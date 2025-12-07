Σε ποια ηλικία είναι οι πιο μοναχικοί άνθρωποι σύμφωνα με νέα έρευνα

Η έρευνα έκανε διάκριση μεταξύ της αντιληπτής μοναξιάς, πόσο συχνά κάποιος δηλώνει ότι αισθάνεται μοναξιά ή απομόνωση, και της «πραγματικής μοναξιάς»

Newsbomb

Σε ποια ηλικία είναι οι πιο μοναχικοί άνθρωποι σύμφωνα με νέα έρευνα

Οι έρευνες προειδοποιούν εδώ και χρόνια ότι η μοναξιά είναι επιβλαβής για την υγεία. 

Pexels
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι Αμερικανοί γίνονται όλο και πιο μοναχικοί, σύμφωνα με νέα έρευνα, ακόμη και όταν δεν είναι κυριολεκτικά μόνοι.

Αύξηση μοναξιάς καταγράφεται ιδίως σε μεσήλικες και μεγαλύτερους ενήλικες, κυρίως ηλικίες 40-50 ετών, σύμφωνα με έκθεση της AARP, μη κερδοσκοπικής οργάνωσης για ηλικιωμένους Αμερικανούς.

Μεταξύ των πιο μοναχικών είναι οι ενήλικες ηλικίας 45 έως 49 ετών (49% δήλωσαν ότι νιώθουν μοναξιά), καθώς και οι ερωτηθέντες που δεν έχουν παντρευτεί ποτέ (62%), δεν εργάζονται (57%) ή το ετήσιο εισόδημα του νοικοκυριού τους είναι κάτω από 25.000 δολάρια (63%).

Τα ευρήματα βασίζονται σε έρευνες που διεξήχθησαν τον Αύγουστο του 2025, του 2018 και του 2010 σε περισσότερους από 3.000 κατοίκους των ΗΠΑ ηλικίας 45 ετών και άνω. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από την Ipsos μέσω ενός διαδικτυακού ερευνητικού πάνελ αντιπροσωπευτικού του πληθυσμού των ΗΠΑ.

Σημαντική αύξηση της μοναξιάς

Η φετινή έκθεση αποκάλυψε μια σημαντική αύξηση της μοναξιάς: το 40% των ερωτηθέντων ένιωθαν μοναξιά, σε σύγκριση με το 35% τόσο το 2018 όσο και το 2010. Διαπίστωσε επίσης μια νέα απόκλιση μεταξύ των φύλων. Περίπου το 42% των ανδρών ένιωθε μοναξιά φέτος, έναντι 37% των γυναικών. Το 2018, τα ποσοστά αυτά ήταν 34% και 36% αντίστοιχα. Επιπλέον, οι άνδρες ήταν πιο πιθανό να αναφέρουν ότι δεν είχαν στενούς φίλους σε σύγκριση με τις γυναίκες.

Η έκθεση υπογράμμισε ότι η δεκαετία των 40 και των 50 μπορεί να είναι μια ιδιαίτερα δυστυχισμένη περίοδος, μια κρίσιμη μεταβατική περίοδος κατά την οποία η πίεση από τη φροντίδα, την καριέρα και τα μεταβαλλόμενα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να εντείνει τα συναισθήματα απομόνωσης.

Σε αυτή την ηλικία, «είμαστε τόσο απασχολημένοι με τη δουλειά και την ανατροφή των παιδιών και το να είμαστε μέρος της γενιάς σάντουιτς, που δεν είμαστε σε θέση να επενδύσουμε πραγματικά στις σχέσεις που μπορούν να μας στηρίξουν και να μας κάνουν ευτυχισμένους», δήλωσε η Ντέμπρα Γουίτμαν, διευθύντρια δημόσιας πολιτικής στην AARP και συγγραφέας του βιβλίου «The Second Fifty: Answers to the 7 Big Questions of Midlife and Beyond» (Τα δεύτερα πενήντα: Απαντήσεις στις 7 μεγάλες ερωτήσεις της μέσης ηλικίας και μετά).

Διάκριση μεταξύ της αντιληπτής και της «πραγματικής μοναξιάς»

Η έκθεση έκανε διάκριση μεταξύ της αντιληπτής μοναξιάς, πόσο συχνά κάποιος δηλώνει ότι αισθάνεται μοναξιά ή απομόνωση, και της «πραγματικής μοναξιάς», μια κατάταξη που λαμβάνει υπόψη τις απαντήσεις σε 20 ερωτήσεις, όπως «πόσο συχνά αισθάνεστε ότι σας αφήνουν έξω;» και «πόσο συχνά αισθάνεστε ότι οι άνθρωποι είναι γύρω σας αλλά δεν είναι μαζί σας;». Η κατάταξη ονομάζεται Κλίμακα Μοναξιάς του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες.

