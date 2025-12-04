Χριστούγεννα στη Νέα Υόρκη: «Άναψε» το δέντρο στο Rockefeller Center

Tο διάσημο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Rockefeller Center φωταγωγήθηκε και φέτος για την έναρξη της εορταστικής περιόδου, καθώς κάτοικοι της Νέας Υόρκης και τουρίστες αψήφησαν το τσουχτερό κρύο για να το θαυμάσουν από κοντά

Newsbomb

Χριστούγεννα στη Νέα Υόρκη: «Άναψε» το δέντρο στο Rockefeller Center

To δέντρο στο Rockefeller Center

AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Tο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Rockefeller Center, ένα σύμβολο της εορταστικής περιόδου της Νέας Υόρκης, φωταγωγήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο κέντρο του Μανχάταν, καθώς πλήθη ανθρώπων που φορούσαν καπέλα Άγιου Βασίλη και χριστουγεννιάτικα λαμπάκια ζητωκραύγαζαν.

Το φετινό πανύψηλο έλατο φωταγωγήθηκε με περισσότερα από 50.000 πολύχρωμα φώτα LED και ένα αστέρι Swarovski βάρους 408 κιλών. Η σταρ της κάντρι μουσικής Ρέμπα ΜακΕντάιρ παρουσίασε σε ζωντανή μετάδοση την τελετή φωταγώγησης, παραλαμβάνοντας τη σκυτάλη από την τραγουδίστρια Κέλι Κλάρκσον, η οποία το έκανε τα τελευταία χρόνια. Μεταξύ των καλλιτεχνών ήταν και το διάσημο χορευτικό συγκρότημα Radio City Rockettes, το οποίο γιορτάζει την 100ή επέτειό του φέτος. Τραγουδιστές όπως ο Μάικλ Μπουμπλέ, Μαρκ Άντονι, Χάλι Μπέιλι, η Γκουέν Στεφάνι και Κριστίν Τσένοουεθ ανέβηκαν επίσης στη σκηνή.

Η νορβηγική ερυθρελάτη, ύψους 23 μέτρων, κόπηκε σε ένα σπίτι στα προάστια του Όλμπανι, περίπου 240 χιλιόμετρα βόρεια του Μανχάταν. Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, Τζούντι Ρας, δήλωσε ότι η οικογένεια το δώρισε προς τιμήν του εκλιπόντος συζύγου της, Νταν, ο οποίος πέθανε πριν από πέντε χρόνια σε ηλικία 32 ετών. Είπε ότι το δέντρο φυτεύτηκε από τους προπαππούδες του τη δεκαετία του 1920.

«Αυτό βοηθά να καλυφθεί ένα τεράστιο κενό», δήλωσε η Ρας στο NBC πριν από την τελετή. «Μας κάνει να νιώθουμε σαν να είναι ξανά μαζί μας, φέρνοντας όλη μας την οικογένεια μαζί». Το δέντρο θα εκτίθεται μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου μπροστά από τον ουρανοξύστη Art Deco στην οδό Rockefeller Plaza 30, με θέα το διάσημο παγοδρόμιο του συγκροτήματος. Στη συνέχεια, θα μετατραπεί σε ξύλα για χρήση από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Habitat for Humanity, ο οποίος ασχολείται με οικονομικά προσιτή στέγαση.

Το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Κέντρου Ροκφέλερ αγοράστηκε και στoλίστηκε το 1931 από εργάτες του κέντρου, οι οποίοι συγκέντρωναν χρήματα κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης. Αυτό το δέντρο, ένα σχετικά μέτριο έλατο ύψους 6 μέτρων, ήταν στολισμένο με χειροποίητες γιρλάντες φτιαγμένες από τις οικογένειες των εργατών. Η παράδοση συνεχίστηκε και η πρώτη ετήσια τελετή φωταγώγησης του δέντρου πραγματοποιήθηκε το 1933.

