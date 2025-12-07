Ονδούρα: Επιτάχυνση της καταμέτρησης των εκλογών ζητούν διεθνείς παρατηρητές

 «Τα στατιστικά δεδομένα τα οποία συγκεντρώθηκαν από παρατηρητές του ΟΑΚ (...) επιβεβαιώνουν πως το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά αμφίρροπο», σημειώνει ακόμη το κείμενο.

Ονδούρα: Επιτάχυνση της καταμέτρησης των εκλογών ζητούν διεθνείς παρατηρητές

Η Άννα Γκαρσία, γυναίκα του πρώην προέδρου της Ονδούρας Χουάν Ορλάντο Χερνάντες, με τις κόρες της. μετά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι θα απονείμει χάρη στον σύζυγό της, στις 28 Νοεμβρίου 2025 στο Tegucigalpa. 

AP/Moises Castillo
Η αποστολή εκλογικών παρατηρητών του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) ζήτησε χθες Σάββατο «επιτάχυνση» της καταμέτρησης των ψήφων μετά τις προεδρικές εκλογές της περασμένης Κυριακής στην Ονδούρα, όπου, έπειτα από μια εβδομάδα, δεν έχει ανακηρυχτεί ακόμη νικητής.

Η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων προχωρά με βραδύ ρυθμό και διακοπές, εν μέσω καταγγελιών για απάτη από τον υποψήφιο Σαλβαδόρ Νασράλα του Φιλελεύθερου Κόμματος (PL), τηλεοπτικό παρουσιαστή 72 ετών.

Ο υποψήφιος του Εθνικού Κόμματος (PN) Νάσρι Ασφούρα, επιχειρηματίας 67 ετών, που υποστηρίζεται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, διατηρεί το βραχύ προβάδισμα που ανέκτησε στα μέσα της εβδομάδας έναντι του κ. Νασράλα. Σύμφωνα με το εθνικό εκλογικό συμβούλιο (CNE, η εφορευτική επιτροπή), πρόκειται από τεχνική άποψη για ισοπαλία των δυο επικρατέστερων διεκδικητών της προεδρίας.

Ο ΟΑΚ «καλεί να επιταχυνθεί η διαδικασία της καταμέτρησης», πάντως με εγγυήσεις για την αξιοπιστία της ώστε να εξασφαλιστεί «βεβαιότητα για το αποτέλεσμα», τονίζει ανακοίνωση της αποστολής.

«Τα στατιστικά δεδομένα τα οποία συγκεντρώθηκαν από παρατηρητές του ΟΑΚ (...) επιβεβαιώνουν πως το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά αμφίρροπο», σημειώνει ακόμη το κείμενο.

Σε ό,τι αφορά τη «διαχείριση» του εκλογικού υλικού, ο ΟΑΚ αναφέρει πως κατέγραψε «καθυστερήσεις και διακοπές» και διαπίστωσε «κατάφωρη έλλειψη επάρκειας» των «τεχνολογικών λύσεων», κάτι στο οποίο αποδίδει την «αργοπορία» της καταμέτρησης.

Ως χθες, με το 88,6% των ψηφοδελτίων να έχει καταμετρηθεί, ο κ. Ασφούρα εξασφάλιζε το 40,19% των ψήφων, έναντι 39,49% του κ. Νασράλα, σύμφωνα με το CNE.

Ο κ. Νασράλα κατήγγειλε χθες Σάββατο «σοβαρά λάθη» στην καταμέτρηση, παροτρύνοντας ταυτόχρονα τους υποστηρικτές του να παραμείνουν «ήρεμοι».

Δυνάμει της νομοθεσίας στην Ονδούρα, οι υποψήφιοι έχουν προθεσμία ως την 29η Δεκεμβρίου για να ζητήσουν να επανεξεταστεί το εκλογικό υλικό.

