Τουρκία: Παραλήρημα από τον αντιπρόεδρο του Μπαχτσελί - Κρεσέντο προκλητικότητας κατά της Ελλάδας

Άλλη μια προκλητική και ακραία επίθεση εναντίον της Ελλάδας εξαπέλυσε η ηγεσία του εθνικιστικού MHP του Μπαχτσελί, του συγκυβερνώντος κόμματος του προέδρου Ερντογάν, με τον βουλευτή και αναπληρωτή πρόεδρο του κόμματος Ισμαήλ Οζντεμίρ να επιδίδεται σε έναν άνευ προηγουμένου παραληρηματικό λόγο, γεμάτο απειλές, διαστρεβλώσεις και επικίνδυνες μεγαλοστομίες.

Ο κ. Οζντεμίρ, επαναφέροντας το γνωστό ρεπερτόριο ανθελληνισμού και ανυπόστατων ισχυρισμών της Άγκυρας, κατηγόρησε την Ελλάδα ότι «παραβιάζει τις Συνθήκες της Λωζάννης και του Παρισιού», φθάνοντας στο σημείο να ισχυριστεί ότι η χώρα μας «οπλίζει τα νησιά της».

«Τα τελευταία 50 χρόνια, ο αριθμός των πολέμων και των συγκρούσεων στις περιοχές των Βαλκανίων, της Μαύρης Θάλασσας, της Βόρειας Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και της Καυκασίας που περιβάλλουν τη χώρα μας ξεπερνά τα 70. Είμαστε μια χώρα που έχει λόγο σε αυτές τις εξελίξεις σε μια τόσο ταραχώδη και δύσκολη γεωγραφική περιοχή και που μπορεί να επηρεάσει την πορεία και την έκβαση των γεγονότων» ανέφερε σε μια αίσθηση τουρκικού μεγαλείου.

Ξεπερνώντας κάθε αίσθηση λογικής και ακολουθώντας την εμπρηστική ρητορική του κόμματός του, των Γκρίζων Λύκων, έφτασε στο σημείο να ισχυριστεί πως η «υπομονή της Τουρκίας εξαντλείται» και ότι η Ελλάδα δήθεν «επιδεικνύει εχθρότητα προς την Τουρκία».

Η απόφαση που έλαβε η Τούρκικη Βουλή πριν από χρόνια σχετικά με το θέμα αυτό εξακολουθεί να ισχύει. Η Τουρκία δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για τα εδάφη, τα σύνορα, τα δικαιώματα και το δίκαιο κανενός. Ωστόσο, αν μια παρόμοια κατάσταση ισχύει για εμάς, είναι καθήκον μας να βγάλουμε τα μάτια όσων μας κοιτάζουν με κακό μάτι και να σπάσουμε τα χέρια όσων μας απλώνουν το χέρι. Γιατί η πατρίδα είναι η τιμή μας», είπε.

Μάλιστα, Οζντεμίρ προχώρησε σε άμεσες απειλές, υιοθετώντας πολεμική ρητορική περί «καταστροφικών συνεπειών» και «θυσίας πολλών» εάν η Ελλάδα ασκήσει τα νόμιμα και κατοχυρωμένα δικαιώματά της. Μια στάση επικίνδυνη, που δυναμιτίζει κάθε έννοια διαλόγου και σταθερότητας.

Η προσπάθειά του να παρουσιάσει την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ ως «συμμαχία κατά της Τουρκίας», αλλά και η επίρριψη ευθυνών στις ΗΠΑ και τη Βρετανία για «σκοτεινά παιχνίδια», συνθέτουν μια θεωρία συνωμοσίας, η οποία δεν έχει καμία βάση και αποκαλύπτει την προσπάθεια του ακραίου κόμματος να συντηρήσει ένα κλίμα εθνικιστικής υστερίας στο εσωτερικό της Τουρκίας.

Ενδεικτικό του ανιστόρητου και του ανυπόστατου της τοποθέτησής του είναι πως στηρίζεται τα λεγόμενα στην ακόμα πιο ανυπόστατη θεωρία της Γαλάζιας Πατρίδας.

Στρέφοντας τα πυρά του κατά του Ισραήλ, το κατήγγειλε ως κράτος τρομοκρατίας.

Τέλος, εξέφρασε την ανησυχία του για επέκταση του πολέμου της Ουκρανίας από τη Ρωσία. «Η προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν η Πολωνία, η Ρουμανία και η Βουλγαρία σε μυστικές επιχειρήσεις κατά της Ρωσίας ενέχει τον κίνδυνο να προκληθεί η Ρωσία και να επεκταθεί ο πόλεμος πέρα από τα σύνορα της Ουκρανίας. Οι προσπάθειες επαναπώλησης των αμυντικών μέσων που πωλήθηκαν σε μια χώρα με ακτή στη Μαύρη Θάλασσα στην Ουκρανία με κάλυψη προκαλούν υποψίες. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε εγρήγορση απέναντι στις προσπάθειες δημιουργίας χωρών-βιτρινών και βάσεων μεταφοράς που θα αποτελέσουν την πηγή των συγκρούσεων στη Μαύρη Θάλασσα», συνέστησε.

Παραδέχθηκε πως αν και η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, πρέπει να συνεχίσει το διπλό παιχνίδι με τη Δύση και τη Ρωσία. «Η χώρα μας, η οποία μπορεί να συνομιλήσει ταυτόχρονα με τις αντιμαχόμενες πλευρές και, το πιο σημαντικό, να επιτύχει τη σύναψη συμφωνιών μεταξύ των δύο πλευρών σε τομείς όπως η ανταλλαγή αιχμαλώτων και η μεταφορά σιτηρών, πρέπει να εφαρμόσει με αποφασιστικότητα τις νομικές υποχρεώσεις της έναντι των σκοτεινών παιχνιδιών, με επικεφαλής τις ΗΠΑ και τη Βρετανία».

