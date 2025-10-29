Βόρεια Κορέα: Εκτόξευση πυραύλων κρουζ λίγο πριν την επίσκεψη Τραμπ στη Νότια Κορέα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται στην πόλη Γκιονγκτζού για να συμμετάσχει στη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), στο περιθώριο της οποίας σκοπεύει να έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Βόρεια Κορέα: Εκτόξευση πυραύλων κρουζ λίγο πριν την επίσκεψη Τραμπ στη Νότια Κορέα
Η Βόρεια Κορέα προχώρησε την Τρίτη σε εκτόξευση πυραύλων κρουζ προς τη δυτική ακτή της κορεατικής χερσονήσου, όπως μετέδωσε το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA), ενόψει της επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Νότια Κορέα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται σήμερα στην πόλη Γκιονγκτζού για να συμμετάσχει στη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), στο περιθώριο της οποίας σκοπεύει να έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν δεν ήταν παρών στην πυραυλική δοκιμή, αναφέρει το KCNA, συμπληρώνοντας πως οι πύραυλοι διένυσαν προκαθορισμένη απόσταση και έπληξαν τους στόχους τους.

Αναφερόμενος στην εκτόξευση των πυραύλων κρουζ, ο Πακ Τζονγκ Τσον, αντιπρόεδρος της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής της Βόρειας Κορέας, έκανε λόγο για «σημαντικές επιτυχίες» που καταγράφονται στην ανάπτυξη των «πυρηνικών δυνάμεων» της χώρας του βάσει του σχεδιασμού που έχει θέσει η ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος.

