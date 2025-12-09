Roderick MacLeod: Ο υποψήφιος για Grammy σκοτώθηκε από οδηγό με πάνω από 100 συλλήψεις

Θύμα θανατηφόρου τροχαίου ο Roderick MacLeod, υποψήφιος για Grammy μπασίστας και μέλος του Rhode Island Music Hall of Fame, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε μία γυναίκα με βαρύ ποινικό παρελθόν έπεσε πάνω του.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο Χόπκιντον το πρωί του Σαββάτου όταν η Shannon Godbout βγήκε από τη λωρίδα της, προσέκρουσε σε πολλά αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων δύο τηλεφωνικών στύλων, πριν χτυπήσει τον 70χρονο MacLeod καθώς περπατούσε στο πεζοδρόμιο, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο MacLeod μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Roderick MacLeod’s life mattered. Unfortunately, a woman with over ONE HUNDRED past arrests hit him with her car in Rhode Island on Saturday and he eventually succumbed to his injuries.



MacLeod was 70 and walking his dog.



Η 41χρονη οδηγός Godbout, η οποία συνελήφθη επί τόπου, αποδείχθηκε παλιά γνώριμος των αρχών με περισσότερες από 100 συλλήψεις στο ενεργητικό της, ενώ στο αυτοκίνητο βρέθηκαν πολλά παράνομα ναρκωτικά και υλικά συσκευασίας που συνήθως συνδέονται με τη διανομή ναρκωτικών.

Επίσης, στο παρελθόν έχουν εκδοθεί εναντίον της 82 δικαστικά εντάλματα και έλαβε 40 αναφορές τροχαίας.

Ο MacLeod εισήχθη στο Rhode Island Music Hall of Fame με το συγκρότημα Roomful of Blues το 2012 και έλαβε υποψηφιότητα για Grammy ως μέλος του συγκροτήματος τη δεκαετία του 1980.

Ο διάσημος μουσικός υπηρετούσε ως συνεργάτης διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Brown και διευθυντής του Old-Time String Band του σχολείου.

Ο MacLeod άφησε πίσω του την επί 47 χρόνια σύζυγό του, την κόρη του και 4 εγγόνια.