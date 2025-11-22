Η δημογραφική «βόμβα» ενεργοποιήθηκε - Σοκαριστικά ευρήματα έρευνας, προ των πυλών νέο brain drain

Τα ευρήματα πανελλαδικής έρευνας της Metron Analysis κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου

Μια πανελλαδική έρευνα της Metron Analysis φέρνει στο φως μια σειρά από ευρήματα που αποτυπώνουν το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ελλάδα: Οι νέοι απομακρύνονται από την ιδέα της οικογένειας, νιώθουν ότι το μέλλον τους στενεύει και εξετάζουν σε μαζικό βαθμό τη μετανάστευση.
Το αποτέλεσμα είναι ένα εκρηκτικό μείγμα που οδηγεί σε δημογραφική κατάρρευση.

Το 76% των νέων 17–45 δηλώνει ότι η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Αυτό το ποσοστό δεν είναι απλώς υψηλό. Είναι συντριπτικό, δείχνοντας πως οι νέοι δεν έχουν μόνο παράπονα — έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στο μέλλον της χώρας.

Η απαισιοδοξία είναι πιο έντονη:

  • στις γυναίκες, που βιώνουν ακόμα περισσότερες δυσκολίες οικονομικά και επαγγελματικά,
  • στους άνεργους, όπου το ποσοστό αγγίζει οριακά το 90%,
  • στους φοιτητές, που βλέπουν ένα μέλλον εργασιακής αβεβαιότητας πριν καν ξεκινήσουν.

Υπογεννητικότητα: Η συνέπεια της αδυναμίας επιβίωσης

Το 70% των νέων λέει ότι δεν κάνει παιδιά επειδή, πολύ απλά, δεν μπορεί. Το νούμερο αυτό περιγράφει μια κοινωνία στην οποία οι μισθοί δεν επαρκούν, η ακρίβεια κατατρώει τα εισοδήματα, το κόστος στέγασης έχει εκτοξευθεί, και η ανασφάλεια κυριαρχεί.

Το 37% τονίζει ότι δεν υπάρχει ουσιαστική κρατική στήριξη, κάτι που σημαίνει ότι τα ζευγάρια νιώθουν μόνα τους απέναντι στο οικονομικό βάρος ενός παιδιού.

Το 31% μιλά για επαγγελματική αβεβαιότητα — δηλαδή θέσεις εργασίας χωρίς σταθερότητα, χωρίς εγγυήσεις και χωρίς πραγματικές προοπτικές ανέλιξης.

Και ένα 28% τονίζει τις εξαντλητικές ώρες εργασίας. Οι νέοι λένε ξεκάθαρα ότι δουλεύουν τόσο πολύ, για τόσο λίγα, που δεν μπορούν να στηρίξουν οικογένεια. Έτσι το δεδομένο για τις προηγούμενες γενιές, η οικογένεια, πλέον γίνεται πολυτέλεια.

Η πανελλαδική έρευνα της Metron Analysis πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ).

Οι συνέπειες της υπογεννητικότητας

Οι νέοι δεν έχουν ψευδαισθήσεις για τις συνέπειες της υπογεννητικότητας. Το 65% πιστεύει ότι η μείωση των γεννήσεων χτυπά:

  • τα σχολεία,
  • την οικονομία,
  • την αγορά εργασίας,
  • την κοινωνική συνοχή.

Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες βλέπουν ήδη μια Ελλάδα που μικραίνει, που δεν ανανεώνεται, που γερνάει και χάνει τη δυναμική της. Και όσο πιο πολύ συρρικνώνεται ο πληθυσμός, τόσο λιγότεροι νέοι μπαίνουν στην παραγωγή, λιγότεροι πληρώνουν εισφορές και φόρους, λιγότερες επιχειρήσεις βρίσκουν προσωπικό.

Το 68% σκέφτεται να φύγει στο εξωτερικό

Αυτός είναι ο αριθμός που τρομάζει περισσότερο: Σχεδόν 7 στους 10 νέους εξετάζουν σοβαρά τη μετανάστευση στο εξωτερικό.

Πρόκειται για την πλειονότητα μιας ολόκληρης γενιάς που δεν βλέπει μέλλον — και, κυρίως, δεν βλέπει λόγο να το αναζητήσει στην Ελλάδα.

Το ποσοστό είναι ακόμη μεγαλύτερο:

  • στους φοιτητές (που βλέπουν καλύτερες ευκαιρίες εκτός Ελλάδας),
  • στους ανέργους (που δεν βλέπουν καμία προοπτική),
  • στους επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης (στους οποίους η διεθνής αγορά προσφέρει πολύ καλύτερα χρήματα).

Από την έρευνα διαφαίνεται ότι η Ελλάδα χάνει ακριβώς αυτούς που χρειάζεται για να αντιστρέψει την υπογεννητικότητα.

Γιατί δεν μένουν; Τα στατιστικά απαντούν

Οι νέοι ζητούν πράγματα που θα έπρεπε να είναι αυτονόητα σε μια σύγχρονη χώρα:

  • 59%: Αξιοπρεπείς μισθούς
  • 30%: Αξιοκρατία – όχι «βύσματα»
  • 27%: Πραγματική οικονομική ανάπτυξη
  • 21%: Άνθρωπινες συνθήκες εργασίας
  • 21%: Ζωή με ισορροπία και δικαιώματα

Αν αυτά δεν υπάρξουν, το ρεύμα φυγής δεν θα σταματήσει.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη: Ευκαιρία, αλλά και φόβος

Ακόμη ένας σύγχρονος παράγοντας που ήδη επηρεάζει την κοινωνία και την οικονομία, είναι η ανάπτυξη και η ευρεία χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Το 51% βλέπει την AI ως ευκαιρία, αλλά το 49% ως απειλή.

Όσοι φοβούνται, φοβούνται για τα υψηλής εξειδίκευσης επαγγέλματα, δηλαδή για γιατρούς, μηχανικούς, αναλυτές, προγραμματιστές, επιστήμονες.

Η έρευνα δείχνει ότι οι νέοι:

  • δεν βλέπουν οικονομική προοπτική,
  • δεν εμπιστεύονται την αγορά εργασίας,
  • δεν νιώθουν σιγουριά να κάνουν οικογένεια,
  • και σκέφτονται να φύγουν στο εξωτερικό.

Η δημογραφική κρίση δεν είναι στατιστικό διάγραμμα. Είναι η καθημερινότητα μιας γενιάς που νιώθει ότι το μέλλον της βρίσκεται αλλού. Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι: Θα προλάβει η Ελλάδα να ανακόψει αυτή την πορεία ή ο πληθυσμός θα συνεχίσει να συρρικνώνεται δραματικά;