Ντόπιοι και τουρίστες από όλο τον κόσμο αψήφησαν τα πλήθη και το κρύο χθες, περιμένοντας ώρες στην ουρά για να δουν το εμβληματικό χριστουγεννιάτικο δέντρο. «Από τότε που είδα την ταινία Μόνος στο Σπίτι [2], ήθελα να δω το Δέντρο Ροκφέλερ», είπε η Σάρον Χάρβεϊ, η οποία ταξίδεψε από το Ηνωμένο Βασίλειο για να παρακολουθήσει την τελετή φωταγώγησης ως δώρο για τα 60ά γενέθλια από την αδερφή της, Χάνα. «Η Νέα Υόρκη τα Χριστούγεννα είναι μαγική», δήλωσε στη New York Post.

Mαζί με την αδερφή της περίμεναν στην ουρά από τις 3:30 μ.μ. για να πάρουν μια γεύση από την εμβληματική τελετή. Η Πατρίσια Προκόμπιο και η καλύτερή της φίλη ταξίδεψαν από το Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια και έφτασαν γύρω στις 2 μ.μ. για να είναι πρώτες στην ουρά του δέντρου. «Είναι η 100ή επέτειος από τη φωταγώγηση του δέντρου. Είπα, "Πρέπει να πάω!"»

Η Προκόμπιο υποσχέθηκε στην καλύτερή της φίλη ότι θα μπορούσαν να πάνε για ψώνια και στο εστιατόριο Tavern on the Green στο Σέντραλ Παρκ, ενώ θα επισκέπτονταν το Μεγάλο Μήλο, «αλλά σήμερα είναι η μέρα μου. Είμαι εδώ μόνο για να δω το δέντρο, όλα τα άλλα είναι επιπλέον πράγματα», είπε.

«Λατρεύω τα Χριστούγεννα. Μεγάλωσα βλέποντας το άναμμα του δέντρου στην τηλεόραση και αποφασίσαμε απλώς να έρθουμε να το δούμε από κοντά. Πέρυσι το παρακολούθησα στην τηλεόραση και φέτος είμαστε εδώ», είπε ο Χάουελ, από το Νόξβιλ του Τενεσί.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κράνος με τεχνολογία HUD για να μην σου ξεφεύγει τίποτα

08:56WHAT THE FACT

Νέα απάτη: Αν δείτε αυτό σε ΑΤΜ απομακρυνθείτε αμέσως

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Υποχώρηση δρόμου στο Ηράκλειο - Αυτοκίνητο βυθίστηκε στο κενό

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Πολύζου για τη σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα της: Προσπάθησα δύο φορές να βάλω τέλος στη ζωή μου

08:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Τρένο» και «Μάγκας» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Χριστούγεννα στη Νέα Υόρκη: «Άναψε» το δέντρο στο Rockefeller Center -Έχει 50.000 λαμπάκια και ένα αστέρι Swarovski στην κορυφή

08:44ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο στις Βρυξέλλες: Η πρώτη αντίδραση της Μογκερίνι – Εμπλεκόμενος αξιωματούχος αποχώρησε με «πρόωρη σύνταξη»

08:40TRAVEL

Το απομακρυσμένο χωριό της Λάρισας που μετρά ελάχιστους κατοίκους και κρύβει σπάνια ομορφιά

08:40ΥΓΕΙΑ

Αλλάζουμε Ζωή: Μια ημερίδα του Newsbomb.gr για την παχυσαρκία και την παιδική παχυσαρκία

08:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Το Πυροβολικό εισέρχεται στη νέα εποχή με την «Ατζέντα 2030»

08:29ΚΟΣΜΟΣ

Η λαθροθηρία στο στόχαστρο με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης

08:20ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για ειρηνευτικές συνομιλίες με Πούτιν: «Χρειάζονται δύο για το τανγκό. Θα δούμε τι θα γίνει»

08:13ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για 6 περιοχές - Πότε θα ξεκινήσουν οι καταιγίδες