Η αντιληπτή μοναξιά έχει αλλάξει ελάχιστα — 1 στους 3 ερωτηθέντες φέτος δήλωσε ότι αισθάνεται μερικές φορές ή πάντα μοναξιά, σε σύγκριση με το 31% το 2018 και το 33% το 2010. Περίπου το 40% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι τα συναισθήματα μοναξιάς τους διαρκούν έξι χρόνια ή περισσότερο, κάτι που μεταφράζεται σε περίπου 55 εκατομμύρια άτομα σε ολόκληρη τη χώρα.

Η διαφορά μεταξύ του αριθμού των ατόμων που δηλώνουν ότι νιώθουν μοναξιά και του αριθμού των ατόμων που θεωρούνται μοναχικά σύμφωνα με τα πρότυπα των ερευνητών, υπογραμμίζει αυτό που η μελέτη αποκαλεί «ένα βαθύτερο και αυξανόμενο πρόβλημα». Οι ενήλικες μπορεί να μην θεωρούν τον εαυτό τους μοναχικό, σύμφωνα με τους ερευνητές, και ως εκ τούτου δεν βλέπουν την ανάγκη να αναζητήσουν κοινωνικές σχέσεις.

Σε γενικές γραμμές, όσο μεγαλύτερος, πλουσιότερος και πιο μορφωμένος είναι κάποιος, τόσο λιγότερο πιθανό είναι να νιώθει μοναξιά, σύμφωνα με την έκθεση.

Οι λόγοι που αυξάνεται η μοναξιά

Γιατί αυξάνεται η μοναξιά είναι πιο δύσκολο να προσδιοριστεί. Περισσότερο από το 60% των ατόμων που δήλωσαν ότι νιώθουν μοναξιά είπαν ότι δεν υπήρχε συγκεκριμένη αιτία, σε σύγκριση με το 57% το 2010.

Μεταξύ εκείνων που απέδωσαν τη μοναξιά τους σε κάτι συγκεκριμένο είναι σύμφωνα με την έρευνα ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου, η αίσθηση απομόνωσης, τα προβλήματα υγείας και ο χωρισμός από τους αγαπημένους τους λόγω αλλαγών στη ζωή, όπως η μετακόμιση ή η συνταξιοδότηση.

Πολλοί μοναχικοί ενήλικες αναζητούν σχέσεις, αλλά η έλλειψη αυτοπεποίθησης, ο φόβος της απόρριψης ή η έλλειψη χρόνου είναι συνήθεις παράγοντες που τους εμποδίζουν, σύμφωνα με την έκθεση της AARP. Σε σύγκριση με το 2018 και το 2010, περισσότεροι ενήλικες σήμερα δήλωσαν ότι είδαν τις ομάδες φίλων τους να συρρικνώνονται τα τελευταία πέντε χρόνια και ότι ασχολούνται λιγότερο με διάφορες δραστηριότητες ή εργασίες που τους απασχολούν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε δίνει το ECMWF την επόμενη κακοκαιρία - Η πρόβλεψη του Ευρωπαϊκού

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Η Ιαπωνία κατηγορεί την αεροπορία της Κίνας για εχθρικές ενέργειες κοντά στην Οκινάουα

07:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εορταστικό ωράριο: Πότε ξεκινά - Ποιες ώρες θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

07:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Toyota Gazoo Racing παρουσίασε τα καθαρόαιμα GR GT & GR GT3

07:11ΕΛΛΑΔΑ

Φάληρο: Κάηκε ολοσχερώς αυτοκίνητο μετά από σύγκρουση - Είχε μπει στο αντίθετο ρεύμα

07:00LIFESTYLE

Στην αρένα νέα ριάλιτι, σόου, τηλεπαιχνίδια – Τι θα δούμε το 2026

06:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Όλα τα βλέμματα στη Θεσσαλονίκη για το ΠΑΟΚ - Άρης, δύσκολη έξοδος για Παναθηναϊκό

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Σε ποια ηλικία είναι οι πιο μοναχικοί άνθρωποι σύμφωνα με νέα έρευνα

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Κατέρρευσε ο κτηνοτρόφος που αποχαιρέτησε με δάκρυα τα 450 πρόβατά του - Στο νοσοκομείο Γιαννιτσών με συμπτώματα εγκεφαλικού

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Που θα συνεχισθούν οι βροχές σήμερα - Τι θα γίνει με την νέα εβδομάδα

