φαγητό, φροντίδα παιδιών και στέγαση, θα δυσκολευτούν να βρουν τα επιπλέον χρήματα που θα μπορούσαν να μετατρέψουν το αρχικό κεφάλαιο σε μια ουσιαστική επένδυση», δήλωσε η Amy Matsui, αντιπρόεδρος ασφάλειας εισοδήματος και φροντίδας παιδιών στο Εθνικό Κέντρο Γυναικείου Δικαίου, πριν από τη συνέντευξη Τύπου της Τρίτης. «Επιπλέον, ο νόμος εμποδίζει πολλά παιδιά σε οικογένειες μεταναστών να επωφεληθούν συνολικά.»

Σε άλλες χώρες, οι προσπάθειες για επιδότηση της ανατροφής των παιδιών και ενίσχυση της γονιμότητας έχουν σε μεγάλο βαθμό αποτύχει. Στην Ιαπωνία και την Ουγγαρία, για παράδειγμα, πολιτικές όπως η διευρυμένη άδεια μετ' αποδοχών για οικογένειές και τα μηνιαία επιδόματα ανά παιδί οδήγησαν σε μέτριες μόνο αυξήσεις στο ποσοστό γεννήσεων.Αλλά αυτού του είδους οι πολιτικές είναι πολύ διαφορετικές από αυτές που παρουσιάζει η κυβέρνηση Τραμπ.«Αν κάνω ένα μωρό σήμερα, χρειάζομαι χρήματα σήμερα, δεν χρειάζομαι χρήματα όταν το παιδί μου γίνει 18 ετών», λέει η Κάρεν Γκούζο, δημογράφος οικογενειών στο Κέντρο Πληθυσμού της Καρολίνας.

