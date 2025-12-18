Ρόμπερτ Φίτσο: Όχημα συγκρούστηκε με το αεροσκάφος του στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών
Η επιστροφή του στη Σλοβακία θα γίνει με άλλο αεροσκάφος
Σοβαρές ζημιές υπέστη το αεροσκάφος του Σλοβάκου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο, όταν συγκρούστηκε με όχημα στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών, όπου αφίχθη για τη Σύνοδο Κορυφής και κρίθηκε ακατάλληλο για την πτήση επιστροφής.
Το περιστατικό γνωστοποίησε ο ίδιος με ανάρτησή του, κάνοντας λόγο για «κακή αρχή» της απαιτητικής, όπως τη χαρακτήρισε, Συνόδου Κορυφής, επισημαίνοντας με νόημα τη σκόπιμη απουσία από αυτή του Σέρβου Προέδρου, στον οποίο εξέφρασε τη στήριξη της Σλοβακίας.
«Η απαιτητική σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες δεν ξεκίνησε με καλό τρόπο. Στο αεροδρόμιο, ένα όχημα με σκάλα προκάλεσε ζημιά στο αεροσκάφος μας σε τέτοιο βαθμό που δεν είναι πλέον ικανό να πετάξει και πρέπει να το αφήσουμε εδώ» αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του.
Υπενθυμίζεται ότι ο Σλοβάκος πρωθυπουργός, τον Μάιο του 2024 πυροβολήθηκε 4 φορές από έναν 71χρονο στη Μπρατισλάβα, σε μία επίθεση που χαρακτηρίστηκε ως η πρώτη μεγάλη απόπειρα δολοφονίας κατά Ευρωπαίου πολιτικού ηγέτη, τα τελευταία 20 χρόνια.