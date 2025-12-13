Σημαντική ανακάλυψη για τους πρώτους χριστιανούς: Μοναδική απεικόνιση του Ιησού ως «Καλού Ποιμένα»

Σε μία συγκλονιστική ανακάλυψη προχώρησαν οι αρχαιολόγοι στην Τουρκία, όπου εντόπισαν μια αρχαία τοιχογραφία του Ιησού που αντιστοιχεί σε ένα από τα πιο γνωστά εδάφια της Βίβλου.

Το έργο τέχνης, που πιστεύεται ότι χρονολογείται από τον 3ο αιώνα, φαίνεται να απεικονίζει τον Ιησού ως τον «Καλό Ποιμένα», καθώς μεταφέρει μια κατσίκα στους ώμους του ανάμεσα σε ένα κοπάδι κατσικιών, φορώντας έναν απλό χιτώνα.

Οι τουρκικές αρχές περιέγραψαν την ανακάλυψη ως το μοναδικό δείγμα του είδους του από την πρώιμη χριστιανική εποχή εκτός Ιταλίας, σύμφωνα με τη Daily Express.

Ανακαλύφθηκε σε έναν υπόγειο θάλαμο τάφου στη Νεκρόπολη Hisardere, ένα εκτεταμένο νεκροταφείο που χρονολογείται μεταξύ του 2ου και 5ου αιώνα μ.Χ. στη σημερινή Τουρκία, στην περιοχή της Νίκαιας (Iznik).

Η εικόνα του Ιησού σε νεαρή ηλικία αντιστοιχεί στο απόσπασμα από το Κατά Ιωάννη 10:11, όπου ο Ιησούς δηλώνει: «Εγώ είμαι ο καλός ποιμένας».

Πριν ο σταυρός γίνει το κύριο σύμβολο του Χριστιανισμού, η εικόνα του Καλού Ποιμένα χρησιμοποιούνταν για να συμβολίζει την προστασία, τη σωτηρία και την καθοδήγηση, κάτι που επέτρεπε στους πρώτους Χριστιανούς να εκφράζουν διακριτικά τις πεποιθήσεις τους, όταν η θρησκευτική εικονογραφία δεν ήταν συνηθισμένη.

Αυτή η τοιχογραφία θεωρείται ότι αποδεικνύει πως οι χριστιανοί τότε χρησιμοποιούσαν τις ίδιες οπτικές αναπαραστάσεις και ορολογία για τον Ιησού με αυτές που αναφέρονται στη Νέα Διαθήκη.

Σύμφωνα με ειδικούς που μίλησαν στο Middle East Eye, η ζωγραφισμένη εικόνα του Ιησού στον βόρειο τοίχο του τάφου σηματοδοτεί τη μετάβαση από τον παγανισμό στη χριστιανική λατρεία, αναφέρει το GB News.

Ο τάφος παρουσιάζει ένα μείγμα παγανιστικών παραδόσεων και χριστιανικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης μιας σκηνής συμποσίου που αναπαριστά τη μετά θάνατον ζωή ως αιώνιο συμπόσιο.

Στον δυτικό τοίχο, ένα ζευγάρι, που πιθανόν να έχει ταφεί εκεί, απεικονίζεται ως πλούσιοι αριστοκράτες που φορούν κομψά ρούχα και κοσμήματα.

Οι τρεις σωζόμενοι τοίχοι και οροφές είναι επίσης διακοσμημένοι με τοιχογραφίες, ενώ η τοιχογραφία βρίσκεται πίσω από μια ταφική πλατφόρμα με κεραμικά πλακάκια.

Το νεκροταφείο της Νεκρόπολης Hisardere στη βορειοδυτική Τουρκία συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων αρχαίων ταφικών χώρων της περιοχής, με σημαντικές ανακαλύψεις, όπως τάφοι, πέτρινες σαρκοφάγοι και υπόγειοι ταφικοί θάλαμοι, να έχουν σημειωθεί στο σημείο.

Κατά τον πρώτο αιώνα μετά τη σταύρωση του Ιησού, ο Χριστιανισμός εδραιώθηκε στην περιοχή της Ανατολίας, η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της σύγχρονης Τουρκίας.

01 04 02 04 03 04 04 04

Η Νίκαια έχει μεγάλη σημασία για τη χριστιανική πίστη, καθώς εκεί πραγματοποιήθηκε η Πρώτη Σύνοδος της Νίκαιας το 325 μ.Χ., η οποία καθιέρωσε τις θεμελιώδεις χριστιανικές δοξασίες.

Στην αρχαία πόλη της Αντιόχειας στη νότια Τουρκία, καταγράφηκε η πρώτη τεκμηριωμένη χρήση του όρου «χριστιανός».

Οι ερευνητές αναμένουν να ανακαλύψουν περισσότερες τοιχογραφίες, επιγραφές και αντικείμενα κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων ανασκαφών, ώστε να αποκαλυφθούν περισσότερα στοιχεία για την κληρονομιά της Νίκαιας.

Διαβάστε επίσης