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Άνοιξαν όλες οι λωρίδες κυκλοφορίας στον Κηφισό μετά το τροχαίο στη Νέα Κηφισιά

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με τον θάνατο της «αληθινής Barbie» - «Ήταν δολοφονία, όχι κοκαΐνη» ισχυρίζεται η οικογένειά της

07:53ΚΟΣΜΟΣ

Η NASA αποτύπωσε ένα τσουνάμι από το διάστημα – Δείτε εντυπωσιακό timelapse βίντεο

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Κόλαση» στον Κηφισό μετά το τροχαίο, καθυστερήσεις σε Κηφισίας, Λεωφόρο Αθηνών

07:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα σημειωθούν ισχυρές καταιγίδες στην Αθήνα

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 4 Δεκεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα δεδομένα μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα: Ιδρύει κόμμα και παίρνει οριστικό διαζύγιο από ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ - ΝΕΑΡ

07:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα σημειωθούν ισχυρές καταιγίδες στην Αθήνα

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με τον θάνατο της «αληθινής Barbie» - «Ήταν δολοφονία, όχι κοκαΐνη» ισχυρίζεται η οικογένειά της

08:13ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για 6 περιοχές - Πότε θα ξεκινήσουν οι καταιγίδες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Σημαντική η σημερινή εορτή

06:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Ακόμη και το τελευταίο ευρώ για το ΣΕΦ, πληρώνεται από το κράτος

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Πολύζου για τη σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα της: Προσπάθησα δύο φορές να βάλω τέλος στη ζωή μου

16:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι πιο επικίνδυνες ώρες για την Αττική - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Ηχηρό καμπανάκι Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία: Αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες - Σε κίνδυνο και η Αττική , φόβοι πλημμυρών και κατολισθήσεων

06:30ΚΟΣΜΟΣ

«Οδυνηρή ματιά πίσω από τις κλειστές πόρτες» - Δημοσιεύθηκαν εικόνες από το νησί του Έπσταϊν - Βίντεο, φωτογραφίες

08:56WHAT THE FACT

Νέα απάτη: Αν δείτε αυτό σε ΑΤΜ απομακρυνθείτε αμέσως

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Άνοιξαν όλες οι λωρίδες κυκλοφορίας στον Κηφισό μετά το τροχαίο στη Νέα Κηφισιά

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση της γυναίκας που την πάντρεψαν 3 ετών με τον 67χρονο ηγέτη της σέκτας «Τα Παιδιά του Θεού»

13:32WHAT THE FACT

Γυναίκα μετά από τροχαίο ισχυρίζεται πως «συνάντησε τον Θεό» - Τι είδε

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία «BYRON»: Σε κατάσταση «Red Code» σε εννέα περιφέρειες – Μεγάλη προσοχή μέχρι το Σάββατο – Προειδοποίηση για «δυνητικά επικίνδυνα φαινόμενα»

12:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Αρναούτογλου για τα Χριστούγεννα - «Προσοχή τις επόμενες ώρες»

23:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Κύπελλο Ελλάδας: Ο ΠΑΟΚ έστειλε την ΑΕΚ στους «8», στα προημιτελικά κι ο Λεβαδειακός

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Παρατείνεται έως την Παρασκευή η απεργία των ταξί - «Καμπανάκι» για κινητοποιήσεις μέχρι τις γιορτές

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τα τρακτέρ στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρόεδρος Νίκος ο... προδομένος, κοσμοσυρροή στο βιβλίο του Αθανασίου, το IRIS και τα e-shops Η Theon, η ΑΜΚ και η καλά σχεδιασμένη στρατηγική και οι αγορές της Allwyn στον ΟΠΑΠ

07:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι γνωρίζουμε για τον νέο φορέα του Αλέξη Τσίπρα - Οι 6 πληροφορίες και ο εκλογικός στόχος που «κρύβονταν» στην ομιλία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