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Politico: «Ευρώπη πρόσεχε, ο Τραμπ έρχεται για τις εκλογές σου» - Η διάθεση των ΗΠΑ να στηρίξουν τα «πατριωτικά» κόμματα στην Ευρώπη δημιουργεί μπελάδες σε Μερτς, Σταρμερ, Μακρόν

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαχωρίζει τη στάση του από Τσίπρα ο Φάμελλος, αλλά επιμένει στη στρατηγική της συνεργασίας

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Αναστάτωσε την περιοχή ο σεισμός - «Γνωστή ενεργός ζώνη, με πολλά ρήγματα δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας» λέει ο Τσελέντης

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Δεν κάνουν πίσω οι αγρότες - Νέα μπλόκα στήνονται καθημερινά

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Δύο μήνες είχαν τον σκύλο στο σπίτι που κατασπάραξε το παιδί τους - Τον είχαν μαζέψει από το δρόμο

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Δεκεμβρίου: Σε ποιους λέμε χρόνια πολλά σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

05:00ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία:Δυσάρεστα νέα για την κυβέρνηση Μερτς - Μόλις το 21% των πολιτών την στηρίζει

04:32ΚΟΣΜΟΣ

Ονδούρα: Επιτάχυνση της καταμέτρησης των εκλογών ζητούν διεθνείς παρατηρητές

04:03ΚΟΣΜΟΣ

Μαλί: Νέα επίθεση τζιχαντιστών - Στόχευσαν οχηματοπομπή με καύσιμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε δίνει το GFS την επόμενη κακοκαιρία στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη των Αμερικάνων

07:16LIFESTYLE

Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Κατέρρευσε ο κτηνοτρόφος που αποχαιρέτησε με δάκρυα τα 450 πρόβατά του - Στο νοσοκομείο Γιαννιτσών με συμπτώματα εγκεφαλικού

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Δεκεμβρίου: Σε ποιους λέμε χρόνια πολλά σήμερα

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Δύο μήνες είχαν τον σκύλο στο σπίτι που κατασπάραξε το παιδί τους - Τον είχαν μαζέψει από το δρόμο

13:00LIFESTYLE

Θρίλερ με τη Ναταλία Λιονάκη: Πέταξε τα ράσα ή αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας;

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Θάσος: Η στιγμή που 50χρονη αναζητά καταφύγιο σε μίνι μάρκετ πριν την επίθεση από τον πρώην σύζυγό της – Βίντεο

07:11ΕΛΛΑΔΑ

Φάληρο: Κάηκε ολοσχερώς αυτοκίνητο μετά από σύγκρουση - Είχε μπει στο αντίθετο ρεύμα

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Που θα συνεχισθούν οι βροχές σήμερα - Τι θα γίνει με την νέα εβδομάδα

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Αδέσποτος ο σκύλος που σκότωσε τον 2χρονο - «Τον πήρα εγώ για να έχει κάπου να μείνει και αυτός μου έφαγε το παιδί μου» λέει ο πατέρας

21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας μετά τον «Byron» - Πότε θα «χτυπήσει» στη χώρα μας

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Αναστάτωσε την περιοχή ο σεισμός - «Γνωστή ενεργός ζώνη, με πολλά ρήγματα δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας» λέει ο Τσελέντης

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Δεν κάνουν πίσω οι αγρότες - Νέα μπλόκα στήνονται καθημερινά

12:26WHAT THE FACT

Μια «τεκτονική καταιγίδα» πλησιάζει την Ευρώπη και αυτές οι δύο ήπειροι θα ενωθούν σε ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Politico: «Ευρώπη πρόσεχε, ο Τραμπ έρχεται για τις εκλογές σου» - Η διάθεση των ΗΠΑ να στηρίξουν τα «πατριωτικά» κόμματα στην Ευρώπη δημιουργεί μπελάδες σε Μερτς, Σταρμερ, Μακρόν

18:10ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - «Τη Ferrari την έχω από το 2004 και την Porsche την πήρα μεταχειρισμένη»: Ποιος είναι ο Χρήστος Μαγειρίας που δηλώνει «καθαρός» για επιδοτήσεις ύψους €2,5 εκατ

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Σε ποια ηλικία είναι οι πιο μοναχικοί άνθρωποι σύμφωνα με νέα έρευνα

06:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Όλα τα βλέμματα στη Θεσσαλονίκη για το ΠΑΟΚ - Άρης, δύσκολη έξοδος για Παναθηναϊκό

18:48LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η Σοφία σπρώχνει την Αναστασία στο κενό

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα – Όλες οι ημερομηνίες έως το τέλος του 2025

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