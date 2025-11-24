Νότια Κορέα: Ο πρόεδρος λέει ότι «θα μπορούσε να προκύψει τυχαία σύγκρουση» με την Πιονγιάνγκ

Αναζωπύρωση των εντάσεων μεταξύ των δύο Κορεών; Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζάε-μιουνγκ προειδοποίησε τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου για τον κίνδυνο τυχαίας έξαρσης σύγκρουσης με τη Βόρεια Κορέα, μετά τη διακοπή όλων των επικοινωνιακών δεσμών με τη Σεούλ από την τελευταία.

Ο Λι, ο οποίος εργάζεται για τη μείωση των εντάσεων από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιούνιο, προσέφερε στη Βόρεια Κορέα συνομιλίες άνευ όρων, μια ρήξη με τη σκληρή γραμμή του συντηρητικού προκατόχου του, Γιουν Σουκ-γιόλ. Η Πιονγκγιάνγκ δεν έχει ακόμη απαντήσει σε αυτήν την προσφορά.

«Οι διακορεατικές σχέσεις έχουν δυστυχώς γίνει πολύ συγκρουσιακές », δήλωσε ο πρόεδρος στους δημοσιογράφους στο αεροπλάνο που τον μετέφερε από τη Νότια Αφρική, όπου συμμετείχε στη σύνοδο κορυφής της G20, στην Τουρκία. «Δεν υπάρχει ούτε το πιο βασικό επίπεδο εμπιστοσύνης και η Βόρεια Κορέα κάνει πολύ ακραίες δηλώσεις και αναλαμβάνει πολύ ακραίες ενέργειες », πρόσθεσε. «Έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση όπου δεν γνωρίζουμε πότε μπορεί να συμβεί μια τυχαία σύγκρουση », είπε. «Όλες οι γραμμές επικοινωνίας έχουν διακοπεί. Αρνούνται κάθε διάλογο και οποιαδήποτε επαφή. Είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση », συνέχισε ο Lee Jae-myung.



Ομαλοποίηση σχέσεων

Τόνισε ότι η Σεούλ θα «παραμείνει πάντα ανοιχτή» στην επικοινωνία με τη Βόρεια Κορέα. «Θέλουμε την εξομάλυνση των σχέσεων », τόνισε. Η Σεούλ πρότεινε στρατιωτικές συνομιλίες με την Πιονγιάνγκ την περασμένη εβδομάδα.

Η Βόρεια Κορέα, η οποία διαθέτει πυρηνικά όπλα, απάντησε καταγγέλλοντας τη συμφωνία μεταξύ της Σεούλ και των Ηνωμένων Πολιτειών για την παραγωγή πυρηνοκίνητων υποβρυχίων, επικαλούμενη μια απόφαση που είναι πιθανό να προκαλέσει «φαινόμενο πυρηνικού ντόμινο».

