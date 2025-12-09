Βόρεια Κορέα: Πέθανε ο Ρώσος πρεσβευτής στην Πιονγκγιάνγκ

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν για τον θάνατο του Ρώσου πρεσβευτή στην Πιονγκγιάνγκ, Αλεξάντρ Ματσεγκόρα, όπως μεταδίδει το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA).

Τη Δευτέρα, το υπουργείο Εξωτερικών στη Μόσχα ανακοίνωσε πως ο Ρώσος πρεσβευτής στη Βόρεια Κορέα «απεβίωσε στις 6 Δεκεμβρίου 2025, σε ηλικία 70 ετών», χωρίς να διευκρινίζει την αιτία θανάτου.

Ο Ματσεγκόρα ήταν πρεσβευτής της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Βόρεια Κορέα από το 2014.

Στην ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών υπογραμμίζεται μεταξύ άλλων πως ο Ματσεγκόρα υπήρξε «εξαιρετικός διπλωμάτης και πατριώτης, ο οποίος συνέβαλε σημαντικά στη δημιουργία και ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και Βόρειας Κορέας».