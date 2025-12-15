Τουρκία - Υπουργείο Άμυνας: «Καταρρίψαμε drone στη Μάυρη Θάλασσα»

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι καταρρίφθηκε drone από τουρκικά F-16 σε κατοικημένη περιοχή πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα.

Τα μαχητικά αεροσκάφη F-16 τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού για την ασφάλεια του εναέριου χώρου.

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν αρνητικές συνέπειες, το εν λόγω UAV καταρρίφθηκε σε ασφαλή περιοχή εκτός κατοικημένων περιοχών.