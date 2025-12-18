Ρόμπερτ Φίτσο: Όχημα συγκρούστηκε με το αεροσκάφος του στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών

Σοβαρές ζημιές υπέστη το αεροσκάφος του Σλοβάκου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο, όταν συγκρούστηκε με όχημα στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών, όπου αφίχθη για τη Σύνοδο Κορυφής και κρίθηκε ακατάλληλο για την πτήση επιστροφής.

Το περιστατικό γνωστοποίησε ο ίδιος με ανάρτησή του, κάνοντας λόγο για «κακή αρχή» της απαιτητικής, όπως τη χαρακτήρισε, Συνόδου Κορυφής, επισημαίνοντας με νόημα τη σκόπιμη απουσία από αυτή του Σέρβου Προέδρου, στον οποίο εξέφρασε τη στήριξη της Σλοβακίας.

«Η απαιτητική σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες δεν ξεκίνησε με καλό τρόπο. Στο αεροδρόμιο, ένα όχημα με σκάλα προκάλεσε ζημιά στο αεροσκάφος μας σε τέτοιο βαθμό που δεν είναι πλέον ικανό να πετάξει και πρέπει να το αφήσουμε εδώ» αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του.

DAMAGED AIRCRAFT AND A CONTROVERSIAL SUMMIT ON EU ENLARGEMENT, WHICH THE SERBIAN PRESIDENT A. VUČIĆ RIGHTLY DID NOT ATTEND IN PROTEST. THIS IS HOW WE STARTED TODAY IN BRUSSELS…



The demanding summit in Brussels did not get off to a good start. At the airport, a vehicle with… pic.twitter.com/0rcrLUK0t9 — Robert Fico ?? (@RobertFicoSVK) December 17, 2025

Υπενθυμίζεται ότι ο Σλοβάκος πρωθυπουργός, τον Μάιο του 2024 πυροβολήθηκε 4 φορές από έναν 71χρονο στη Μπρατισλάβα, σε μία επίθεση που χαρακτηρίστηκε ως η πρώτη μεγάλη απόπειρα δολοφονίας κατά Ευρωπαίου πολιτικού ηγέτη, τα τελευταία 20 χρόνια.