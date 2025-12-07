Έρευνα αποκαλύπτει τον μαθηματικό νόμο όταν τα αντικείμενα θρυμματίζονται!
Nέα έρευνα δείχνει ότι όταν ένα αντικείμενο θρυμματίζεται, τα κομμάτια του δεν είναι χάος αλλά ακολουθούν έναν απλό, προβλέψιμο μαθηματικό νόμο.
Φανταστείτε ένα βάζο γεμάτο τριαντάφυλλα δίπλα σε ανοιχτό παράθυρο. Ένα ξαφνικό ρεύμα αέρα το ρίχνει κάτω και τα κομμάτια απλώνονται παντού.
Παρότι δείχνει σαν ένα εντελώς χαοτικό αποτέλεσμα, νέα έρευνα υποστηρίζει ότι πίσω από αυτήν την εικόνα κρύβεται ένας απλός μαθηματικός κανόνας.
