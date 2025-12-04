Χριστούγεννα στη Νέα Υόρκη: «Άναψε» το δέντρο στο Rockefeller Center

Tο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Rockefeller Center, ένα σύμβολο της εορταστικής περιόδου της Νέας Υόρκης, φωταγωγήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο κέντρο του Μανχάταν, καθώς πλήθη ανθρώπων που φορούσαν καπέλα Άγιου Βασίλη και χριστουγεννιάτικα λαμπάκια ζητωκραύγαζαν.

Το φετινό πανύψηλο έλατο φωταγωγήθηκε με περισσότερα από 50.000 πολύχρωμα φώτα LED και ένα αστέρι Swarovski βάρους 408 κιλών. Η σταρ της κάντρι μουσικής Ρέμπα ΜακΕντάιρ παρουσίασε σε ζωντανή μετάδοση την τελετή φωταγώγησης, παραλαμβάνοντας τη σκυτάλη από την τραγουδίστρια Κέλι Κλάρκσον, η οποία το έκανε τα τελευταία χρόνια. Μεταξύ των καλλιτεχνών ήταν και το διάσημο χορευτικό συγκρότημα Radio City Rockettes, το οποίο γιορτάζει την 100ή επέτειό του φέτος. Τραγουδιστές όπως ο Μάικλ Μπουμπλέ, Μαρκ Άντονι, Χάλι Μπέιλι, η Γκουέν Στεφάνι και Κριστίν Τσένοουεθ ανέβηκαν επίσης στη σκηνή.

Η νορβηγική ερυθρελάτη, ύψους 23 μέτρων, κόπηκε σε ένα σπίτι στα προάστια του Όλμπανι, περίπου 240 χιλιόμετρα βόρεια του Μανχάταν. Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, Τζούντι Ρας, δήλωσε ότι η οικογένεια το δώρισε προς τιμήν του εκλιπόντος συζύγου της, Νταν, ο οποίος πέθανε πριν από πέντε χρόνια σε ηλικία 32 ετών. Είπε ότι το δέντρο φυτεύτηκε από τους προπαππούδες του τη δεκαετία του 1920.

«Αυτό βοηθά να καλυφθεί ένα τεράστιο κενό», δήλωσε η Ρας στο NBC πριν από την τελετή. «Μας κάνει να νιώθουμε σαν να είναι ξανά μαζί μας, φέρνοντας όλη μας την οικογένεια μαζί». Το δέντρο θα εκτίθεται μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου μπροστά από τον ουρανοξύστη Art Deco στην οδό Rockefeller Plaza 30, με θέα το διάσημο παγοδρόμιο του συγκροτήματος. Στη συνέχεια, θα μετατραπεί σε ξύλα για χρήση από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Habitat for Humanity, ο οποίος ασχολείται με οικονομικά προσιτή στέγαση.

Το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Κέντρου Ροκφέλερ αγοράστηκε και στoλίστηκε το 1931 από εργάτες του κέντρου, οι οποίοι συγκέντρωναν χρήματα κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης. Αυτό το δέντρο, ένα σχετικά μέτριο έλατο ύψους 6 μέτρων, ήταν στολισμένο με χειροποίητες γιρλάντες φτιαγμένες από τις οικογένειες των εργατών. Η παράδοση συνεχίστηκε και η πρώτη ετήσια τελετή φωταγώγησης του δέντρου πραγματοποιήθηκε το 1933.

Ντόπιοι και τουρίστες από όλο τον κόσμο αψήφησαν τα πλήθη και το κρύο χθες, περιμένοντας ώρες στην ουρά για να δουν το εμβληματικό χριστουγεννιάτικο δέντρο. «Από τότε που είδα την ταινία Μόνος στο Σπίτι [2], ήθελα να δω το Δέντρο Ροκφέλερ», είπε η Σάρον Χάρβεϊ, η οποία ταξίδεψε από το Ηνωμένο Βασίλειο για να παρακολουθήσει την τελετή φωταγώγησης ως δώρο για τα 60ά γενέθλια από την αδερφή της, Χάνα. «Η Νέα Υόρκη τα Χριστούγεννα είναι μαγική», δήλωσε στη New York Post.

Mαζί με την αδερφή της περίμεναν στην ουρά από τις 3:30 μ.μ. για να πάρουν μια γεύση από την εμβληματική τελετή. Η Πατρίσια Προκόμπιο και η καλύτερή της φίλη ταξίδεψαν από το Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια και έφτασαν γύρω στις 2 μ.μ. για να είναι πρώτες στην ουρά του δέντρου. «Είναι η 100ή επέτειος από τη φωταγώγηση του δέντρου. Είπα, "Πρέπει να πάω!"»

Η Προκόμπιο υποσχέθηκε στην καλύτερή της φίλη ότι θα μπορούσαν να πάνε για ψώνια και στο εστιατόριο Tavern on the Green στο Σέντραλ Παρκ, ενώ θα επισκέπτονταν το Μεγάλο Μήλο, «αλλά σήμερα είναι η μέρα μου. Είμαι εδώ μόνο για να δω το δέντρο, όλα τα άλλα είναι επιπλέον πράγματα», είπε.

«Λατρεύω τα Χριστούγεννα. Μεγάλωσα βλέποντας το άναμμα του δέντρου στην τηλεόραση και αποφασίσαμε απλώς να έρθουμε να το δούμε από κοντά. Πέρυσι το παρακολούθησα στην τηλεόραση και φέτος είμαστε εδώ», είπε ο Χάουελ, από το Νόξβιλ του Τενεσί.