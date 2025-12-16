ΗΠΑ: Διάγγελμα του Τραμπ από τον Λευκό Οίκο τα ξημερώματα της Πέμπτης
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν διευκρίνισε το περιεχόμενο της ομιλίας του, ωστόσο σε ανάρτησή του στο Truth Social έκανε λόγο για μία «υπέροχη χρονιά»
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη (16/12) ότι θα απευθυνθεί στο έθνος από τον Λευκό Οίκο την Τετάρτη στις 9 το βράδυ (τοπική ώρα, 04:00 της Πέμπτης στην Ελλάδα).
Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε στο περιχεόμενο της ομιλίας του, ωστόσο σε ανάρτησή του στο Truth Social κάνει λόγο για μία «υπέροχη χρονιά» και τονίζει ότι «τα καλύτερα δεν έχουν έρθει ακόμα».
Αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ
«Αγαπητοί συμπατριώτες μου: Αύριο το βράδυ θα απευθύνω ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟΝ ΛΑΟ, ΖΩΝΤΑΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΕΥΚΟ ΟΙΚΟ, στις 9 μ.μ. Ανυπομονώ να σας “δω” τότε. Ήταν μια υπέροχη χρονιά για τη χώρα μας, και ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΡΘΕΙ ΑΚΟΜΑ!».
